После того как сопредседатель от России в Минской группе ОБСЕ (МГ ОБСЕ) Игорь Попов озвучил «шесть элементов и три принципа» по карабахскому урегулированию, о чем уже сообщило ИА REGNUM, наступила очередь и для французского сопредседателя Пьера Андриё. «Для нас самое главное — сделать так, чтобы перемирие, договоренность о котором была достигнута в Москве, продолжалось как можно дольше и чтобы, в конце концов, начались политические переговоры» — заявил он. Но как их начать и на какой основе?

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян

С одной стороны, Баку вроде бы говорит о готовности разрешить конфликт мирным, политическим путем и согласен использовать институт международных посредников, который не отрекся от известных мадридских принципов, лежащих сейчас в основе переговорного процесса. «Мы неоднократно заявляли, что хотим, чтобы вопрос разрешился мирным, политическим путем. И сегодня мы заявляем, что привержены переговорному процессу, и надеемся, что эти переговоры приведут к решению проблемы», — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. С другой, он озвучил собственную точку зрения на урегулирование карабахского конфликта. На заседании правительства Алиев заявил следующее: «Решение проблемы очень простое: в первую очередь армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные ими территории, азербайджанские граждане должны вернуться на свои земли. После этого в регионе могут установиться мир и безопасность. И никому не позволим, чтобы на азербайджанских землях было создано второе армянское государство».

Это означает, что Баку в практической реализации Мадридских принципов, одним из которых является предоставление Нагорному Карабаху переходного статуса, гарантирующего его безопасность и самоуправление, а также определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления, усматривает возможность появления в Закавказье второго армянского государства. Но если Азербайджан квалифицирует свои отношения с Турцией как «одна нация — два государства», используя трактуемый по-своему исторический материал, то с таким же правом могут делать это и армяне, историческая принадлежность которых к Большому Ближнему Востоку, включающему и Закавказье, не оспаривается серьезными специалистами. Но сейчас проблема лежит не в исторической полемике. Все размышляют над тем, как будет осуществляться в карабахском урегулировании практический переход от трехдневной жесткой вооруженной конфронтации на линии соприкосновения сторон к политическим переговорам.

Существует несколько вариантов действий. Первый: Азербайджан официально заявляет о своей приверженности Мадридским принципам и готовности продолжать на этой основе переговорный процесс в формате МГ ОБСЕ. Второй: учитывая, что страны-сопредседательницы МГ ОБСЕ являются членами Совета Безопасности ООН, в случае провала переговоров, они могут обратиться в Совбез для принятия новой резолюции по Карабаху. Кстати, такой ход событий не исключает союзник Баку — Анкара. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после того как ему вместе с азербайджанским коллегой не удалось развалить МГ ОБСЕ, вновь призвал к реформе Совбеза ООН путем расширения его до 20 стран и исключения постоянных членов. Конечно, у Эрдогана своя мотивация действий: он дипломатически проигрывает курдскую проблему, ему не удается разыгрывать «карту» сирийских и иракских туркменов, а его западные союзники блокируют стремление решить эти вопросы в пользу Анкары силовыми средствами.

США и ЕС призывают Эрдогана восстановить прерванное перемирие с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, точно так же, как призывают и Алиева в карабахском конфликте придерживаться мирных принципов, а не превращаться в заложника силовых устремлений. Пока уровень ненависти между азербайджанцами и армянами, как и между турками и курдами, остается настолько высоким, что стимулирует решение карабахской проблемы в Закавказье и курдской на Ближнем Востоке по сценарию Косово. Если такой сценарий устраивает президентов Азербайджана и Турции, то до его реализации остается всего несколько шагов.

Нынешняя дипломатическая активность вокруг Карабаха может преподнести Азербайджану определенные сюрпризы, избежать которые можно только в случае, если между Баку и Степанакертом появится прямая «горячая связь». Наступил момент для серьезного анализа ситуации и выверенных пошаговых действий. Потому что внешним игрокам карабахскую «партию» легче всего можно разыгрывать в более объемном «пакете» уже в масштабах всего Большого Ближнего Востока. В Сирии из трех региональных держав, две из которых граничат с этой страной, Иран и Турция включены в геополитическую комбинацию. ИРИ действует в паре с Россией, согласованно с США. Турция же оказывается в одиночестве, пытается соблазнить Азербайджан через эксплуатацию в своих интересах карабахской проблемы к «общему фронту» — на словах, а на деле — интегрируя конфликт в единое политико-дипломатическое пространство, геополитическую парадигму Большого Ближнего Востока. Такое развитие событий опасно для Баку: его просто заочно разыгрывают, как это, кстати, было в начале 1920 года, когда перед большевизацией Азербайджана московские большевики договорились с Лондоном. Не стоит наступать на старые грабли.