Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

75

▼ — 5

30

▲ +25

40

30

▼ — 5

35

▲ +10

45

▲ +5

80

90

80

▼ — 5

40

▲ +5

50

20

85

70

▼ — 5

Скандинавия

55

75

40

65

Большой Ближний Восток

25

25

▲ +5

80

▲ +10

10

80

50

«Малая Европа»

70

40

30

55

90

▲ +5