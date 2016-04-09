12 апреля представитель страны-председательницы ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на гостевой вилле министерства в Берлине, на озере Тегель, где расположена академия МИД, примет коллег по организации — главу МИД Сербии Ивицу Дачича и министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца. В «тройку» входят страна-председательница ОБСЕ, а также председатель прошлого и будущего года. В настоящее время в ОБСЕ возглавляет Германия, в прошлом году председателем была Сербия, а в 2017 году им станет Австрия. На встрече в Берлине также будет присутствовать генсек ОБСЕ Ламберто Заньер. В центре переговоров будет /наряду с другими вопросами/ и вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ильхам Алиев

Ранее, находясь с визитом в Баку, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «конфликт в Нагорном Карабахе давний, механизмы и форматы его решения есть, создавать что-то новое сейчас опасно, надо вернуться за тот стол переговоров, который создавался последние 20 лет». По его словам, «сейчас самое главное, чтобы все, что мы наработали за последние годы… использовали по полной программе». Состоялся также визит в Германию президента Армении Сержа Саргсяна. Канцлер ФРГ Ангела Меркель недвусмысленно заявила, что «Германия, как председатель ОБСЕ, собирается особым образом поддерживать Минскую группу, которая несет ответственность за урегулирование этого конфликта», в формате которой и были сделаны те самые наработки по урегулированию карабахского конфликта, о которых говорил Медведев.

Наконец, главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян обсудили в Москве эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, при этом российский министр заявил о неприемлемости применения силы в регионе, отметив важность соблюдения договоренности о прекращении огня и исключения повторения подобной ситуации, создание соответствующих условий для продолжения переговоров в формате МГ ОБСЕ. То есть, в политико-дипломатическом смысле после карабахской трехдневной войны все осталось на своих местах. Теперь главная интрига в том, как и в какую сторону может развиваться переговорный процесс.

Первый сценарий, о котором стали открыто рассуждать после нынешней карабахской войны, сопредседатели МГ ОБСЕ будут продвигать проект ввода международных миротворческих сил или постоянных наблюдателей от ОБСЕ на стационарной основе на линию соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе. Американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик уже озвучивал такие шаги: «Важно не зацикливаться на одном элементе или одном принципе урегулирования. Территории должны быть возвращены, но есть и другие факторы. И поэтому мы всегда говорим о комплексном урегулировании — вы не можете взять лишь один аспект и утверждать, что это основа урегулирования. Мы должны рассматривать мирное урегулирование во всей его полноте». Он также считает, что «если или когда территории будут возвращены, то необходимо будет ввести международные миротворческие силы, чтобы обеспечить безопасность Нагорного Карабаха, а какие именно миротворцы должны быть — ОБСЕ или ООН будет предметом обсуждения».

Теперь об этом говорит уже постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, «решение о вводе миротворцев в Нагорный Карабах может состояться только после достижения политического урегулирования в регионе». В Вене действует так называемая группа планирования Высокого уровня, где работают военные эксперты, составляя параметры возможной будущей миротворческой операции. «Какова она будет, в каких форматах, это еще предстоит обсудить. Пока это не более чем нанесенные на карту прикидки военных экспертов о том, как могла бы выглядеть конфигурация такой миротворческой операции», — уточнил постпред, отметив, что «если дело дойдет до этого, это будет, конечно, исторический опыт самой ОБСЕ, которая никогда не проводила никаких миротворческих операций, хотя мандат на такого рода действия у нее есть в виде прошлых решений Высокого уровня».

На этом месте мы сделаем небольшое смысловое отступление. В конце прошлого года глава исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу в интервью Minval. az говорил то, что достойно большого цитирования: «Внешняя политика Азербайджана сегодня переживает самый трудный период в истории независимости страны. Та политика, которую у нас называли сбалансированной, фактически оказалась в тупике. В любом случае, маятник раскачивается — это факт. Войны как таковой нет пока, но угроза войны нарастает. Раньше мы становились свидетелями более резкой риторики с азербайджанской стороны, призывов к освобождению территорий, угроз в адрес Армении. Однако, когда стало ясно, что план по освобождению части территорий в обмен на открытие воздушного коридора для России и расквартирование российских миротворцев в Карабахе не сработал, то Баку сразу же отступил… Этому, в какой-то степени, способствовало заявление прибывшего недавно в Баку представителя Пентагона, о том, что миротворцы не могут быть введены Россией в одностороннем порядке, а разрешение карабахского конфликта находится в юрисдикции международного сообщества, и вопрос о миротворцах будет решаться как минимум при участии стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Я думаю, этот месседж тоже сыграл немаловажную роль в смене позиции азербайджанских властей».

Вывод: карабахская война готовилась. В этой связи президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Азербайджан не планировал начать масштабных боевых действий в Карабахе». Масштабных, возможно, да. Но и армянская сторона их не готовила, если оценивать характер боестолкновений с военно-стратегической точки зрения. Даже один из российских «экспертов», который консультирует бакинских политологов, признал, что «за последнее десятилетие армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе проводили учения только по отражению азербайджанского наступления, не проводя тренировок собственных атак». При этом нельзя обойти вниманием и такой факт, который приводит польское издание Biznes Alert. Обращая внимание на заявления бакинских политиков о том, что карабахский конфликт «нельзя считать замороженным», издание с удивлением констатирует: «Сложно объяснить, почему Азербайджан решил пойти в атаку именно сейчас. Он находится в тяжелом экономическом положении, но в перспективе на нескольких лет его положение могло бы поправить сотрудничество (в том числе энергетическое) с США и странами ЕС, которые закрывали глаза на нарушения прав человека семьей президента Алиева. Баку пользовался также поддержкой Анкары, которая рассчитывает на сотрудничество в сфере энергетики и увеличение транзитной роли. Если конфликт выйдет из-под контроля, могут возникнуть проблемы с транзитом углеводородов через азербайджанскую территорию. Побочным эффектом может стать эскалация напряженности во всем регионе».

Второй сценарий: конфликт в Карабахе «замораживается» через введение так называемых мер доверия на линии вооруженного соприкосновения конфликтующих сторон. Начинается фаза политико-дипломатического урегулирования «с учетом старых наработок МГ ОБСЕ». По имеющимся у ИА REGNUM сведениям, их несколько и о деталях мало что известно. Правда, бакинская газета «Эхо» со ссылкой на заявление главы Центра политических инноваций и технологий, политолога Мубариза Ахмедоглу, который комментировал ситуацию в зоне карабахского конфликта и итоги визита в Баку премьер-министра России ДмитрияМедведева, пишет следующее: «Медведев от имени президента России Владимира Путина предложил российский план. Семь районов возвращаются Азербайджану, вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. А потом стартует диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха. Сейчас главный вопрос — удалится ли МГ ОБСЕ от посреднической миссии или останется?».

Интересно знать, из каких источников черпает такую информацию Ахмедоглу, когда об этом ничего не знают в Москве, и не является ли это продолжением той борьбы Баку против МГ ОБСЕ, которая началась задолго до карабахской войны и провалилась после нее? К тому же Азербайджан еще раз подтвердил, что будет работать в формате МГ ОБСЕ.

На днях представитель АТЭТ Галиб Исрафилов в интервью агентству «Анадолу» сообщил, что «Азербайджан поддерживал и поддерживает «формулу 5+2», поэтапное решение проблемы. То есть сначала Азербайджан получает 5 районов, потом еще 2 при определении статуса Нагорного Карабаха путем референдума. Однако профессор, доктор юридических наук Ильхам Рагимов называет эту формулу «ловушкой». Потому что, по его словам, «представим себе, что освободили 5 районов, необходимо вернуть туда беженцев, которые должны будут жить бок о бок с армянами, и чтобы не было столкновений, надо будет вводить туда миротворческие силы». Далее по Исрафилову: «Для нас самой приемлемой является «формула — статус НК + 5 + 2», то есть в начале определяется статус Нагорного Карабаха в пределах территориальной целостности Азербайджана, потом освобождаются районы». При этом Исрафилов утверждает, что «такая формула соответствует неизменной позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева». Однако такая позиция противоречит Мадридским принципам, которые и после карабахской войны остаются базовой основой переговоров по урегулированию конфликта, которую поддерживают страны-сопредседательницы МГ ОБСЕ. Одним словом, куда не ткнешь — кругом попадаешь в политический песок.

Тем не менее на Западе давно отрабатывается новая концепция карабахского урегулирования. Ряд французских депутатов и чиновников написали открытое письмо в газету Le Monde с предложением к ОБСЕ включить Нагорный Карабах в процесс переговоров. «Кто посмеет теперь требовать у карабахцев войти в лоно режима, который хочет лишь их физического уничтожения?» — задаются вопросом авторы письма. По их словам, «для Нагорного Карабаха независимость и установление республики никогда не было самоцелью, но было средством жить в мире и безопасности, средством построить демократическое государство, уважающее своих граждан, открытое миру и смотрящее в будущее». В этой связи предлагается следующая формула: МГ ОБСЕ «должна установить такой режим переговоров, который будет базироваться на ряде принципов». Один из них — важнейший: Нагорно-Карабахская Республика должна либо быть признана западным сообществом как независимое государство, либо Баку должен быть поставлен перед выбором: Степанакерт будет признан, если Баку продолжит использовать отсутствие признания как предлог для агрессии. Это первое. Второе: в XXI веке нельзя говорить о будущем народа и его представительных инстанций без него самого. Но очевидно следующее: карабахское урегулирование нуждается в новых подходах, основанных на новых концепциях, и пока они не будут найдены региону /Большому Ближнему Востоку/ угрожает еще одна эскалация напряженности с вовлечением новых сил.