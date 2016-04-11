Под воздействием политических и экономических событий кадровый рынок меняется стремительно. Профессии, которые совсем недавно считались престижными, сейчас находятся в зоне риска и отнюдь не гарантируют надежного будущего. Например, менеджеры по стратегическому маркетингу, бизнес-планированию и проектному развитию еще пару лет назад «стоили» на рынке достаточно дорого. Компании, планировавшие открытие новых производственных площадок, филиалов, представительств, запуск новых проектов или направлений бизнеса, стремились привлечь таких специалистов и старались сделать свои предложения как можно более привлекательными. А кандидаты, как правило, вежливо отвечали в стиле: «Спасибо, я подумаю, и дам свой ответ через неделю».

Марина Захарова ИА REGNUM Саусворкский кафедральный собор

Сейчас картина мира поменялась. Компании, в основной своей массе, думают не о развитии, а о выживании. Опытные руководители любой ценой стараются сохранить «золотой фонд» компании, то есть сотрудников, которые являются носителями технологий и бизнес-процессов. А сотрудники борются за сохранение рабочих мест, занятости и востребованности.

Большинство компаний сокращают издержки, оптимизируют оргструктуру, реструктурируют ассортимент товаров и услуг. Это создает спрос на специалистов-универсалов. Сейчас самый востребованный сотрудник — это коммерческий «универсальный солдат». Он должен совмещать в себе функционал нескольких специальностей, включая изучение продукта компании, проведение оценки рынка, определение целевой аудитории, разработку стратегии продвижения этого продукта, подготовку всех необходимых презентационных, раскрутку в интернете, формирование базы потенциальных клиентов, холодные звонки по этой базе, встречи с клиентами, проведение переговоров, ведение сделки и оформление документов, постпродажную клиентскую поддержку, а также организацию работы колл-центра и горячей линии.

Собственники и директора компаний признаются, что бизнесу в современных условиях нужен новый формат сотрудника: он должен быть активным, творческим, инициативным, ответственным и трудолюбивым. Они готовы платить хорошую зарплату и очень большие бонусы. Но только тем, кто действительно этого стоит и будет «тащить» бизнес. Кормить «пассивный балласт» сотрудников, отсиживающих свои рабочие часы, ситуация уже не позволяет.

Поэтому для того, чтобы сохранить свою востребованность на рынке труда, надо как можно быстрее наращивать свою «универсальность», приобретать дополнительные компетенции. Например, менеджер по работе с клиентами, получивший базовую юридическую подготовку, сможет не только вести коммерческие заказы, но и самостоятельно составлять договоры, претензии, работать с возражениями клиентов. Это может снизить затраты на юридические услуги. Менеджер по маркетингу, освоивший несколько графических редакторов приобретает в глазах работодателя дополнительную ценность, так как позволяет избежать расходов на дизайнера. Секретарь или личный помощник, освоивший основы бухучета, может взять на себя функции работы с первичными бухгалтерскими документами. А это может весьма существенно разгрузить бухгалтерию.

С точки зрения работодателя, многофункциональные сотрудники позволяют компании, во-первых, быть более гибкой и мобильной, быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Во-вторых, существенно экономить фонд заработной платы, что очень важно сейчас практически для каждой компании. В-третьих, универсальность позволяет повысить взаимозаменяемость сотрудников. Это особенно ценно в небольших компаниях, стартапах и молодом бизнесе.

Безусловно, приобретение и развитие новых компетенций потребует определенных инвестиций. Но ведь деньги, потраченные на курсы, книги, самоучители, онлайн-семинары и иные формы обучения — это вложения в себя, в свою нынешнюю конкурентоспособность как специалиста и в своё будущее. Ведь кризисы проходят, а знания остаются.