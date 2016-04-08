



Мотивы и логику очередных зарубежных визитов П. Порошенко понять крайне сложно. Если ездил за славой и почестями, то не получил ни того, ни другого ни для себя самого, ни для страны. Если поехал просить денег, то тоже, по сути дела, зря. Денег опять не дали, пообещав, правда, что дадут, может быть, когда-нибудь, потом. С одним «но»: исключительно «под реформы». Реформ же, как понимают все, включая тех, кто дает «денежные» обещания, ожидать не приходится. Американцы, как американцы: вроде бы, приветив, в то же время, проучили. Б. Обама украинского коллегу не заметил, из общего ряда участников «ядерного» саммита не выделил, личной встречей не осчастливил. Японцы, как японцы: запутали тонкостями церемоний, сладкими речами да «тематическими» паузами, которые гостю нечем было заполнять. Зачем вообще ездил в столь дальние дали, так и осталось загадкой. Чтоб дома не сидеть, никого не видеть, не слышать, пока с премьера шкуру не снимут? Или чтобы своим чадам мир показать? Если так, то это — едва ли не первая реформа Банковой, осуществленная не на словах, а на деле. Прежде украинские президенты детей в зарубежные поездки никогда не брали. А вот Порошенко взял, причем, сразу троих, устроив для них, по меткому выражению одного въедливого журналиста, «японские каникулы».

Итоги двух «исторических» поездок Порошенко в США и Японию не впечатляют. Из Америки он привез подтверждения незыблемости курса Белого дома на поддержку Киева, из Страны восходящего солнца — заверения в дружественных чувствах и обещания идти дальше вместе. В сравнении с накрученными усилиями официального Киева ожиданиями достигнутые результаты столь ничтожны, что их и обсуждать-то не очень с руки. Систематические, успевшие стать системными конфузы и провалы президента Украины на мировой арене не должны никого удивлять. Они не только закономерны, они неизбежны. Внешнеполитическая доктрина, основанная на непризнании роли России, на агрессивной конфронтации с ней, в современной системе международных отношений бессмысленна и бесперспективна для любой страны мира, для любого союза стран. Для Украины она убийственна. Порошенко же с завидным упорством продолжает гнуть линию, основанную именно на такой доктрине, на каждом шагу, при каждом удобном и неудобном случае твердя иностранным собеседникам и аудиториям: «мы воюем с Россией, давайте воевать с ней вместе». Додумался до того, что, оправдываясь за «панамские» оффшорные грехи, заявил: «моя фабрика находится в состоянии войны с Россией, моя страна находится в состоянии войны». Как это: «фабрика в войне»? Почему? Его фабрика и весь кондитерский бизнес, если иметь в виду «Roshen», наоборот, в мире, покое, благополучии процветает, наращивая объемы и прибыль. В одном только Киеве за один только год его фирменных магазинов прибавилось процентов на 30−40%.

Если какие-то практические итоги апрельского турне П. Порошенко со свитой имели место быть, то ими стала… совместная фотография украинского президента с Б.Обамой. История этого фото заслуживает особого внимания. В ней, как в капле воды, отразились, с одной стороны, лживость и цинизм киевской власти в отношении собственных граждан, с другой, — никчемность этой власти в глазах зарубежных партнеров. Наличие фотодокумента дало основание Банковой сообщить, что встреча П. Порошенко с Б. Обамой, проведение которой сначала было под сомнением, а затем вовсе исключено по воле американской стороны, все-таки состоялась. Именно встреча, именно состоялась. Сей исполненный символизма и значимости для самого П. Порошенко и для чиновников его офиса факт на президентском сайте был проиллюстрирован фотографией, о которой идет речь. Из Вашингтона пришло подтверждение того, что на фото, действительно, Барак, и что он, действительно, жмет руку Петру. Американская интерпретация, правда, сводилась к тому, что президенты не «встречались», а только «разговаривали». Банальная, в общем, история, в специфических условиях нынешней киевской власти обрастающая, тем не менее, странными коннотациями и начинающая в этой связи требовать особых усилий для уяснения, что в ней правда, а что — ложь.

Итак, была встреча, или ее не было? Обработала ли пресс-служба П. Порошенко фотографию «смысловым» фотошопом, стремясь добавить шефу политические очки, или представила ситуацию такой, какой она была в действительности? Ключ к пониманию, как это часто случается, лежит на поверхности. Он — во флагах. Точнее, в их отсутствии. За спинами широко улыбающегося Б. Обамы и грустно глядящего в объектив П. Порошенко нет государственных флагов. Рядовой американец вправе был бы спросить у своего президента: «А что это рядом с тобой за странный тип с физиономией хронического алкоголика в состоянии «после вчерашнего», в измятом костюмчике и в давно не видевших крема и щетки туфельках?». Там, где у П. Порошенко в США были реальные встречи — с генсеком ООН, с президентом Польши, с министром финансов США — флаги присутствуют. Там, где встреч не было (случай с Обамой в этом смысле не единственный, есть еще «встреча» с Председателем КНР и др.), флагов, естественно, нет. Так, как на новогодних праздниках принято фотографировать детей с Дедом Морозом под елкой, так и участников саммита по ядерной безопасности по очереди увековечивали на пару с хозяином мероприятия и мира Б.Обамой. Их — участников — было много, полсотни, на съемку они шли непрерывным потоком, один за другим. Служба протокола физически бы не успевала менять флаги для каждого гостя. Вот, их и решили не выставлять.

Главная цель визита П. Порошенко в Японию свелась к простой задаче: пересидеть первую, самую неприятную волну реакции на «офшоргейт». В Стране восходящего солнца гость из Киева пригласил японские кампании принять участие в приватизации украинских портов и энергетических компаний. Предложить японцам купить «Roshen» ему как-то в голову не пришло. А, может, он теперь не имеет право это делать, чтобы соблюсти абсолютную «слепоту» обещанного украинцам «слепого траста»? Особой повестки дня переговоров у Киева и Токио, как не было, так и нет. Впрочем, они пригодились президенту-олигарху хотя бы для того, чтобы после американского конфуза с внешним видом продемонстрировать безукоризненный костюмчик и элегантно поблескивающие штиблеты. Продемонстрировал. Кому надо, те увидели, отметили. Вроде, отчасти реабилитировался. Все бы ничего, так тут, надо же, Ю. Луценко заснул на официальной церемонии. Спасибо, что не в первом ряду, а во втором. Принимать у себя таких сомнительных гостей, как спящий гость Ю. Луценко и сам П. Порошенко, для приличных стран скоро станет совсем неприлично. Слишком велик будет риск замараться, подмочить собственную репутацию. В этот раз для Токио в этом контексте прозвучал первый звоночек. Япония вошла в историю, невольно подставив плечо Киеву и лично П.Порошенко. Именно с ее территории, осмелев после заявления посла Дж. Пайетта о том, что за «гейт» ему «ничего не будет», тот решил запустить первый пробный шар оправданий за «слепой траст» и за пятно на доброе имя, оставленное им: «Я — прозрачный… Если есть, что расследовать, расследуйте, мы этому будем только рады». Опять лукавство, опять плохо прикрытая ложь. Никакой он не прозрачный, и отнюдь не будет рад. Кому-то может прийти в голову назвать этот пассаж «японской лапшой» или чем-нибудь еще в том же духе. Зачем такая слава японцам?