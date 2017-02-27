Организаторам мероприятия — Деловому Совету «Северного измерения» и Ассоциации европейского бизнеса — удалось собрать на одной площадке более 200 участников из разных стран. «Северное измерение» является совместной политикой Европейского союза, Исландии, Норвегии и России, цель которой — поддержка стабильности, благосостояния и устойчивого развития в регионе посредством практического сотрудничества. В качестве центральной темы форума на этот раз была выбрана Арктика как регион, который становится все более значимым для мировой экономики. В то время как на политическом уровне Арктика, скорее, является территорией конфронтации, деловое сообщество пытается дистанцироваться от политики и выбирает для себя стратегию сотрудничества и кооперации в регионе. «Бизнес — отдельно, политика — отдельно», — один за другим повторяли спикеры форума. И эта фраза вполне могла бы стать девизом мероприятия.

mngz.ru Ледокол «Ямал»

Арктические бизнес-узы

Регулярное проведение форума «Северное измерение» свидетельствует о том, что бизнес продолжает работать и видит дальнейшую перспективу, несмотря на «искусственные попытки создать новые барьеры на европейском континенте», заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин на церемонии открытия. Дипломат подчеркнул уникальность мероприятия в контексте «всем известных осложнений в отношениях с Евросоюзом».

На то, что арктическое измерение не является свободным от текущей политической повестки, указал заместитель главы представительства ЕС в России Свен-Олов Карлссон. Он отметил, что события, связанные с украинским кризисом, не способствуют улучшению отношений между Россией и ЕС. «Мы разделяем точку зрения о том, что сегодня сложно вернуться к формату «business as usual». Но мы должны искать новые эффективные пути для взаимодействия», — сказал Карлссон, добавив, что полное соблюдение Минских соглашений является ключевым моментом для выстраивания диалога. На контрасте с дипломатами выступил бизнес. Представители крупнейших российских и зарубежных компаний в один голос заявляли о том, что текущая ситуация их не устраивает: политический фактор и санкции сковывают полноценное сотрудничество в Арктическом регионе, который таит в себе, по мнению участников форума, огромный экономический потенциал.

Арктика — это особый вызов, для ее освоения необходимы специфические навыки, говорит бывший премьер-министр Финляндии, руководитель организации по развитию торговли с Россией Business Team for Russia Эско Ахо, подчеркивая, что прежних знаний уже недостаточно. По мнению Ахо, ключом к экономическому развитию региона является широкое сотрудничество всех арктических стран. Арктическая специфика требует интенсивной кооперации на трансграничном уровне, а также снижения торговых барьеров, вторит ему вице-председатель Арктического экономического совета (АЭС) Теро Ваурасте. Бизнес не знает границ, и для него не должно существовать ни барьеров, ни санкций, убежден он. По словам Ваурасте, арктическим странам пора задуматься о создании Панарктической зоны свободной торговли, которая объединила бы Россию, страны — члены ЕС — Финляндию, Швецию и Данию, а также Норвегию, Исландию, США и Канаду. «Все эти страны очень разные, но при этом у них схожие потребности в том, что касается освоения арктических территорий. В нынешней ситуации это, конечно, перспектива на долгие годы, — уточняет он. — Тем не менее говорить об этом нужно, чтобы люди уже сейчас задумывались о будущем развитии региона».

Арктический экономический совет на форуме представляли два вице-председателя — президент финской государственной судоходной компании Arctia Shipping Теро Ваурасте и первый заместитель генерального директора «Совкомфлота» Евгений Амбросов. АЭС был учрежден в сентябре 2014 года как площадка для сотрудничества бизнес-соообществ арктических государств — России, Канады, США, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии. Для развития экономического потенциала Арктики необходимы проекты государственно-частного партнерства и стабильная законодательная база, считают в организации. Другим важным аспектом является тесное сотрудничество бизнеса с научно-исследовательскими учреждениями: хрупкая арктическая экосистема региона требует применения новейших технологий. В АЭС обращают внимание на важность присутствия в Арктике не только крупных компаний с их масштабными проектами, но и малых игроков. «Мы хотим, чтобы был услышан голос малого бизнеса», — подчеркивает Ваурасте.

Компромисс по-фински

В свое время Финляндия в лице Пааво Липпонена, возглавлявшего правительство страны с 1995 по 2003, стала инициатором «Северного измерения». На прошедшем в Петербурге форуме именно финская арктическая повестка звучала громче всего.

Деловые круги Финляндии настаивают на необходимости широкого сотрудничества в Арктике — как в двустороннем формате с РФ, так и на международных арктических площадках. Несмотря на охлаждение в отношениях России и Запада, финский бизнес по-прежнему видит большой потенциал в партнерстве со своим восточным соседом, в том числе и в Арктическом регионе.

Теро Ваурасте напоминает о важном соглашении между правительствами России и Финляндии, которое позволяет странам оказывать помощь друг другу в ледокольной проводке судов в Балтийском море. «Мы видим огромное будущее у российско-финского сотрудничества в области совместного использования ледоколов», — отмечает президент Arctia Shipping. По его словам, у российской стороны не всегда хватает возможностей, чтобы справиться с ледовой обстановкой, и в этом случае могут быть использованы финские суда.

«Будем надеяться, что никакие политические проблемы нам не помешают, — отмечает председатель совета директоров ПАО «Северсталь», сопредседатель Делового Совета «Северного измерения» Алексей Мордашов. — Мы видим устойчивый позитивный интерес со стороны наших финских партнеров даже в это тяжелое время. И в высказываниях финских руководителей видно, на мой взгляд, желание кооперироваться с Россией и решать проблемы за счет взаимодействия».

Стоит отметить, что Финляндия обладает четким видением своего места в «арктическом клубе». Финны справедливо полают, что их уникальный опыт в области арктического судостроения, логистики и телекоммуникаций может быть использован для развития Арктики. Важным моментом является и то, что Финляндия позиционирует себя в качестве «арктического эксперта» ЕС и старается активно влиять на стратегию Евросоюза в регионе.

Как рассказал на форуме Свен-Олов Карлссон, в ближайшее время будет принято новое коммюнике ЕС по Арктике. «Давно пришло время более четко прописать арктическую политику ЕС и определиться с нашими приоритетами», — отметил он, подчеркнув важность региона с точки зрения международных отношений. «Три страны ЕС (Финляндия, Швеция, Дания — прим. ИА REGNUM) являются одновременно участниками Арктического совета и имеют собственные национальные стратегические документы», — напомнил заместитель главы представительства ЕС в России и отметил, что эти стратегии должны быть полностью состыкованы. Интегрированная политика Европейского союза в Арктике будет укрепляться и дальше, пообещал Карлссон. По его словам, новое коммюнике Евросоюза сфокусировано на развитии гражданского общества в Арктическом регионе. Особое внимание в документе уделяется сохранению идентичности и наследия коренных народов Севера, созданию рабочих мест в регионе и утилизации отходов.

Освоение Арктики может стать драйвером экономического роста в странах — участницах «Северного измерения». Стремление финнов активно работать в регионе как с западными, так и с российскими партнерами, объясняется в том числе и тяжелой ситуацией в экономике страны. Арктические проекты могут послужить толчком к росту финской промышленности. Поэтому наши соседи не хотят упускать ни одной из широкого спектра возможностей, которые открывает перед ними регион.

«Давайте сохраним Арктику свободной от политической повестки», — призывает Эско Ахо. Получится ли «остудить» арктическим партнерством раскаленные украинским кризисом взаимоотношения России и Запада — пока вопрос остается открытым.