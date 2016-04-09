Москва, 9 октября, 2015, 13:30 — ИА Регнум. Расследование Международным уголовным судом (МУС) в Гааге событий 2008 года в Южной Осетии вряд ли будет объективным, и, скорее всего, оно было инициировано именно сейчас для того, чтобы подвергнуть Россию очередному шквалу мировой критики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявили политологи, комментируя решение прокурора МУС начать расследование конфликта.

Очередной антироссийский материал

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, «европейские и американские стереотипы будут превалировать перед необходимостью объективного расследования». «Я бы не стал рассчитывать на объективный ход следствия в данной ситуации. На фоне присутствия России в Сирии это выглядит тем более двусмысленно. Россия сейчас находится под очередным шквалом критики со стороны западного сообщества. При этих обстоятельствах можно выловить рыбку в мутной воде и подготовить очередной антироссийский материал, который ослабит позицию России в международном сообществе», — сказал Мухин. Гаагский суд, по его словам, уже успел зарекомендовать себя определенным образом, выступив ангажированно в так называемом «деле ЮКОСа».

Общий тренд против России

Политолог Сергей Черняховский также не верит в возможность объективного расследования. Он полагает, что расследование в суде инициировали именно сейчас, руководствуясь трендом на ведение информационной войны с Россией. «Я не исключаю, что это связано с общим трендом ведения психологической и информационной войны против России, когда используются все возможности, и все, что может принести какой-то ущерб России, признается оправданным и справедливым», — сказал он.

Ранее прокурор МУС Фату Бенсуда (Гамбия) решила, что «на территории Грузии в ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию суда». В связи с этим прокурор ходатайствует перед палатой, состоящей из судей Джойса Алуоча (Кения), Куно Тарфуссеры (Италия) и Петера Ковача (Венгрия), о том, чтобы они дали разрешение на проведение полноценного расследования военных преступлений. В центре расследования МУС может оказаться Михаил Саакашвили — во всяком случае, в развязывании войны власти России и Грузии винят именно его.