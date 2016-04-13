



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«План Б» — сбивать российские самолеты

Целью «плана Б» ЦРУ и спецслужб стран-союзников Вашингтона на случай срыва перемирия в Сирии является поставка сирийской оппозиции средств ПВО, в том числе зенитных орудий, пишет Wall Street Journal.

Предварительные гарантии от ЦРУ получены, однако список конкретных систем Вашингтон еще не утвердил. Вооружение будет поставляться только отрядам, «прошедшим проверку», оно поможет им «осуществлять атаки против авиации сирийского режима и его артиллерийских позиций».

Опустевшая и вооруженная Прибалтика

На Варшавском саммите НАТО необходимо договориться о долгосрочном присутствии сил НАТО в Прибалтике, заявила спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце, во время визита в США и встречи с представителями Конгресса, сообщает LETA. «Для Латвии и всей Прибалтики важно, чтобы на предстоящем Варшавском саммите было принято решение о долгосрочном усиленном присутствии сил НАТО в регионе», — сказала она, подчеркнув, что регулярные военные учения в Прибалтике являются свидетельством единства Североатлантического альянса.

Также Мурниеце заверила американских конгрессменов в полном понимании в латвийском обществе необходимости значительного увеличения военного бюджета страны, на чем в свое время настаивало руководство НАТО: «Латвия осознает вызовы для безопасности и готова уже к 2018 году увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП, и этот шаг поддерживают не только Сейм и правительство, но и общество».

При этом, за последние 20 лет число молодых людей в Латвии, в возрасте от 13 до 25 лет, сократилось почти в два раза, пишет газета Diena со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

Видимо молодые люди не горят желанием жить на «линии фронта»

Мал клоп, да вонюч

В Калининграде к 13 годам лишения свободы приговорён гражданин Литвы Евгений Матайтис, признанный виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Дело слушалось в областном суде в закрытом режиме.

Несмотря на небольшой размер страны, Литва не только в авангарде мировой антироссийской риторики, но и активно засылает шпионов, которые работают в интересах НАТО на территорию нашей страны.

«Русские идут!»

В свежем Ежегоднике КаПо (Полиции безопасности Эстонии) за 2015 год принципиально нового мало: главный антигерой сборника все тот же — Россия. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, побывавший на презентации сборника в Таллине.

По словам главы ведомства Арнольда Синисалу, Россия все активнее наращивает активность в прибалтийском направлении, подключая к антиэстонской деятельности как средства массовой информации, так и «полезных идиотов» из числа местных жителей. Он считает, что Россия инвестирует большие государственные средства в проекты международной медиа-пропаганды.

Если бы не было России, её бы стоило придумать. Для прибалтийских политиков и спецслужб так точно. Иначе объяснять свою политическую и интеллектуальную импотенцию было бы нечем.

Арестовать за Артек

Печерский суд города Киева дал разрешение на арест главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту завладения путем злоупотребления служебным положением должностными лицами незаконно созданного органа — «Совета министров Республики Крым» и передачи в собственность Российской Федерации имущества, принадлежащего Государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек», — говорится в сообщении.

ЕС недоволен Польшей

Европейский парламент большинством голосов одобрил резолюцию, осуждающую внутреннюю политику Польши, передает Der Spiegel. Евродепутаты уверены, что «застой» в работе конституционного суда представляет опасность для демократии, прав человека и верховенства закона в восточноевропейской стране.