До окончательного урегулирования в Сирии еще далеко, однако нанесенный российской группировкой Воздушно-космических сил и армией президента Башара Асада урон ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) и прочим джихадистским группировкам возрождает надежды сирийских христиан на восстановление мирной жизни в стране. Боевики отступают из Сирии. Куда? Судя по всему, им осталась одна дорога — в Ирак, который, по выражению бывшего сотрудника государственного департамента США Питера ван Бюрена, «остается центром того, что сегодня иорданский король Абдалла упоминает в связи с Третьей мировой войной. Это место, где было рождено «Исламское государство» и где Соединенным Штатам, похоже, придется окопаться на долгое время».

irannewsupdate.com Чем дольше на Ближнем Востоке будут находиться джихадисты, тем больше угроз это создает местным христианским общинам

Чем дольше в Ираке будут находиться джихадисты, тем больше угроз это создает местным христианским общинам. Начиная со вторжения США и их союзников, которое привело к падению режима Саддама Хусейна в 2003 году, иракских христиан становится все меньше и меньше. По оценкам халдейского католического архиепископа Эрбиля Башара Варда, если раньше их было до 1,4 миллиона, то теперь не более 300 тысяч. После взятия боевиками Мосула и захвата равнин Ниневии около 150 тысяч христиан бежали на север Ирака. Часть из них осела в автономном Курдистане. Курды приютили беженцев. Однако это временное решение, которое сопряжено с многими проблемами. Церковь старается поддержать свою паству и дать им надежду. Например, недавно в Эрбиле был открыт Католический университет. Но говорящие на арабском языке христиане не знают курдского языка, что резко сокращает для них возможность найти работу. Многие беженцы поэтому не видят свое будущее в Курдистане и хотели бы попробовать удачу на Западе. По словам архиепископа Варды, «каждый месяц мы теряем от 30 до 40 семей». Но мигрантов не ждут и в Европе. На днях, как сообщило ватиканское информационного агентство Agenzia Fides, правительство Чехии отменило собственную программу по размещению христианских беженцев, бежавших из Ниневии, и предложило уже прибывшим вернуться в Ирак.

Руководство курдской автономии по мере возможностей старается поддерживать беженцев. В конце марта этого года правительство дало понять, что до конца 2016 года будет выплачивать зарплату государственным служащим и общественным работникам христианского вероисповедания, которые работали в Мосуле, равнинах Ниневии и других областях, завоеванных джихадистами, а теперь живут как беженцы в Эрбиле и иных районах Иракского Курдистана. Поддержку оказывают и окажут тысячам семей христиан, которые продолжают надеяться на возвращение в свои города и села. Между тем, халдейский католической патриарх Луис Рафаэль Сако считает, что даже если ДАИШ и будет изгнан из страны, это еще не гарантирует «позитивного будущего» христианам, которые захотят вернутся, поскольку «нет доверия к нашим соседям». Патриарх отмечает, что джихадистам удалось укрепиться в Ираке так быстро потому, что почва для них была давно подготовлена. Не только боевики ДАИШ, но и сами местные жители летом 2014 года во многих случаях принимали участие в разграблении домов своих христианских соседей. Свести к минимуму популярность религиозного фундаментализма способна кропотливая медленная работа в сфере образования. Изменение мышления — это, безусловно, в первую очередь задача для самих мусульман. А от правительства Ирака требуется придерживаться строгого разделения религии и государства и помощи в формировании гражданской нации.

Но это в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной иракские христиане должны получить военную защиту, говорит Сако. Ее может дать только международная военная сила. Вопрос в том, кто из мировых держав выступит с этой инициативой по отношению к Ираку. Местная армия, похоже, не способна серьезно бороться с джихадистами. По данным американского телеканала Fox News, атаки иракской армии на Мосул, начавшиеся в конце прошлого месяца, были быстро отбиты силами ДАИШ. «Они (ополчение из шиитов, суннитов, курдов, христиан и езидов при поддержке возглавляемой США коалиции — ИА REGNUM) приступили к штурму оплотов джихадистов вокруг Мосула, но когда те открыли ответный огонь, иракская армия убежала, — заявил телеканалу западный специалист по безопасности и обороне. — Так что теперь ополченцы занимаются перегруппировкой и пересматривают свои планы». Все это говорит о том, что войной против ДАИШ в Ираке нужно заниматься профессионально и всерьез. Некоторые западные средства массовой информации намекают на то, что американцы уже начали сосредотачивать в стране свои силы и перебрасывать тяжелое вооружение, однако, скорее всего, они ограничатся обеспечением прикрытия и материально-технической поддержкой.

Этого мало. Конечно, в разгар избирательной кампании по выборам президента ждать от американской администрации и политиков серьезных действий на Ближнем Востоке вряд ли возможно. Однако не будем забывать, что за последние несколько лет в США христианские и, в частности, католические епархии, епископат и организации сумели создать широкую коалицию по лоббированию интересов своих ближневосточных единоверцев. Скоординированные усилия коалиции помогли добиться того, что Конгресс и государственный департамент признали геноцид христиан и других религиозных меньшинств в Сирии и Ираке со стороны ДАИШ. Вторым шагом стало инициирование вопроса о мирном обустройстве в Сирии. Пора сделать и третий шаг и начать дискуссию о формах оказания помощи иракским христианам. На днях в Иракский Курдистан отправляется с визитом представительная делегация во главе с архиепископом Нью-Йорка и председателем Католической ближневосточной ассоциации благосостояния (CNEWA) кардиналом Тимоти Доланом. Они собираются продемонстрировать солидарность с руководством местных Церквей — Халдейской и Сирийской католических, Сирийской православной и Ассирийской церкви Востока, а также поддержать всех тех, кому джихадисты нанесли урон, то есть, христиан, мусульман и езидов. В конце октября этого года в Москве по инициативе Русской православной церкви и американской Евангелической ассоциации Билли Грэма пройдет Всемирный саммит христианских лидеров в поддержку гонимых христиан. Ожидается, что на него прибудут более тысячи делегатов-христиан, по большей части из Ближнего Востока, не менее ста представителей направит Ватикан. Если международное христианское сообщество активизирует свои усилия, не исключено, что к октябрю в Москве мы услышим добрые вести из Сирии и Ирака.