Холодный душ из Армении: Рейтинг ИА REGNUM
12 апреля 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
75
▼ — 5
30
▲ +25
40
30
▼ — 5
35
▲ +10
45
▲ +5
80
90
80
▼ — 5
40
▲ +5
50
20
85
70
▼ — 5
Скандинавия
55
75
40
65
Большой Ближний Восток
25
25
▲ +5
80
▲ +10
10
80
50
«Малая Европа»
70
40
30
55
90
▲ +5