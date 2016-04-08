В среду, 6 апреля, граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%. В референдуме приняли участие лишь 32% от общего числа избирателей, но этого достаточно, чтобы он был признан состоявшимся.

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Результаты не неожиданны. Граждане Нидерландов отвечали на вопрос о том, каким быть ЕС. Будет ли это ЕС, который будет работать в интересах США, открывая двери нищему коррумпированному государству с неадекватной властью и гражданской войной? Или это будет ЕС, который начнет думать о себе?

Большинство граждан референдум проигнорировали. Но данные соцопросов отличаются от официальных итогов незначительно, изменение явки не изменило бы результата. 38% граждан готовы верить риторической пропаганде (Украина — це Эуропа), 62% верить ей не хотят.

Кругом враги

Если сами результаты не стали неожиданными, то в реакции украинских властей, политических и общественных деятелей было немало интересного. Тон дискуссии задал президент Порошенко, который высказался в классическом звездно-полосатом стиле, как учили: «Настоящая цель организаторов референдума — это не соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Об этом в том числе свидетельствует та дискуссия, которая была развернута накануне референдума».

Слышите? Атака на европейские ценности! По версии Порошенко, европейские ценности — это давать денег Украине в обмен на ее антироссийские действия. А вовсе не отсутствие факельных шествий, прославления нацистов, фантастической коррупции, президента — владельца офшоров и так далее.

Но ведь во всем виновата Россия. Еще прямее высказался депутат из фракции Порошенко — Алексей Гончаренко: «Результат референдума — это итог очень серьезной пропагандистской кампании со стороны Российской Федерации». Коллега Гончаренко по палате Ирина Геращенко с ним солидарна: «Важный фактор — это российская пропаганда и крепкое лобби. Среди инициаторов референдума и активных агитаторов против Украины — немало давних друзей Кремля».

Паранойю депутатов оставим их лечащим врачам, а в скобках отметил, что проблема в обратном: пиар-кампания «за» ассоциацию была хоть и нелепой, но массовой, а пиар-кампании «против» не было вообще. Граждане Нидерландов проголосовали против и без нее. Но 38% — это очень много.

Ничего не случилось

Некоторые другие политики предпочли сделать вид, что ничего не случилось. В частности — Павел Климкин, министр иностранных дел: «С точки зрения практической имплементации сейчас ничего не меняется, соглашение применяется, как и ранее, пока на временной основе. И ЗСТ (зона свободной торговли — прим.), секторальное сотрудничество спокойно продвигаются дальше. Мы всегда верим в победу и должны за нее бороться. Поэтому теперь евроинтеграцию Украины не остановить, мы будем двигаться по этому пути».

Министр прекрасно знает, как обстоят дела на самом деле. Так называемая зона свободной торговли свободна только в одном направлении: из ЕС — на Украину. Свои же рынки ЕС от Украины закрыл, вследствие чего украинский экспорт в Европу не только не вырос, но даже снизился. Поэтому ни о какой экономической пользе для Украины нет и речи. Что касается пользы политической, то принимать Украину в ЕС никто не собирался, тут ничего не изменилось.

Внутренние враги

Европейский вопрос для украинских политиков — лишь способ получить власть и осваивать бюджет. Поэтому самое популярное, вслед за виной России, объяснение состоит в том, что во всем виноват Порошенко. Нужно найти виновника, объявить себя врагом этого виновника и попробовать на этом заработать.

«Независимо от того, какой будет окончательная явка на референдуме в Нидерландах, его результат — это приговор лично Петру Порошенко, — отметил депутат Рады Мустафа Найем. Это приговор президенту страны, который, имея все полномочия, в течение двух лет системно и настойчиво между прошлым и будущим выбирал прошлое; который вопреки воплям людей и своим же декларируемым лозунгам выбирал в партнеры «элиту» и олигархов, а не гражданское общество и новое поколение».

«Это плата за офшоры Порошенко, коррупцию и ложь украинцам», — добавил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Некоторые воюют с врагами поменьше — например, с министром иностранных дел. «Провальный результат, а две трети проголосовавших голландцев отдали свой голос против ассоциации с Украиной, это красная карточка руководству МИД Украины и лично министру Климкину, — считает «правосек» Борислав Береза. — Во времена, когда честь была тем, чем дорожили, для сохранения оной просто стрелялись».

Европа виновата

Есть и более экзотические версии. Так, видный украинский «журналист» Виталий Портников полагает, что виновата сама Европа: «Результаты референдума не имеют никакого отношения к нашей стране и не создают для нее никаких проблем. Это — проблема прежде всего европейской и нидерландской политики». По версии Портникова, недальновидные нидерландцы, говоря «нет» Украине, просто не ведают, что творят.

«Жители страны на референдуме не голосовали против Украины, а против политики Брюсселя, — соглашается с Портниковым Алексей Гончаренко. Далее он упоминает «стечение обстоятельств»: террористические атаки, эмигрантский кризис — Тут не голосовали против Украины, тут голосовали против политики Брюсселя, против своего правительства». Другими словами, принять Украину в состав ЕС — это только полдела. Лучше сразу сделать ее главной. Ужо Верховная рада покажет, как бороться с террористами и «эмигрантским кризисом». Сами-то не справляетесь.

В поисках адекватных

Весьма адекватным на общем фоне оказался комментарий спикера Верховной рады Владимира Гройсмана: «Хотя мы понимаем, что этот референдум носит только консультативный характер, это чрезвычайно тревожный сигнал для Украины. Для нас есть только один путь отстоять свое европейское будущее — всем нам необходимо провести работу над ошибками и дать четкие сигналы и гражданам Украины, и международному сообществу о том, что мы неуклонно идем по пути европейских реформ. Убедительным аргументом могут быть только результаты, а не слова».

Но, логически продолжая мысль Гройсмана, эти его слова — лишь слова. К действиям они не приведут. Нынешняя украинская власть не заинтересована в реальной «европеизации». Европа ей нужна только в качестве политической крыши, дойной коровы и недостижимой мечты.

В свою очередь в «Оппозиционном блоке», с одной стороны, возложили ответственность на всю майданную власть в целом, что можно считать справедливым. С другой, призвали к «справедливой политике внутри страны и прагматичной внешней политике» — читай, к прекращению войны в Донбассе и к прекращению официальной русофобии. Наконец, в ОБ считают, что поскольку «сегодняшняя власть не справляется», то «пора на выборы».

Но большого энтузиазма эти справедливые замечания ни у кого не вызывают. «Принципиальность» бывших регионалов в отстаивании интересов своих избирателей общеизвестна, и они хорошо говорят только до тех пор, пока находятся в оппозиции. Тут как с Гройсманом: хорошие слова и никаких действий.

Кроме тех, кто высказался, интересно и молчание некоторых из тех, кто не высказался. Молчит сторонник европейских ценностей премьер-министр Арсений Яценюк. Молчит одесский губернатор Михаил Саакашвили. Какими-то важными делами, наверное, заняты.

Перспективы

Из итогов референдума мы узнали, что думают европейские избиратели об Украине и о том из возможных путей развития ЕС, который предполагает всяческие проявления любви к Украине в ее нынешнем виде. А из последующих заявлений европейских политиков, включая Ангелу Меркель, мы узнали, что слишком близко к сердцу данные плебисцита восприниматься не будут. «Какое-то решение (о продолжении прежнего пути — прим.) будет найдено», — сказала канцлер.

В общем, продолжаем в прежнем духе. Рассказываем в газетах и на демонстрациях с вышиванками, что Украина — це Европа. Не впускаем украинские товары и уж тем более рабочую силу к себе — зачем они нужны? Выдаем Украине кредиты и остаемся их политической крышей — очень уж в Вашингтоне просят. Украина останется нищим коррумпированным государствами с олигархами, офшорами и квартплатой выше пенсии. Ну и что? Проблемы украинцев Брюсселю безразличны.

Для нынешней власти Украины тоже мало что меняется. Ругаем Россию, осваиваем кредиты, деремся за власть, продаем остатки госсобственности, снижаем уровень жизни. Эуропа остается недостижимой мечтой? Тем лучше. Пока граждане готовы верить в эту сказку или, не веря, все равно голосовать за те же эуропейские партии — зачем придумывать другие способы? Ведь этот — работает.