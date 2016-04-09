



«Мы — наши горы». Монумент на вершине холма при въезде в Степанакерт

Армения и Азербайджан заняли выжидательную позицию по Карабаху. Однако ситуация на Ближнем и Среднем Востоке развивается настолько стремительно, что в скором времени нельзя исключать конкуренцию Еревана и Баку в деле международно-правового признания Степанакерта. Причин тому несколько. Во-первых, разваливается Турция, юго-восточные провинции которой охватила партизанская война. Борьба на долгие годы затянет Анкару, потерявшую позиции в сирийском Алеппо и иракском Мосуле. Это напрямую сказывается на военной безопасности Армении, которой на западной границе уже сейчас следует договариваться с курдским Диярбакыром. Вот почему признание Степанакерта — не вопрос политического маневрирования, а стратегия и экзистенциальный выбор, который предотвратит экспорт ближневосточного хаоса в Закавказье, позволит России на законных основаниях исполнить союзнические обязательства перед Арменией.

Во-вторых, отсутствие прогресса в нагорно-карабахском урегулировании уязвляет Азербайджан как изнутри, так и на южном направлении, где набирает силу Иран. Вопрос следует ставить прямо: либо Баку идет на признание Степанакерта, получая взамен мир с Ереваном и гарантии безопасности со стороны Москвы, либо Баку остается один на один с Тегераном, который никогда не отказывался от продвижения на север.

Напомним, что еще в 2013 году советник рахбара ИРИ Хоссейн Шариатмадари призвал к референдуму о пересмотре положений Туркманчайского договора 1828 года, заключенного с Российской империей. Тогда в интервью газете Iras посол Ирана в Москве Мехди Санаи признал, что «существуют веские доказательства принадлежности Ирану значительных кавказских территорий», и «в критические моменты подобные вопросы следует обсуждать». Иранский дипломат подчеркнул, что «заявления некоторых иранских парламентариев и журналистов отражают мнение значительной части иранского народа». Таким образом только политический прорыв на карабахском направлении позволит Баку сохранить региональный баланс сил. Тем более что Ереван и Степанакерт готовы к диалогу. Но начинать надо с признания Республики Арцах, и только потом станет возможно «решать все остальные вопросы», о чем недвусмысленно заявил глава представительства НКР в Москве Альберт Андрян.

Апрельская война показала несостоятельность милитаристских подходов к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, провал блицкрига явился единственным отрезвляющим уроком для Азербайджана, который теперь вынужден искать необходимую переговорную формулу. Вне зависимости от того, к какому итогу придет дипломатия трех сторон конфликта (Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан), Закавказье уже находится на пороге геополитической революции. И вот почему. Дело в том, что Нагорно-Карабахская Республика не только отразила атаку ВС Азербайджана, но и продемонстрировала высокий мобилизационный потенциал, который формировался в ходе длительного государственного строительства, берущего свое начало со 2 сентября 1991 года, когда в Степанакерте состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов, принявшая Декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумянского района. Поэтому в настоящее время диалог должен начинаться с международно-правового признания Нагорно-Карабахской Республики. Формула проста: если не можешь победить оппонента в войне, то следует его признать и сесть за стол переговоров. Таковы реалии международных отношений, в которых именно правовые нормы являются следствием баланса сил, а не наоборот.

К данному сценарию склоняются и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. «Мы неоднократно говорили, что на определенном этапе Карабах должен вернуться за стол переговоров. Мы исходим из того, что заключение рамочной договоренности, предшествующей переходу к подготовке мирного соглашения, могло бы стать отправной точной», — заявил сопредседатель от России Игорь Попов, которого цитирует агентство «Sputnik Армения». По словам дипломата, предложения сопредседателей основываются на трех принципах и шести элементах. «Это принципы неиспользования силы, права народа на самоопределение и территориальной целостности. Среди шести элементов основные — решение статусных вопросов Карабаха и возвращение территорий, они обрастают как единое целое», — резюмировал Попов.

В настоящее время «мяч» находится на стороне Армении, которой пора объявить о признании Нагорного Карабаха. Президент Серж Саргсян опасается того, что признание независимости Нагорного Карабаха означало бы отказ от переговоров по урегулированию конфликта, усугубит сложившуюся ситуацию. Но тревожиться не стоит. Тем более что современная политология и конфликтология, вооруженные методом исторического сравнения, имеют позитивный опыт. Так, например, Греция признает Республику Кипр, а Турция — Турецкую Республику Северного Кипра. И это не мешает Никосии занимать уверенные позиции в Евросоюзе, куда она входит с 2004 года, поддерживая позиции Афин в диалоге с брюссельской бюрократией. Что мешает Карабаху повторить успех Кипра?