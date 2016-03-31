



Юлия Карнаева Сегодня изделия все чаще приобретают декоративный смысл

Среди многочисленных политических и экономических трудностей, то и дело вспыхивающих на африканском континенте, очень редко уделяется внимание людям, главной целью которых является сохранение и демонстрация своей культуры.

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Васуахили»

О малочисленности народа васуахили, включенного в проект «Сохранение» можно поспорить. По официальным данным, их около 1,5 млн человек. Однако большинство причисляют себя к васуахили лишь по той причине, что говорят на языке суахили.

Юлия Карнаева Маски и статуэтки в антикварной лавке Занзибара

Васуахили — потомки аборигенного населения береговой полосы Восточной Африки: Кения, Танзания, частично Мозамбик и островов Занзибар, Пемба, Мафия, Ламу, Коморы, смешавшиеся с переселявшимися сюда индийцами, арабами, персами, а также с представителями разных племён из внутренних областей Африки. Культура суахили зародилась в IX—X вв. н.э. под влиянием мусульманской цивилизации. Само название культуры и народа появилось ближе к XII веку и означает «береговой» (от арабского «сахиль» — берег).

Ученые высказывают 2 версии относительно возможности «вычленения» из общей массы коренных васуахили, что приводит к затруднению в изучении обычаев и традиций этого народа. По одной из версий, васуахили, как и их культура, — сплошной синтез из многочисленных народов мигрировавших по торговому пути через этот регион, по другой — их слияние с другими народами, привели к появлению уникального народа с самобытной культурой.

Юлия Карнаева В деревне Пете хранят традиции коренных васуахили

За ответом на этот вопрос можно отправиться в небольшую деревню Пете, расположенную на острове Занзибар, где проживает малочисленная группа васуахили, стремящаяся сохранить и продемонстрировать древние традиции своего народа. Здесь ткут и красят ткани, занимаются плетением, выращиванием и сбором целебных трав, готовят традиционные суахилийские блюда. Сохранить древний уклад помогают волонтеры (в частности из Германии). Благодаря им был создан музей-комната в настоящем суахилийском доме, где можно посмотреть и опробовать традиционные предметы быта и изучить природные материалы, которыми с давних времен пользовались васуахили.

Юлия Карнаева Рыбак

Благодаря быстрому развитию туризма в этом регионе для многих местных жителей основной целью стала «продажа» коренной культуры. На улицах, рынках, на пляже — повсюду встречаются желающие продать предметы так называемого «аэропортного искусства», то есть имитирующие изделия прошлого. Васуахили славились резьбой по дереву, своими ритуальными масками, живописью «Тинга-тинга», яркими платками, созданными вручную и декорированными натуральными красками… Знающий специалист среди всего этого разнообразия имеет неплохой шанс отыскать настоящую древность, антиквариат.

Юлия Карнаева Работа над картиной в стиле тинга-тинга

Посетив сегодня Кению, Танзанию или близлежащие острова можно целиком окунуться в африканские культуры, но именно это еще больше усложняет задачу сохранить коренные традиции и обычаи васуахили. Склонность к смешению у этого народа зародилась практически вместе с их культурой, и быстрое развитие туризма все чаще приводит к тому, что сюда стекаются предметы быта и искусства со всех уголков Африки. Найдется ли в этой погоне за удовлетворением любителей экзотики время и место для сохранения коренной культуры — вопрос для исследователей-африканистов открытый.

Юлия Карнаева Подрастающее поколение в деревне Пете (Занзибар)

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Васуахили»