Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

75

— 5

30

+25

40

30

— 5

35

+10

45

+5

80

90

80

— 5

40

+5

50

20

85

70

— 5

Скандинавия

Скандинавия

55

75

40

65

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

25

25

+5

80

+10

10

80

50

«Малая Европа»

«Малая Европа»

70

40

30

55

90

+5