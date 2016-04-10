



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Политики об итогах четырехдневной войны

На этой неделе, когда интенсивные этапы войны остались позади, азербайджанские высокопоставленные лица дали оценку столкновениям в Карабахе. Глава администрации президента Рамиз Мехтиев уверен, что в первые дни апреля «участились провокации, регулярно совершаемые армянской стороной на линии фронта», на которые Азербайджану пришлось ответить асимметрично. «Таким образом, с одной стороны, была предотвращена армянская провокация, а с другой, — еще более укрепилось преимущество Азербайджана на линии соприкосновения, враг и его покровители в реальности ощутили силу и боевой дух нашей армии», — резюмирует Мехтиев в интервью ИА Azertag. Схожую оценку дает и спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов: «На протяжении многих лет Азербайджан соблюдал режим прекращения огня. Каждый раз, когда Азербайджан достигал больших успехов, он сталкивался с диверсиями армян. Но в последнее время армяне стали подвергать артиллерийскому обстрелу наших гражданских лиц. Азербайджанская армия, отвечая на эти диверсии, провела мощную операцию и указала Армении ее место».

Азербайджан готов к взаимному прекращению огня

Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 апреля подтвердил приверженность режиму прекращения огня (договор заключен в тот же день— Ф.М.), но «если он будет нарушен, ответственность за это будет лежать на армянской стороне», — цитирует Trend.az. В Баку уверены, что наступление азербайджанской армии — это война на собственной территории. «Азербайджан воюет на своей территории, защищает собственную землю. Мы посадили врага на место и сегодня имеем полное преимущество», — заявил Алиев.

«Азербайджанцы готовы воевать ради освобождения Карабаха»

Наступление армии в оккупированных районах в Карабахе и установление контроля над несколькими высотами (в том числе Леле Тепе) вызвало небывалый подъем духа и патриотизма у простых граждан. «В различных частях Баку проходят спонтанные митинги в поддержку азербайджанской армии и с требованием освободить оккупированные земли. Тысячи людей проходят маршем с флагами Азербайджана и распевают патриотические песни», — передавал 6 апреля Musavat. Собравшиеся в Наримановском районе столицы молодые люди скандировали: «Карабах наш!» и «Мы ждем приказа Верховного главнокомандующего».

Демонстрации проходили по всей стране, включая два других главных города — Сумгаит и Гянджа. «Сотни молодых людей, желающих отправиться на фронт, собрались сегодня на улицах Гянджи. К акции присоединились ветераны Карабахской войны, члены семей убитых солдат, офицеры запаса и другие», — передавал 5 апреля корреспондент Haqqin.az.

Формат Минской группы ОБСЕ «бесперспективен»

В Азербайджанской прессе укрепилось мнение, которое разделяется и властями, о неэффективности Минской группы ОБСЕ, которая уже 20 лет не может сдвинуть карабахский конфликт с мертвой точки. «Хрупкий мир рухнул. Произошло это с попустительства ООН, Минской группы ОБСЕ и тех сил, которые еще вчера с пеной у рта пели дифирамбы псевдомиротворчеству в исполнении келейных дипломатов, которые только и отличились ничегонеделанием», — анализирует эксперт Haqqin.az Тофик Аббасов. Автор обвиняет ОБСЕ не только в неспособности решить проблему в целом, но «бездеятельности» в предотвращении периодических обострений на линии соприкосновения: «Армянские передовые в последнее время приняли за правило за ночь более ста раз нарушать режим прекращения огня, целясь в мирные селения и угрожая безопасности простых людей».

Аббасов предъявляет ОБСЕ то, что она не замечала и другие тревожные угрозы: «Ереван не только продолжал бряцать оружием, но и делал новые экспансионистские заявки, угрожая безопасности Нахчывана, других приграничных регионов восточного соседа. Они же угрожали уничтожением энергетических и транспортных коммуникаций международного значения, которые проходят по территории Азербайджана, выставляя себя в свете бравых разрушителей».

Минобороны Азербайджана борется с «дезинформацией»

После горячей фазы конфликта пресс-служба министерства обороны перешла на борьбу с «дезинформацией», отвергая уничтожение 24 танков Азербайджана, но признав потерю лишь одного танка. «Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны о применении в Нагорном Карабахе реактивной системы залпового огня «Смерч»». 4−5 апреля сообщалось об уничтожении военного штаба Армении в Мадагизе. «ВС Азербайджана в ходе операции с вечера 4 апреля по утро 5 апреля уничтожили до 70 человек живой силы и до 20 единиц военной техники», — передает Trend.az.

5-го сообщалось о взятии населенного пункта Мадагиз в Агдеринском районе. В тот же день «в результате ответных ударов соединений ВС Азербайджана нейтрализованы до 170 военнослужащих и 12 единиц бронетехники армянской стороны». На распространяемые фото о потерях в «живой силе» военное ведомство в Баку ответило тем, что «они были распространены два-три года назад в зоне боевых действий в Украине и теперь выдаются армянами в социальных сетях».

«Карабахский узел» разрубит только Кремль

В Баку пристально наблюдают за позицией России. Бакинские медиа позитивно воспринимают готовность Москвы к решению конфликта, а также «освобождению 7 районов». «Президент Путин, а до него президент Медведев активно продвигали различные идеи, которые позволят разблокировать ситуацию через освобождение районов вокруг Карабаха при одновременном решении вопроса о статусе Карабаха», — вся бакинская пресса цитировала главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает, что никакая другая страна не может установить мир в регионе, кроме России: «Даже у Вашингтона нет столько рычагов на Южном Кавказе, как у Кремля». Политолог подчеркивает выгоды, которые сулит Москве разрешение конфликта. «От справедливого мира выиграет и Россия. Возможно, что после установления справедливого мира Баку может заинтересоваться вступлением в Таможенный и Евразийский союз, как этого хочет Москва». Кстати говоря, о возможном вступлении Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ на этой неделе открыто заявил Лавров в интервью TАСС.

Сам глава государства Алиев высоко оценил посреднические усилия России в установлении перемирия. «Уверен, что визит послужит делу укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Мы с вами сейчас в отдельной беседе в основном обсуждали проблематику урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Еще раз хочу выразить благодарность Российской Федерации за активные посреднические усилия в деле деэскалации ситуации», — приводит его слова Moscow-baku.ru.