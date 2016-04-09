



Thierry Ehrmann Президент Бразилии Дилма Руссефф (граффити)

Страны Латинской Америки, где у власти находятся представители левых партий, сотрясают коррупционные скандалы.

Под угрозой импичмента пребывает президент Бразилии Дилма Руссефф. Это событие может произойти в ближайшее время. В марте 2014 года в ходе полицейской операции «Автомойка» в бразильской нефтяной компании Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, с помощью чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. Среди подозреваемых в этом коррупционном скандале политиков, в отношении которых Генеральная прокуратура Бразилии начала следственные действия, — председатель сената страны Ренан Калейрус, спикер палаты депутатов Эдуарду Кунья, сенатор Глейси Хоффман и экс-министр энергетики Эдисон Лобан. Из 54 политиков, проходящих по этому делу, 53 — члены правящей коалиции, передавало ранее агентство Рейтер. Месяц назад бразильский сенатор Делсидиу Амарал, арестованный по подозрению в коррупции, пошёл на сделку со следствием и дал показания против президента Бразилии Дилмы Руссефф и экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщает Brasil 247.

Президент Чили Мишель Бачелет, назвавшая Дилму Руссефф «лучшим, что могло произойти в Бразилии», сама не так давно оказалась в центре коррупционного скандала с участием членов ее семьи. Сына президента Чили Мишель Бачелет — Себастьяна Давалоса — обвинили в том, что используя свой статус ближайшего родственника главы государства и имеющееся в связи с этим влияние, он получил крупный кредит на имя жены. А она потратила 10 миллионов кредитных средств на покупку и последующую перепродажу земли за 15 миллионов долларов. Кредит был одобрен банком через день после избрания Мишель Бачелет на пост президента, в декабре 2013 года. Следствием скандала стало резкое падение рейтинга Мишель Бачелет, сообщало ранее издание AFP de Chile.

В начале марта 2016 года, как сообщало издание El Deber, была арестована бывшая «гражданская жена» президента Боливии Эво Моралеса — Габриэла Сапата, которую подозревают в злоупотреблении служебным положением. Бывший сотрудник боливийской разведки Карлос Вальверде месяц назад обвинил Эво Моралеса в том, что он назначил женщину, с которой состоял в интимных отношениях, одним из руководителей представительства China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) в Боливии, а также содействовал заключению многомиллионных контрактов правительства Боливии с этой фирмой.

Главным козырем оппозиции, которая выиграла парламентские выборы в Венесуэле в конце 2015 года, были пустые прилавки, коррупция во власти, катастрофический рост преступности. И, наконец, как сообщило вчера издание Clarin, обвинение в причастности к отмыванию денег официально предъявлено экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Напомним, что в декабре 2015 года новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что экс-глава страны Кристина Киршнер не является неподсудной. «И необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — цитирует президента Clarin.

Справедливости ради отметим, что представители правых партий — тоже не ангелы с крылышками. Да и бывают ли ангелы на политическом Олимпе? Но с левых, выступающих в качестве «народных радетелей», и спрос другой. Коррумпированность лидеров левых партий уже стала предметом творчества, и эти произведения находят понимание в «народных слоях». Один из наиболее ярких последних примеров — триумфальный успех спектакля в стиле фламенко «Malizia» («Коварство»), поставленный в Испании выдающимся балетмейстером Кармен Мота. Действие оперы «Риголетто» перенесено в современную Севилью. А вместо тирана, развратника и народного притеснителя Герцога в центре спектакля — лидер социалистической партии. С теми же качествами.

Так что, вопрос, кто же защитит социальные права народов, и не только Латинской Америки, остается открытым. А вообще — обидно, когда умирает мечта.