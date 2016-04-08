Визит главы МИД Германии, возможность вступления Таджикистана в ЕАЭС, радикализация населения и террористическая угроза стране — эти темы на прошедшей неделе стали наиболее обсуждаемыми в таджикистанской, региональной и зарубежной прессе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иностранный визитер

1 апреля в рамках турне по Средней Азии Таджикистан посетил глава МИД Германии и действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. За несколько дней до приезда дипломата практически все крупные СМИ Таджикистана опубликовали подготовленный внешнеполитическим ведомством текст об истории отношений двух стран.

Писали СМИ и о том, что «власти Таджикистана выражают надежду, что визит министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штейнмайера придаст серьезный импульс в развитии отношений между Душанбе и Берлином», отмечая, что Германия одной из первых признала независимость Таджикистана и открыла в Душанбе свое посольство. (Комплименты в адрес стран, первыми признавшими независимость, регулярно используются в дипломатической риторике государств Средней Азии. — Прим. ИА REGNUM).

В ходе визита глава МИД Германии встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и своим таджикским коллегой Сирожиддином Асловым, обсудил «актуальные региональные проблемы», среди которых главным был вопрос взаимодействия в обеспечении безопасности.

По мнению наблюдателей, визит Штайнмайера в первую очередь был необходим для обозначения своей заинтересованности в Средней Азии. Германия в Таджикистане оказалась в тени не только России, Китая и США, но и новых игроков в регионе, написала «Немецкая волна».

«В последнее время повышенный интерес к Таджикистану проявляют арабские страны, а также Япония и Индия. Возможно, своим приездом Штайнмайер как раз хотел подчеркнуть, что Берлин не желает остаться в стороне», — процитировало издание главу Ассоциации независимых политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимова. Он также отметил, что стороны могли бы усилить сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности, включая афганское направление.

Центр геополитических исследований «Берлек — Единство» подчеркнул, что, имея протяженную границу с Афганистаном, «Таджикистан находится в незавидном положении» и нуждается в укреплении своих внешних рубежей. Издание напомнило о том, что только по итогам прошлого года Россия оказала Душанбе военную помощь на более чем 1 млрд долларов.

«Теперь же республика рассчитывает и на Германию в борьбе с исламистами, которые проникают из соседнего Афганистана. Насколько серьезная поддержка будет оказана Таджикистану, покажет только время. А пока же с высоких трибун звучат лишь обещания», — заключил эксперт ЦГИ.

Таджикистан в ЕАЭС: не «если», а «когда»?

В прессе продолжается обсуждение сложной экономической ситуации в Таджикистане, разрешить которую, по мнению наблюдателей, в первую очередь могли бы трудовые мигранты, чьи денежные переводы составляют порядка 40% ВВП.

Оппозиционное движение «Единый Таджикистан» пишет о растущей в стране безработице, которая, по данным объединения, в некоторых районах достигает 50%, и население вынуждено отправляться в трудовую миграцию в Россию и Казахстан. Подчеркивая, что из-за низкого уровня образования и недостаточного знания русского языка большинство таджикских трудовых мигрантов трудится на малооплачиваемых непрестижных рабочих местах, автор отмечает, что этот выбор мигрантов — добровольный, хоть и продиктованный простым желанием сохранить за собой рабочее место.

При этом спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров напомнил об основных направлениях трудовой миграции граждан: «В вопросе трудоустройства таджиков за пределами страны не стоит надеяться на арабских шейхов, надо укреплять сотрудничество с Россией и Казахстаном». Он также подчеркнул, что в последние годы замечен рост числа таджикских трудовых мигрантов в Казахстане, по его данным, их было уже 20 тыс. человек в 2015 году. Такую тенденцию спикер связывает с проблемами мигрантов в России и с ростом зарплат в Казахстане до российского уровня.

У экспертов Всемирного банка несколько иные данные. «Доля респондентов, заинтересованных в выезде в Россию, продолжала незначительно увеличиваться с августа, при этом за период с сентября по январь значительно сократилась доля респондентов, предпочитающих выехать в Казахстан», — говорится в исследовании «Слушая Таджикистан».

ВБ отмечает, что в 2016 году снизились темпы возвращения таджикских мигрантов на родину. Так, по данным авторов исследования, доля вернувшихся домой трудовых мигрантов в январе 2016 года снизилась до 3% против 4% по итогам предыдущего месяца.

Тем не менее, переводы из России за прошедший год снизились значительно. По данным Центрального банка РФ, денежные переводы физических лиц в Таджикистан упали на 66,6%. Однако на днях Национальный банк Таджикистана решил оспорить эти данные и заявил о том, что снижение общего объема трансграничных переводов из России составило «лишь 42,4%», а втрое снизились переводы только через платежные системы.

«Ритм Евразии» пишет о том, что пока ведется обсуждение интереса Таджикистана к вступлению в ЕАЭС, а таджикские власти регулярно напоминают о том, что изучают вопрос, взвешивают аргументы, опираясь на опыт недавно присоединившихся Армении и Киргизии, «обычные граждане мечтают о союзе, видя в нем решение насущных проблем». Автор утверждает, что наибольшую заинтересованность проявляют жители населенных пунктов вблизи таджикско-киргизской границы, которые «из первых рук» получают информацию об изменениях в жизни киргизских трудовых мигрантов.

«Стадия изучения вопроса о вступлении Таджикистана в ЕАЭС еще будет продолжаться. Во-первых, официальная Москва ничего сейчас не делает для того, чтобы у таджикских властей появилось желание присоединиться к ЕАЭС; у России сейчас даже нет политики кнута и пряника. Во-вторых, многие обещания, которые официальные российские власти давали Таджикистану, не были выполнены в полном объеме, теперь в Душанбе считают, что толка от новых союзов с Россией будет мало, зато появится некоторое раздражение у других партнеров нашей страны», — цитирует издание слова таджикского политолога Нурали Давлата.

Тем не менее, отмечается в материале, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Таджикистан рано или поздно станет полноправным членом ЕАЭС, но называют разные даты. Нурали Давлат полагает, что обсуждение вопросов вступления в союз активизируется в преддверии всенародного референдума, который назначен в Таджикистане на 22 мая. Но если в этом году вопрос решен не будет, то эксперт предрекает присоединение Таджикистана к ЕАЭС до 2020 года, если Китай не укрепит еще больше свои позиции в республике.

Близкие сроки называет и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Полагаю, не позднее 2018 года Таджикистан станет членом ЕАЭС. Дело в том, что евразийская интеграция — это не прихоть нескольких стран и тем более не амбиции одной Москвы, в которой до сих пор крайне сильны изоляционистские и антиинтеграционные настроения. Союз — это способ выжить и, выживая, попытаться вместе вырваться к развитию», — говорит эксперт.

Тем временем авторы доклада «Евразийская интеграция: итоги, тенденции, прогнозы. ЕАСЭ в 2015 году» заявляют, что «закончив плановую интеграцию, ЕАЭС имеет возможность дальнейшего развития за счет расширения на постсоветском пространстве, в первую очередь за счет рассматривающих возможность своего участия Таджикистана, Узбекистана». Однако, перечисляя наиболее значимые факторы, влияющие на евразийскую интеграцию, эксперты говорят о том, что «ряд неразрешенных межнациональных противоречий не позволяют отдельным странам, например, Азербайджану и Таджикистану, начать двигаться в сторону ЕАЭС, хотя первичный интерес евразийской интеграции был обозначен, а в случае с Таджикистаном логика вступления в ЕАЭС особенно очевидна».

Пункт, касающийся межнациональных противоречий, вызвал некоторое недоумение таджикистанского издания «Азия-Плюс»: «Если на счет межнациональных противоречий Азербайджана (конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху) все предельно ясно, то не совсем понятно, на какие именно «межнациональные противоречия» Таджикистана намекают в своем докладе «политологи стран Евразии».

Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» называет понятным интерес республики к евразийской интеграции, подчеркивая «общий позитивный настрой населения Таджикистана к потенциальному вступлению в ЕАЭС», учитывая самый главный, как отмечает издание, мотивирующий момент — решение вопроса трудовых мигрантов, а также открывающиеся возможности для производителей продуктов питания наращивать поставки на российский рынок.

В свою очередь член оппозиционного движения «Единый Таджикистан» Дилшод Факиров отмечает, что с введением в России миграционных карт и квот для иностранцев положение таджикских трудовых мигрантов в РФ значительно ухудшилось, и подчеркивает, что, по мнению политологов, «граждане, лишенные средств к существованию, — очевидная угроза властям Таджикистана».

Кругом враги

Большинство таджикистанцев считает основной угрозой безопасности своей страны Сирию, а главным врагом — террористическую группировку «Исламское государство», об этом говорится в опубликованном Gallup исследовании.

Наблюдатели не удивлены. Таджикистанская пресса регулярно сообщает о задержании очередных сторонников ИГ. На минувшей неделе Министерство внутренних дел заявило о предотвращении теракта в Хатлонской области, запланированного двумя вернувшимися из зоны боевых действий несостоявшимися смертниками.

По мнению руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драганова, необходимо улучшить обмен информацией и сотрудничество между правительственными и неправительственными структурами стран региона.

«Они находятся вблизи зоны действий разного рода террористических группировок. Конечно, все чувствуют здесь угрозу распространения насильственного экстремизма и терроризма. Поэтому они прилагают большие усилия в этом плане. Ни одно государство не справится с этой задачей вне сотрудничества с другими странами», — сказал он в интервью радио ООН.

Эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай» в докладе «Международные угрозы-2016» подчеркивают, что террористические группировки могут сосредоточиться в одной из стран Средней Азии, особенно уязвимым авторы доклада считают Таджикистан. Однако авторы отмечают, что пока молодые мужчины из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии могут зарабатывать в России, они вряд ли пойдут под знаменем джихада свергать политические режимы у себя дома.

«На фоне замедления роста строительного сектора в России, наиболее сложным в этом году будет положение в Таджикистане, где действующая власть обостряет игру, идя по пути запрета системной исламистской оппозиции. Эта мера рассматривается как нарушение статус-кво, базовых правил мира, завершившего пятилетнюю гражданскую войну 1992−1997 годов. Тогда допуск представителей исламистов в политическую жизнь рассматривался как важнейшее условие прекращения сопротивления. Власти Таджикистана наращивают противостояние с Исламской партией возрождения, что создает угрозу ее ситуативного союза с более радикальными группировками. Возможное возобновление гражданской войны в Таджикистане неизбежно вынудит Россию вмешаться», — приводит «Азия-Плюс» выдержку из текста доклада.

Информационное агентство «Озодагон» обратилось к экспертам с вопросом о том, какими методами можно предотвратить радикализацию мигрантов. Политологи, юристы и психологи предложили усиливать разъяснительную работу, создавать рабочие места в республике, не «приставать к бородам мужчин и хиджабам женщин» и «быстрее присоединиться к Таможенному союзу, чтобы мигрантам стало легче».

«Почему прокуратура валит свою проблему на голову русских? Какая разница, из какой страны ушли молодые люди для участия в боевых действиях? Для предотвращения присоединения мигрантов к экстремистским группам власть должна сесть за один стол с известными людьми из числа мигрантов и таджикских диаспор, проживающих в России, и обсудить эту проблему», — высказался глава всероссийского движения «Таджикских трудовых мигрантов» Каромат Шарипов.