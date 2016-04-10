



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Одесса вновь будет свободной!

Они уже верили, что это победа, и что острие войны повернулось наконец-то на Запад, и осталось совсем немного.

Из к/ф «Подвиг Одессы»

С силами 4-й румынской армии, 72-й немецкой пехотной дивизии и авиацией люфтваффе одесситы сражались с 4 августа по 16 октября 1941 года. За Одессу стояли до последнего, и если бы не было приказа сдать город, Одесса досталась бы врагу лишь после того, как пал бы последний красноармеец. Наступление румынских войск было остановлено. В конце августа, понимая невыполнимость своего обещания быстро взять Одессу, Антонеску доложил Гитлеру, что возьмет ее до 3 сентября. Но и этот срок был сорван.

Одесситы написали колоритное открытое письмо румынскому кондукэтору: «Не тебе с дурною головою выступать против нас войною. Огнем и мечом расправимся с тобою… Запомни, что наша Одесса, как и вся Украина, будет только советской, а не твоей боярской. Об этом ты, фашистский холуй, и Гитлеру отрапортуй…»

Карта героической обороны Одессы в 1941 году

Ситуация с водой в Одессе всегда была не фонтан. И когда в августовскую жару румыны захватили водонапорную станцию в поселке Беляевка под Одессой, отрезав город от водоснабжения, воду горожанам стали выдавать по карточкам. Необходимо было хоть на полчаса возобновить водоснабжение, чтобы напоить жителей, наполнить солдатские фляги. Небольшой отряд добровольцев пробился к Беляевке и принял смертоносное решение атаковать станцию. В Одессе людей предупредили — во всех домах открыли краны, город затих и стал ждать. Во всех дворах в ряд стояли пустые ведра, нагретые жарким солнцем.

Станцию взяли, запустили… И несколько часов, ценой собственных жизней, кучка солдат удерживала ее, давая городу воду. Почти все они погибли. После войны об этом эпизоде был снят фильм «Жажда». Это далеко не единственный, хотя, пожалуй, самый яркий пример самозабвенной отваги защитников Одессы.

Мирные жители строят баррикады на улице Одессы. 1 августа 1941

Все время долгой осады одесситы упорно боролись: они вырыли более 250 километров противотанковых рвов, установили 40 тысяч мин, соорудили 250 баррикад. На эти работы ежедневно выходили 10−12 тысяч горожан. Было изготовлено пять бронепоездов, более двух тысяч минометов и огнеметов, около трехсот тысяч ручных гранат, свыше трехсот тысяч противотанковых и противопехотных мин. Обычные предметы приспосабливались для обороны города: под мины пристраивали консервные банки и коробки из-под кинопленки, а из футляров губной помады делали взрыватели. Вместо помады закладывали взрывчатку, и называли эти изделия ИГПС — «и губная помада стреляет».

Фото специальных военных корреспондентов «Известий» Г.Зельма, Н.Петрова и Д.Бальтерманца из газеты «Известия» от 18 сентября 1941 года

С начала августа 1941 года эвакуироваться из города можно было только морем, но город не сдавался. Только из-за общей обстановки на фронте советское командование 30 сентября 1941 года отдало приказ об эвакуации войск. За две недели из города вывезли технику и военных, на рассвете 16 октября Одессу сдали.

Румыны сделали долгожданную добычу столицей румынской Транснистрии — губернаторства, образованного на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобережной части Молдавии. Длилась оккупация 907 дней.

Одесса во время немецкой оккупации. 1942-43

Только в 1944 году на всем фронте развернулись широкие наступательные операции. Почти два месяца Красная Армия вела непрерывные бои, пробиваясь к Одессе. В апреле войска 3-го Украинского фронта под командованием одессита Генерала армии Родиона Малиновского, при поддержке Черноморского флота во главе с адмиралом Октябрьским, прорвались к городу. И к 5 часам утра 10 апреля Одесса была освобождена. Совместно действовали пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы, понтонеры, танкисты, летчики и моряки Черноморского флота. Казаки генерала Плиева ворвались в город с юго-запада, гвардейцы 8-й армии под командованием генерал-лейтенанта Чуйкова — с северо-запада.

Карта Одесской наступательной операции 1944 года

Символом изгнания фашистов из города стало поднятое в тот же день над Одесским оперным театром Красное знамя. За время оккупации в городе погибло 82 тысячи жителей, 78 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию.

Смотрите фотогалерею «Освобождение Одессы от фашистских захватчиков»

Победить в пять раз превосходившего по силам противника советской армии удалось, в том числе, благодаря знаменитым одесским катакомбам. 38 тысяч горожан переселились в них для ведения партизанской войны. Именно партизанам удалось помешать взрыву одного из красивейших в мире Одесского оперного театра, Дома ученых, Государственной библиотеки и ряда других памятников архитектуры. Одесскими подпольщиками было уничтожено 5 тысяч немецких оккупантов, 189 предателей, организовано 28 крушений воинских эшелонов с живой силой и техникой, взорвано 16 железнодорожных и шоссейных мостов, разрушено 82 километра телефонного кабеля, уничтожено 2 танка. За героизм и отвагу, проявленную в сражении за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Более двух тысяч награждены орденами и медалями СССР.

Партизаны, вышедшие из катакомб в день освобождения Одессы. 10 апреля 1944

Зарубежные журналисты регулярно задают один и тот же вопрос: «Одесса — какой город? Украинский? Русский? Еврейский?». Но мало кто из них помнит, что Одесса в первую очередь — город-герой. Поначалу в Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года героями были названы всего четыре города: Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

Чтобы понять успешность обороны Одессы, достаточно привести числа. Силы сторон составляли: СССР — 35 тысяч человек в начале обороны и 86 тысяч в конце; Румынии и Германии — 340 тысяч человек. Потери: с советской стороны — 41 тысяча человек (16 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 25 тысяч — ранеными), с вражеской — 92 тысячи человек (29 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 63 тысячи ранеными).

Немецкие и румынские военнопленные в Одессе. Фото — Георгий Зельма. Апрель 1944

Вот последнее письмо знаменитого шестнадцатилетнего комсомольца — партизана Якова Гордиенко, героически сражавшегося в подпольной разведывательно-диверсионной группе Молодцова-Бадаева:

«Дорогие родители!

Пишу вам последнюю свою записку. 27—VII— 42 г. исполнилось ровно месяц со дня зачтения приговора. Мой срок истекает, и я, может быть, не доживу до следующей передачи. Помилования я не жду. Эти турки отлично знают, что я из себя представляю (это благодаря провокаторам). На следствии я вел себя спокойно. Я отнекивался. Меня повели бить. Три раза водили и били на протяжении 4—5 часов…

Сейчас нет возможности бежать, а времени осталось очень мало. Вы не унывайте. Саша Хорошенко поклялся мне, что, если будет на воле, он вас не оставит в беде. Можете быть уверены, что он будет на свободе. У него есть время, и он подберет нужный момент улизнуть из тюрьмы. Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут с нашей земли немцев и «освободителей» — мамалыжников. За кровь партизан, расстрелянных турками, они ответят в тысячу раз больше. Мне только больно, что в такую минуту я не могу помочь моим друзьям по духу.

Достаньте мои документы. Они закопаны в сарае. Под первой доской от точила сантиметров 30—40. Там лежат фото моих друзей и подруг и мой комсомольский билет. В сигуранце у меня не вырвали, что я комсомолец. Там есть фото Вовки Ф., отнесите его на Лютеранский переулок, 7, Нине Георгиевне. Вы ей отнесите, и пусть она даст переснять, а фото заберите назад. Может быть, вы его когда-нибудь встретите. Там есть и мои письма. Есть там и коробочка. Можете ее вскрыть. Там мы клялись в вечной дружбе и солидарности друг другу. Но мы все очутились в разных концах. Я приговорен к расстрелу, Вова, Миша и Абраша эвакуировались. Эх! Славные были ребята! Может быть, кого-нибудь встретите.

Прощайте, дорогие. Пусть батька выздоравливает. Это я хочу. Прошу только не забыть про нас и отомстить провокаторам. Передайте привет Лене.

Целую вас всех крепко, крепко. Не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родным. Победа будет за нами! 27.VII. 42 года.

Яша».