



Иван Шилов ИА REGNUM

На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. Среди прочего были отмечены пребывание президента Фишера с визитом в Москве, большие проблемы киевских властей после голландского референдума и жаркий спор вокруг газа в Казахстане.

Гауда — теперь российский сыр

Украинское руководство с явным разочарованием отреагировало на результаты голландского референдума, отмечает Der Standard. Президент Петр Порошенко даже успел обвинить его организаторов в «атаке на единство Европы». При этом он не забыл подчеркнуть верность выбранному курсу: «Мы не свернем с пути евроинтеграции. Украину, как и свободу, не остановить». Впрочем, отмечает венская газета, не все украинцы разделяют энтузиазм президента, часть из них ответила на результаты референдума черным юмором. Так, украинские интернет-пользователи предложили ввести запрет на тюльпаны, а сыр Гауда переименовать в российский. Выдающимся примером сетевого остроумия, по мнению Der Standard, стала формулировка: «Европа без Украины — как деревня без дурака». Издание отмечает, что на Украине все громче раздаются голоса, требующие винить в неудаче власти. Мустафа Найем, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», назвал решение голландцев «приговором» самому Порошенко, который вопреки собственным политическим лозунгам сохранил ставку на олигархов. В свою очередь, «вождь популистов» Олег Ляшко также обнаружил связь между результатами референдума и известиями об офшорах президента.

Искусство быть посредником

Австрия уже сейчас начала подготовку к своему председательству в ОБСЕ в 2017 году, сообщает Wiener Zeitung. В понедельник 4 апреля глава австрийского МИДа Себастьян Курц провел встречу с Джоном Керри, а уже во вторник — с Сергеем Лавровым. В челночную дипломатию Вена вкладывает особый смысл: «Это важный сигнал, когда перед началом подготовки к председательству мы говорим с обоими полюсами в рамках ОБСЕ», — заявил Курц во время пресс-конференции в Москве. Газета отмечает, что в последние годы значение ОБСЕ в отношениях между Востоком и Западом существенно возросло — в условиях продолжающегося украинского кризиса и эскалации карабахского конфликта важен сам факт наличия площадки для переговоров. Одновременно с этим и сама Австрия возвращается к своей традиционной роли посредника: в качестве нейтральной территории Вена выступила в переговорных процессах по иранской ядерной программе и сирийскому урегулированию. Во время председательства Австрии в ОБСЕ Курц намерен сделать одной из главных тем борьбу с радикализацией и терроризмом — «ту тему, где США и Россия могут находиться по одну сторону баррикад».

Фишер в Москве

Общеевропейский фронт против России, который требуют Польша и страны Прибалтики, разваливается на части, отмечает Tiroler Tageszeitung. «Политика, которая ставит своей целью оторвать Европу от России или Россию от Европы — неверна», — такое заявление сделал президент Австрии Хайнц Фишер накануне своего визита в Москву, состоявшегося во вторник, 5 апреля. Несмотря на то, что Альпийская республика остается «лояльным членом ЕС» и сохраняет действие санкций в отношении России, Вена по-прежнему делает ставку на диалог, а не на конфронтацию. «Австрия очень ценится как конструктивный и прагматичный партнер», — утверждает посол республики в Москве Эмиль Брикс. По мнению газеты из Инсбрука, в этом отношении Австрия являет собой полную противоположность блоку НАТО, в котором Россия чувствует существенную угрозу. В ходе визита Фишер и российский премьер Дмитрий Медведев выразили общую надежду на скорое восстановление прежнего объема товарооборота, который в 2015 году сократился сразу на 38 процентов. При этом повод для оптимистичных прогнозов подает прежде всего российское правительство, которое заявило о прохождении российской экономикой дна.

Кризис в головах

Российская экономика оказалась в опасном положении, а население все сильнее это чувствует, не устает повторять газета Die Presse. Вслед за профессором Преображенским журналисты из Вены говорят о сложившейся ситуации как о кризисе в головах — в российском информационном пространстве, как им кажется, тон задают ложное восприятие и неправильные оценки экономических проблем. По мнению издания, во многом с подачи российских государственных СМИ затушевывается тот простой факт, что внешнеполитическая гиперактивность, доходящая до изоляционизма, неизбежно влечет за собой экономические трудности. При этом вместо рефлексии и вдумчивого выяснения причин сложившейся ситуации россияне активно культивируют мифы, неполный список которых приводится следом: Запад стоит за российским экономическим кризисом; политика Владимира Путина, а не нефтяные цены обусловили экономический подъем нулевых; частный бизнес подозрителен и должен быть подчинен государственному сектору; раскрытие офшоров друзей Путина — это антироссийская акция и так далее. Венская газета полагает, что именно упорство в этих мифах и делает Россию опасной. Ведь чтобы отвлечься от горя, делает мрачный прогноз Die Presse, Путин и народ могут предпринять новую внешнеполитическую авантюру.

Борьба за газ в Казахстане

Между правительством Казахстана и тяжеловесами международного нефтяного рынка разгорелся спор по поводу Карачаганака — одного из крупнейших месторождений природного газа в мире, сообщает Wirtschaftsblatt. Астана требует компенсации в размере 1,6 млрд долларов от оператора месторождения — консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» («КПО»), в который входят British Gas, Eni, Chevron, российский «Лукойл» и казахстанский «КазМунайГаз». По данным венского экономического издания, речь идет о нарушениях правил распределения прибыли от добычи между консорциумом и государством. Впрочем, по мнению экспертов газеты, правительство республики попросту пытается оказать давление на оператора и наполнить пустующую казну, истощенную падением нефтяных цен. До 2012 года Карачаганак оставался единственным месторождением, в разработке которого государство не принимало прямого участия. Итогом предыдущего конфликта между государством и оператором стало вхождение государственного концерна «КазМунайГаз» в состав «КПО».