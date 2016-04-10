«Нынешняя, самая длительная из целой серии российских рецессий, настигавших страну за последние двадцать лет, кажется, вернула страну в 90-е годы, — выступает с предположением Financial Times. — Самое поразительное — что россияне смирились с тем, что их благосостояние не растет, а снижается. Утрата благополучия стала характерной чертой периода правления Путина. Мало, правда, наберется таких людей, у кого жизнь совсем «свалилась в придорожный кювет», но большинство все же считает, что шок прошлого, последовавший после развала СССР, вот-вот вернется».

Владимир Путин на Северном флоте во время предвыборной кампании. 2000

Газета отмечает, что, по данным ВЦИОМа, большинство населения уверено: худшее впереди, но по непонятным причинам рейтинг Путина продолжает оставаться на очень высоком уровне. Следует все ж признать, что политика обмена «экономическая стабильность за согласие на ущемление политических прав и свобод» россиянам выгоды не принесла, подчеркивает FT.

«Талантливые люди, без которых бурный рост экономики невозможен, в основном уехали за рубеж, бежали от растущего политического давления и ослабления национальной валюты. Поднимать Россию на новые трудовые подвиги найдется мало желающих: среди населения страны господствуют инфантилизм и апатия», — резюмирует автор публикации Катрин Хилле.

Впрочем, одно из самых респектабельных британских изданий работает по формуле «сколько людей — столько мнений». Другой автор этой же газеты — Юджин Румер — с уверенностью заявляет, что представления о России как о слабой стране, устранившейся с мировой арены, — глубокое заблуждение, не имеющее ничего общего с действительностью. Иначе зачем бы НАТО так активно стремилось нарастить присутствие американских вооруженных сил в Европе?

«Президент Обама уже сообщал о том, что экономика России разорвана в клочья, а страна изнемогает и перенапрягается. Некоторые аналитики успокаивают себя и других, используя в своей речи по отношению к РФ такие презрительные термины, как «имитация сверхдержавы». Однако нельзя не видеть, что с гораздо меньшим военным бюджетом Путин добивается гораздо бо́льших успехов, чем кто-либо. Он умудряется одновременно и обороняться от НАТО в Европе, и сумел занять ключевые позиции на Ближнем Востоке — вмешательство именно Путина в сирийский конфликт привело к первому за пять лет войны перемирию».

«Можно сколь угодно долго говорить, что для развития экономики России нужны реформы, которые не пройдут, пока Путин у власти (на совершенно, кстати, законных основаниях), но нельзя при этом не заметить, что государство, которое в 90-х годах списали из мировой элиты в региональные державы, вновь среди главных мировых сил. Российский лидер прекрасно знает, когда нужно остановиться, провоцируя противника на действия. Он будет продолжать раскачивать НАТО относительно недорогими методами, так что военные расходы экономику РФ не разорят».

Дискуссии по «панамскому досье» в британской прессе развивались по принципу, «успешно» примененному не так давно в докладе коронера Оуэна по «делу Литвиненко»: так как прямых доказательств причастности российского президента к панамскому «финансовому раю» никому найти не удалось, в ход были пущены намеки, оговорки, допущения и догадки.

«Цепочка тайных сделок и кредитов на общую сумму 2 миллиарда долларов, спрятанных в панамских офшорах, хранит на себе след президента России Владимира Путина, — потирает руки Guardian. — Случившаяся беспрецедентная утечка документов позволила всему миру увидеть, что деньги эти делали люди из ближнего круга друзей и знакомых хозяина Кремля, которые благодаря этой дружбе стали сказочно богатыми. Хотя имя президента РФ в бумагах и не фигурирует, всем понятно, что без высочайшего покровительства сотни миллионов заработать просто нельзя».

«Панамские документы показали, кто у Путина лучший друг — это виолончелист Сергей Ролдугин, человек, познакомивший нынешнего лидера России с его будущей женой и ставший крестным отцом его старшей дочери Марии, — продолжает газета. — Офшорная сеть, к которой он причастен, начинается в Панаме, тянется на Кипр и в Швейцарию, включая тот самый приватный горнолыжный курорт, где младшая дочь Путина Катерина вышла замуж в 2013 году».

Издание намекает, что наличие деталей, связанных с родственниками и друзьями главы РФ, вполне может послужить доказательством его касательства к офшорным средствам.

Журнал Spectator тоже интересовали «панамские бумаги», но не в привязке к президенту Путину, а в отношении своих коллег по репортерскому цеху из Guardian.

«Они хлопали сами себе в ладоши: Guardian оказалась среди 107 избранных — СМИ, получивших возможность тайно покопаться в миллионах украденных у Mossack Fonseca. Они были счастливы, потому что рассчитывали, что смогут ударить добытыми данными по консерваторам и обеспечить поддержку лейбористам, чьим изданием Guardian является. Интересно, они забыли или не знали, что Guardian Media Group (GMG) использует фиктивную компанию на офшорных Каймановых островах, чтобы не платить корпоративный налог с 302 миллионов долларов, заработанных в 2008 году на продаже 50% своих акций? И не в курсе насчет сотен миллионов, вкладываемых ею на протяжении нескольких лет в различные хедж-фонды?»

Times, анализируя «панамское досье», воздерживается от выводов о том, «кто стоит за двумя миллиардами», стремясь «подняться над схваткой» и обойтись сравнительно нейтральными высказываниями вроде «влиятельные и богатые представители высших слоев некоторых государств, в том числе люди из ближайшего окружения Владимира Путина, пользуются услугами международных офшорных центров».

А Independent концентрирует внимание свое и своих читателей на том, что «пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все сведения, содержащиеся в панамских бумагах, проявлением «путинофобии» и напомнил, что еще за несколько дней до того, как информация, украденная у адвокатского бюро Mossack Fonseca, просочилась в прессу, Кремль предупреждал о готовящемся вбросе, направленном против лидера РФ».

Референдум в Нидерландах, посвященный Украине, откровенно говоря, интерес у британской прессы вызвал довольно вялый.

«Провал голландского референдума по вопросу приема Украины в ЕС выгоден Путину, — не сомневается журнал Economist. — Соглашение об ассоциации создает для Киева определенные преференции в торговле со странами Евросоюза, но не позволяет украинцам работать в странах Европейского Сообщества. Голландцам следует все-таки ратифицировать соглашение Украина — ЕС, чтобы не доставить г-ну Путину удовольствия реализовать свою идею о создании коррумпированной и антиевропейской Украины» (очевидно сейчас Украина представляется демократической, процветающей, некоррумпированной страной, прим. — ИА REGNUM).

Обозреватели солидного британского издания блеснули в этих строках невероятной близорукостью. Не увидев очевидного факта разгула коррупции в незалежной в просто-таки запредельных масштабах.

«Голландский референдум выводит на первый план отношения ЕС с Россией, — приходит к неожиданному выводу Financial Times. — По сути, эта процедура стала референдумом по совсем иному вопросу — о Владимире Путине. Если документ о сотрудничестве Украины и Евросоюза будет ратифицирован, то это усилит напряженность в отношениях между ЕС и Россией, а это противоречит интересам двух последних, поскольку Европа и РФ нуждаются друг в друге».