Много и долго говорили на прошедшей неделе о скандале с «Панамскими бумагами», но больше всего итальянские СМИ занимало две темы: расширение списка европейских стран, выступающих против санкций в отношении России (на июль 2016 года запланировано очередное заседание комиссии ЕС для обсуждения санкций), и Национальная гвардия, в создании которой некоторые СМИ видят подтверждение того, что в России «царит авторитарный режим».

3dn.ru Пальмира

Il Foglio написал о том, что в Европе расширяется фронт, выступающий против санкций в отношении России. На повестке дня вопрос: существует ли сближение между Европой и Россией? Сигналы, поступающие от европейских правительств, говорят именно об этом. По реакции на ситуацию, которая складывается в Иране, по вопросу вмешательства в Сирию и конфликта между Арменией и Азербайджаном становится ясно, что никто сегодня на Западе не верит в решение международных проблем без участия Путина. В статье подчеркивается, что даже Германия фокусируется на возобновлении диалога с Москвой. В пример приводится форум «Петербургский диалог», в котором вновь примут участие немецкие делегаты. Форум был основан Герхардом Шредером и Владимиром Путиным, а затем упразднен в результате аннексии Крыма Россией. На форуме также будут обсуждать политику безопасности, и это явный шаг вперед, учитывая, что Россия и Запад все еще разделены системой санкций и встречных санкций.

Если в 2015 году только Греция, Венгрия и Кипр добивались прекращения санкций против Москвы, сегодня против санкций выступают также Австрия, Франция, Чехия и Италия. Италия, второй по величине торговый партнер России в ЕС после Германии, по крайней мере, призывает к ослаблению санкций.

«Италия не уклоняется от своих обязанностей в качестве члена ЕС или НАТО, но призывает, чтобы режим санкций не длился вечно», — заявил недавно министр иностранных дел Джентилони немецкой газете Handelsblatt. «Если санкции используются в качестве жесткого и постоянного инструмента давления, это принесет не только экономический ущерб, но и политический. Санкции необходимы, чтобы дело двигалось, а не замораживалось», — заключил министр.

Издание Il Secolo d’Italia, напротив, в статье о «Панамских документах» приводит анализ того, как относятся итальянские политики к Путину, обвиняя их в слепой любви.

Газета сообщает, что, согласно откровениям «Панамских документов», Владимир Путин является самым выдающимся среди знаменитостей на планете, которые имеют большое богатство, надежно укрытое за границей. В то время как премьер-министру крошечной Исландии пришлось уйти в отставку, а Кэмерон переживает неприятности из-за участия его отца (уже умершего), глава Кремля передал через своего пресс-секретаря, что это обычный заговор американцев против русского народа. Других объяснений не было дано Путиным, и потому, что ничто и никто не может заставить его говорить внутри и за пределами границ, но и потому, что было бы трудно для него разъяснить тайну своих друзей и людей, очень близких к нему, которые внезапно стали миллиардерами.

Автор статьи подчеркивает, что он, однако, обеспокоен политическим вопросом: теми влияниями и симпатиями, которые проходят между Путиным и центральными политическими итальянскими силами. Даже этот глобальный скандал не может заставить господствующие классы и интеллектуалов поразмышлять о доброте «путинизма»? С концом правоцентристского правительства в Италии политические партии, которые были его частью, кажется, буквально увлечены личностью и ролью Путина. Сильвио Берлускони, в частности, является рупором президента РФ. Не обращая внимания на слухи и недомолвки, непроверенные факты, бывший премьер-министр, безусловно, связан с Путиным братской дружбой; личные отношения влияют на внешнеполитическую линию партии «Вперед, Италия». Берлускони первый заявил об ошибочных санкциях ЕС после украинского кризиса. Лидер «Вперед, Италия» даже согласился быть гостем Путина в Крыму. Даже позиции, занимаемые Берлускони по Сирии и Ливии, отражают позиции Москвы. Это правда, что когда-то «путинские» позы Берлускони были компенсированы хорошими отношениями с Белым домом во время президентства Джорджа Буша — младшего, с появлением «загорелого» демократа Барака Обамы в Белом доме Берлускони упал до ярко выраженных пророссийских позиций. И там он и остался.

По мнению автора, даже партия «Лига Севера» «заражена» Путиным, однако, ее лидер Сальвини никогда не встречался и не мог встретиться лично с Путиным. Скорее всего, тот факт, что «Лига» ищет фонды из контролируемых Кремлем банков, тоже легенда. Бывший лидер партии Босси, однако, прибегал к крайне резким тонам против репрессий в Чечне («Наши чеченские братья нуждаются в итальянских винтовках»), теперь же Сальвини протестует: «НАТО ведет войну с Россией вместо того, чтобы думать об уничтожении ИГИЛ».

Il Secolo d’Italia призывает принять во внимание «Панамские бумаги» как новые элементы для анализа в интересах национальной и внешней политики Италии. Подчеркивается тот факт, что Россия все же имеет большую роль, также полезную для войны с ИГ, с ней важно установить интенсивные дипломатические и экономические отношения. Но в России нет демократии в том смысле, как понимают ее на Западе. Путин является президентом страны, где нет ни оппозиции, ни действительно свободных СМИ. И убийцы журналистов и противников остаются безнаказанными, типичный фон внутренней жизни тоталитарных и авторитарных государств. Страна, в которой президенту принадлежит полстраны, является точной противоположностью понятий верховенства закона и народного суверенитета. «Этого ли не достаточно, чтобы наши политики лучше обдумали свою внешнеполитическую линию и проанализировали более внимательно свои неконтролируемые чувства к России и к Путину?» — спрашивает Il Secolo d’Italia.

Интернет-издание Il Post «открывает» карты — Россия из Сирии никогда не уходила, просто поменяла тактику. В статье «А ушла ли Россия из Сирии» речь идет о том, что более месяца назад президент России Владимир Путин внезапно объявил о частичном выводе российских вооруженных сил из Сирии. Правительство России заявило, что его миссия в поддержку сирийского режима Башара Асадаа была достигнута. В последующие недели, однако, некоторые аналитики поставили под сомнение истинные намерения России: вместо вывода «основной части» российских военных сил в Сирии, кажется, просто произошло изменение типа военной операции, также обусловленной прекращением огня между сирийским правительством и группами повстанцев, борющихся против Асада.

В статье подчёркивается, что Россия лишь вывела несколько дальних бомбардировщиков и заменила их на вертолеты, которые могут летать низко и больше полезны при поражении движущихся целей. Однако, на территории Сирии остались Су-30 и Су-35С — самолеты, предназначенного для борьбы с другими воздушными судами, а это, возможно, прямое сообщение странам, которые в Сирии продолжают использовать боевую авиацию, особенно США и Турция. Новая стратегия России — использование вертолетов для удара по движущимся целям — имеет преимущество, что обеспечивает более непосредственную помощь силам Башара Асада. О том, почему Россия продолжает принимать участие в военных операциях в Сирии, существуют различные толкования. Представляется очевидным, что частичный вывод российских вооруженных сил был осуществлен после побед последних месяцев сирийского режима над повстанцами: в этом смысле, главная цель России — обеспечить выживание режима Асада — была достигнута. Сегодня режим Асада не рискует: он подписал перемирие с различными повстанческими группировками и концентрирует свои военные усилия на отвоеванных территориях. В конце статьи приводится вот такой вывод: «Россия, однако, кажется, хочет продолжать присутствовать в Сирии, чтобы защитить свои военные интересы в регионе и навязать свои условия в любом окончательном перемирии в сирийской войне, а это и является частью агрессивной внешней политики, проводимой Путиным за пределами российских границ».

Очень много и красочно писали итальянские СМИ и о создании «армии Путина» — Национальной гвардии.

EastJournal написал, что не иначе как «армия Путина» Национальную гвардию назвать нельзя.

Президент России издал декрет об установлении «нового органа исполнительной власти», Национальной гвардии, в которую будут входить сегодняшние «внутренние войска», то есть силы безопасности, ответственные за устранение последствий бедствий, а также члены элитных органов полиции. Реорганизация с пометкой «эффективность». Жаль, что Национальная гвардия больше не будет подчиняться министру внутренних дел, но самому «главкому России», то есть Путину.

Дал объявление о реформе, которая сильно перестраивает структуру внутренних сил безопасности страны, сам же Путин на встрече с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, руководителем Федеральной службы по борьбе с наркотиками Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками Виктором Золотовым.

Именно Золотов, надёжный человек Путина со времен Санкт-Петербурга, бывший глава службы безопасности президента, возглавит новую структуру; кроме того, он будет постоянным членом Совета безопасности и будет во всех отношениях (по рангу и по зарплате) как министр. На Национальную гвардию будет возложена задача «борьбы с терроризмом и организованной преступностью», и именно из-за этих проблем нужна новая «централизация», чтобы избежать дублирования и неэффективности.

EastJournal подчеркивает, что страх перед авторитарным режимом уже начал распространяться среди «обычных подозреваемых» московской интеллигенции. Представитель Кремля Песков уточнил, что Национальная гвардия на самом деле будет подчиняться Путину, и что эта реформа не имеет ничего общего с предстоящими выборами. Но он также добавил, что новый орган будет, «вероятно, участвовать в подавлении несанкционированных демонстраций».

Esteri.diariodelweb написало, что отныне в России существует лицензия на убийство людей. Национальная гвардия России, по приказу Владимира Путина, будет стрелять «без предупреждения» в крайних случаях. Проект закона о создании военного корпуса (мотив — террористические угрозы) был подписан президентом России и представлен в Государственную думу. В проекте прописано право членов гвардии стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью гражданских лиц или солдат. Автор статьи описывают гвардию как плавильный котел, который помещает внутри себя «все и многое другое»: не только ОМОН, но и специальные группы быстрого реагирования (СОБР), а также ВВС. Критики Кремля предполагают, что Путин распорядился о создании этих эскадрилий на базе Внутренних войск МВД, чтобы действительно создать армию для защиты действующего режима и себя самого. Особенно в свете предстоящих парламентских и президентских выборов. Первые состоятся 18 сентября этого года, после двух лет санкций и экономического кризиса. Esteri.diariodelweb обращает внимание читателей, что и фактор терроризма является важным: Россия, в первом ряду в войне в Сирии, уже была мишенью для ИГИЛ (атака в небе Синая). И есть внутренняя угроза кавказского терроризма, исламистской матрицы, где Черный халиф занимается прозелитизмом.