



Александр Горбаруков ИА REGNUM Почти Наполеон

17 декабря 2013 года считается началом самого масштабного за всю историю Турецкой Республики расследования по фактам коррупции, отмывания грязных денег, взяточничества, присвоения денег и процесса по его отслеживанию.

Стамбульская полиция арестовала 52 подозреваемых, среди которых трое сыновей министров от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава администрации, генеральный директор самого крупного банка с государственным участием («Халк Банкасы»), крупный бизнесмен из строительной отрасли, которые были причастны к коррупционной схеме по распределению тендеров на госзакупки, а также к нелегальному вывозу золота в Иран. Из опубликованной видеозаписи служащего полиции, проводившего обыски в квартирах и офисах подозреваемых, выяснилось, что в коробках из-под обуви хранились миллионы наличных денег, в тот день сообщили об изъятии более $4,5 млн. Из квартиры сына министра внутренних дел было изъято 7 сейфов с деньгами. Кроме того, в СМИ просочились аудиозаписи, подтверждающие обвинения в коррупции. Вслед за обнародованием этих фактов общественность вышла на протестные митинги в Стамбуле.

Правительство незамедлительно объявило о том, что расследование в декабре 2013 года было попыткой судебного переворота, инициированного «параллельной структурой», созданной внутри государства последователями и сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара имеет дело с масштабной секретной сетью, члены которой работают в государственных структурах и используют государственные полномочия в своих целях, что это «террористическая организация, действующая по приказу иностранных сил», и поклялся «уничтожить их, забравшись в их логова».

18 декабря 2013 года при содействии правительства начался процесс перевода на другие места сотен высокопоставленных служащих полиции, в том числе и начальника Управления безопасности г. Стамбула. 25 декабря назначенные на должность полицейские отказались выполнить решения прокуроров и судей о проведении обысков и арестов в отношении 30 человек, среди которых, по сведениям турецкой прессы, был и сын Эрдогана. Прокурор Муаммер Аккаш открыто обвинил правительство в оказании давления и препятствии его профессиональной деятельности. Сразу после этого он был снят с занимаемой должности.

Наряду с зачисткой нежелательных служащих, Высший совет судей и прокуроров подготовил основные изменения в уголовном праве, регулировании интернета, и, не получив соответствующего одобрения, в срочном порядке их узаконил.

25 декабря 2013 года четыре министра, обвиняемые в получении взяток, были отстранены от своих должностей в правительстве, десять министров из двадцати пяти в Совете были переведены на другие должности. 25 декабря Турцию сотрясла новость, изменившая все приоритеты турецкой политики. Новость была двоякой. С одной стороны, это была намного более масштабная и знаменательная операция по расследованию фактов коррупции, взяточничества, отмывания грязных денег, злоупотребления положением, организации проституции и присвоения денег в сравнении с делом о коррупции и взяточничестве от 17 декабря. С другой стороны, препятствование ходу этого расследования со стороны правительства привело к нейтрализации прокурора, начавшего операцию. Начиная с этого дня десятки тысяч служащих полиции, тысячи судей и прокуроров, сотни влиятельных государственных служащих, специалисты, ученые, бизнесмены, журналисты, публицисты и представители элиты из разных слоев общества были развеяны в разные стороны, словно листья на ветру.

Как вы знаете, на протяжении года со стороны правящей ПСР проводится ряд задержаний правоохранителей с предъявлением обвинений в намерении осуществить правительственный переворот. Будто существует «параллельное государство» и это государство готовит план переворота. По этой причине оказывается давление, вводятся поправки в законы. Однако выдвинутое представителями фракции Демократической партии народов (ДПН) в Национальном собрании предложение о проверке справедливости обвинения в «параллельной структуре» было отклонено депутатами ПСР, несмотря на поддержку со стороны Республиканской народной партии (РНП) и Партии националистического движения (ПНД).

РНП, ПНД и ДПН внесли обвинения в «параллельной структуре» на повестку дня, изъявили желание провести парламентское расследование. С декабря 2013 года каждый день упорно навязывавшая нам историю «о перевороте с 17 по 25 декабря» Партия справедливости и развития, ещё раз повторю, большинством голосов отклонила предложение о расследовании данного дела. Естественно, это вызвало протест со стороны всей оппозиции и в течение недели мы наблюдали многочисленные конфликты.