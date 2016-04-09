«Владимир Путин назвал появление «панамских документов» целенаправленной атакой на Россию, за которой стоит ЦРУ, Госдепартамент и другие спецслужбы США, которые хотели бы взорвать его страну изнутри», — отмечает El Periódico. Издание при этом акцентирует внимание на словах «аналитика Глеба Павловского, который считает, что российская политическая элита находится в состоянии шока после публикации результатов работы Международного консорциума журналистских расследований. Обнародование этой информации лишает лиц, находящихся у власти, маневренности».

free-news.su Президент России Владимир Путин

«Президент России обвинил США в инициировании скандала с панамскими бумагами, заявив, что американская администрация рассчитывает такими методами дестабилизировать общественно-политическую ситуацию внутри России, — подчеркивает El País. — В ходе бесед на медиа-форуме, организованном ОНФ в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что Запад не может простить Кремлю его независимую внешнюю политику, особенно в той части, что касается Украины и Сирии».

«Имя Путина не фигурирует в предъявленных документах, — отстраненно информирует газета. — Однако там есть несколько фамилий его друзей, которые не могли бы получать выгодные государственные подряды на большие суммы без его протекции. Путин обращает внимание на то, что реального криминала в бумагах нет, и на основании этого заключает: «панамский скандал» является частью программы Запада, стремящегося сделать Россию послушной и насаждающего путинофобию».

El Mundo, касаясь «панамского вопроса», подчеркивает, что российский лидер в этом случае успел сыграть на опережение, предупредив общественность, что против него готовится информационная атака.

«Не так давно Владимир Путин вспоминал уроки петербургских улиц, которые научили его в детстве бить первым, если видишь, что драка неизбежна. Скорее всего, именно руководствуясь этим постулатом шефа, президентская пресс-служба заранее распространила сведения о готовящемся вбросе. Этими упреждающими действиями ей удалось свести практически на нет эффект «оффшорной утечки».

«Вряд ли этот скандал сметет кого-то с насиженного места, — приводит газета комментарий британских коллег, предпочитая не выражать собственного мнения. — В России основная часть СМИ — и в особенности, телеканалы — находятся в руках государства, которое не допустит распространение информации, не устраивающей власть».

«Петр Порошенко, комментируя «панамское досье», в котором были обнаружены данные и его оффшорных фирм, объяснил, что его случай отличается от остальных, поскольку украинский президент открывал три своих компании в «налоговом рае» исключительно с целью демонстрации прозрачности своего бизнеса, — продолжает El Mundo. — Его деньги, находящиеся на заграничных счетах, по словам самого Порошенко, не имеют никакой связи с бюджетными средствами страны. Киевский лидер уверяет, что всегда действовал в рамках закона, никогда не участвовал в спекулятивных играх государственными средствами.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Токио накануне встречи с японским премьером Синдзо Абэ, Петр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, подаст ли он в отставку после скандала с «панамскими бумагами» и пригласил корреспондентов более глубоко изучить проблему».

«Голландия стала единственным государством среди 28 членов Евросоюза, выступившим против ассоциации с Украиной, — подводит итог референдуму в Нидерландах El País. — Состоявшийся плебисцит и, в особенности, его результат, обещают нам, что в ближайшее время референдумы станут любимым инструментом популистов, которые с его помощью не только смогут дискредитировать представительную демократию, но и спровоцировать глубокий кризис Евросоюза, как многонационального проекта. Сторонники «брекзита» (выхода Великобритании из ЕС — прим ИА REGNUM) испытывают чувство вдохновения от этого. И что самое прискорбное здесь — этот кризис станет огромным подарком Путину, который и стал главным бенефициаром референдума, состоявшегося в среду».

«Европейское Сообщество в 2013 году выразило готовность видеть Украину в своих рядах, — пишет в этой же газете бывший украинский вице-премьер Сергей Арбузов. — Однако сегодня ЕС прячется от Киева. Украинцы за два года уничтожили свое государство, его экономику и социальную структуру. Кому нужна такая проблемная административная единица?»

Голландцы проголосовали против ЕС, приходит к выводу La Vanguardia, анализируя результаты референдума. По мнению этого каталонского издания, не так важна позиция голландского населения по отношению к претенденту на вхождение в ЕС, как осознание самих себя сторонниками демократии, не боящимися выражать свое мнение, не совпадающее с мнением большинства. Удовольствие от случившегося, которое проглядывает между строк аналитической статьи «Голландия сказала «нет» Евросоюзу», вполне объяснимо: Каталония продолжает настаивать на проведении референдума, который может принести этой испанской автономии независимость от пиренейского королевства. Если вопрос быть или не быть Шотландии в составе Соединенного королевства уже решался на плебисците, если в Голландии не согласились с ЕС, если в июне Великобритания на референдуме будет определяться с членством в Евросоюзе, почему бы не помечтать о чем-то подобном Каталонии?

«В России создается новый орган при исполнительной власти — Национальная гвардия. Официальной целью создания этого подразделения, штат которого, по разным источникам, будет составлять от 180.000 до 400.000 человек, является поддержание общественного порядка, — размышляет портал El Confidencial. — Однако некоторые наблюдатели полагают, что это — превентивный ход властей, опасающихся народных волнений — осенью в России выборы в Государственную Думу. В 2011 году уже был «Болотный прецедент», который тогда потушить удалось. Теперь же Путин считает, что Запад нажмет сильнее и попытается провести «по отработанным лекалам цветную революцию», аналогичную тем, что были в Грузии или на Украине. Путин еще в феврале нынешнего года предупредил всех, что «враги России за рубежом» собираются активно вмешиваться в процесс выборов и приказал спецслужбам пресекать такие попытки».

«Некоторые эксперты полагают, что Путин решил усилить позиции своего ближнего круга, иной причины создавать при себе преторианцев не видно. Да и назначение главой нового подразделения генерала Виктора Золотова, давнего друга Путина, знакомого с президентом еще по совместным занятиям дзюдо, только подтверждает правильность этой мысли».