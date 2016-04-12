



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Ирана. Под флагом — щит из России

11 апреля официальный представитель МИД Ирана заявил, что его страна получила первую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ-1 из России. Таким образом, эпопея, тянущаяся с 2007 года, судя по всему, подходит к концу. Вспомним, почему эта сделка так затянулась, и проанализируем к чему приведёт её реализация.

«Мыльная опера» об иранских С-300

Контракт на поставку 5 дивизионов ЗРК С-300ПМУ-1 был заключён в 2007 году — его стоимость составила $800 млн. Однако реализовать соглашение не успели, несмотря на то, что Иран уже внёс предоплату. Помешали санкции, введённые ООН в 2010 году из-за иранской ядерной программы. Строго говоря, они не запрещали поставки оборонительных систем, таких как комплексы противовоздушной обороны, но российское руководство всё равно решило остановить реализацию контракта и вернуть Тегерану предоплату. После этого Иран подал иск к России в Женевский суд, требуя огромную неустойку в $4,2 млрд.

В прошлом году, в апреле, после того как с Ираном было достигнуто соглашение по его ядерной программе, Россия сняла ограничение на поставки С-300 Тегерану. После этого последовали переговоры о модификации системы, которую Иран хотел бы закупить. «Рособоронэкспорт» предлагал приобрести более современные С-300ПМУ-2 или войсковые С-300ВМ «Антей-2500». Тем не менее Иран настоял на поставке более старой модификации — С-300ПМУ-1, о которой речь шла ещё в 2007 году. В итоге новый контракт был подписан осенью 2015 года.

Дата начала поставок постоянно менялась — были самые разные заявления: от января и до августа-сентября 2016 года. Также проходила информация о том, что Иран не внёс вовремя предоплату. Теперь же, видимо, все проблемы наконец-то решены. После первых поставок Иран обязался отозвать свой судебный иск к России, что, по-видимому, мы скоро и увидим.

С-300ПМУ-1 сделает Тегеран более устойчивым к интервенции Израиля или Саудовской Аравии

Что касается самих ЗРК С-300ПМУ-1 — они являются экспортной модификацией С-300ПМ. Данная система обеспечивает одновременный перехват 6 воздушных целей на максимальном расстоянии до 150 км. Кроме того, система способна перехватывать оперативно-тактические и баллистические ракеты малой дальности на расстоянии до 40 км. Для территории Ирана 4 дивизиона таких систем, в сочетании с уже приобретёнными ЗРК малой дальности «Тор-М1», не так уж и много — однако появляется возможность надёжно прикрыть несколько ключевых объектов. Такое прикрытие станет серьёзной проблемой для военно-воздушных сил основных региональных противников Ирана — Израиля и Саудовской Аравии (да и всей «суннитской коалиции»). Против США, конечно, этого маловато — ЗРК смогут обеспечить поражение нескольких машин, но рано или поздно их подавят.

Развитие ВТС между Ираном и Россией может зависеть от итогов встречи в Дохе

Что касается перспектив военно-технического сотрудничества России и Ирана — они огромны.

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Тем не менее имеется множество сложностей, в том числе связанных с тем, что страна пока не имеет права закупать наступательное вооружение (эмбарго введенное ООН пока не снято). Тем не менее из того списка российских вооружений, которыми интересуется Иран, часть оружия можно отнести к оборонительному, например, ЗРК С-400 или береговые ракетные комплексы «Бастион». Даже ограниченный спектр поставок может принести российскому ВПК серьёзные суммы, при этом заметно усилить позиции Ирана в регионе.

Перспективы ВТС между странами, естественно, будут зависеть и от уровня двусторонних отношений. К примеру, если на встрече «расширенного» ОПЕК, которая пройдёт 17 апреля в Катаре, Иран торпедирует российское предложение заморозить уровень добычи нефти, то эти отношения могут и заметно охладеть, что может повлиять и на политические решения о закупке или продаже той или иной техники.