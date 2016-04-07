



Флаг Израиля

То, что входит в абстрактное понятие «иранская тема», на протяжении последних десятилетий становится обязательным предметом дискуссий для желающих стать президентом Соединенных Штатов. Претенденты на пост главы государства, гастролирующие сегодня со своими предвыборными программами по стране и выступающие во всевозможных «ток-шоу», этой традиции не нарушают.

О фугах Баха говорить не будем

Есть, правда, незадача: согласно результатам недавнего опроса, 94 процента американцев сильно озабочены качеством покупаемой ими еды. Поэтому «гражданские активисты» составили список вопросов для желающих стать президентом в ноябре нынешнего года. Среди них — такие животрепещущие проблемы, как отношение к немедленной выработке «Национальной продуктовой политики», отношение к генно-модифицированным продуктам, органическим овощам и фруктам. И другие, не менее злободневные сюжеты из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Ответов пока нет. Задушевные беседы республиканцев и демократов «с простым народом» напоминают анекдот про «Рязанское радио»: слушатель спросил, что сотрудники редакции любят больше, сонаты Моцарта или фуги Баха? На что мгновенно получил исчерпывающий ответ: «Что вы пристаете с каким-то бредом, когда у нас половина урожая картошки до сих пор не убрана!»

Потенциальные президенты Америки предпочитают говорить о возвышенном — внешней политике. Специально упрощать для «пипла» ничего не требуется, что с трибуны ООН, что в агитационной беседе с работниками «Макдоналдса» употребляются одни и те же выражения: «Эти государства — плохие, потому что игнорируют наши требования. Эти — наши друзья, потому что мы держим их на коротком поводке». Чем ближе ко дню выборов, тем чаще они будут втолковывать, как, в случае своего избрания, станут вести дела с Тегераном. Приведу мнения фаворитов из числа тех, кто вышел на старт. Заодно — и размышления конгрессменов о том, что они «хотят сделать» с Ираном.

Миллиардер Дональд Трамп изящно объяснил свое отношение к соглашению по иранской ядерной программе: «Это одна из самых идиотских сделок нашего времени». Чуть позже добавил: когда он станет президентом, то от соглашения отказываться не станет, однако «будет следить за его выполнением так, что у него (Тегерана — В.Г.) не будет ни одного шанса его нарушить».

Сенатор от штата Техас Тед Круз назвал договоренности «единственной мрачной угрозой национальной безопасности Америки». Развивая мысль, республиканец объяснил, что денонсирует соглашение сразу, переступив порог Белого дома, потому что договоренности эти «лишь делают военный конфликт более вероятным» и означают, что администрация Барака Обамы «становится ведущим мировым финансистом радикального исламского террора в мире». Честь ему и хвала, выражается он куда яснее, нежели его однопартиец Дональд Трамп.

Демократ, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, гордо именующий себя «социалистом», предпочел уйти от ответа, назвав соглашение «победой дипломатии над пропагандой войны». Заодно предложил задаться вопросом: «Мы действительно хотим войны, асимметричной войны, которая охватит весь мир и будет угрожать американским солдатам?»

Хиллари Клинтон, также представляющая «партию ослов», на первый взгляд, выглядит не менее осторожной. С ее точки зрения, надо проверять его выполнение и применять не самые жесткие кары за его нарушение. Вот тогда, уверяет она, «соглашение может обеспечить Соединенным Штатам, Израилю и нашим арабским партнерам больший уровень безопасности».

Остальные соискатели должности, уж сошедшие с дистанции, оригинальностью не блистали.

Республиканец Джеб Буш — после своей инаугурации — пообещал «избавить» страну от этого соглашения и квалифицировал его не как дипломатический успех, а как «умиротворение агрессора». Он «глубоко озабочен соглашением, потому что оно создает возможности для распространения ядерного оружия в регионе, делает Ближний Восток более нестабильным — что скажется на нас».

Сенатор Линдси Грэм от Южной Каролины — за его взгляды народного избранника именуют «младшим братом Джона Маккейна» — был готов в качестве президента восстановить санкции против Ирана и сохранять их «до тех пор, пока он (Тегеран — В.Г.) не изменит своего поведения». Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио категорически объявлял о своей готовности отдать приказ применить силу против Исламской Республики Иран — как только поселится в Белом доме. Суть афоризмов других конгрессменов и губернаторов сводится к простой аксиоме: «Настоящие американские патриоты должны рассматривать Иран как своего врага и пристально следить за всеми его действиями».

Похоже, мода на российских экспертов, готовых рассуждать на тему «Какой из кандидатов в президенты США для Москвы предпочтительнее?» если еще не окончательно почила в бозе, то как минимум уходит в прошлое. Наверное, мы поняли: весь речекряк соискателей поста президента — как в советские, так и в российские времена — таковым лишь и оставался. Минимум конкретики, максимум требований к Москве и туманные обещания в стиле «Вашингтон думать будет».

Однако применительно к Исламской Республике Иран американские политики всегда высказывались четко. В компании нынешних претендентов на Белый дом Хиллари Клинтон и Берни Сандерса нам предлагают считать «голубями» — хотя бы потому, что они сегодня не предлагают применить военную силу против Ирана.

Осталось только расшифровать их воркование и назвать адрес голубятни, где учат правильно летать.

«Кого я вижу!»

Сегодня найдется огромное количество глубинных исследователей, которые будут нас долго убеждать, будто Хиллари Клинтон и Берни Сандерс отступают от «генеральной антииранской линии» двух американских партий. Предлагаю сразу вспомнить: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Новоявленный «социалист» постоянно уходит от четких ответов, когда его просят пояснить свою позицию по израильско-палестинскому конфликту. Зато его пресс-секретарь осенью прошлого года сообщил: «Берни не поддерживает и никогда не поддерживал сокращение поставок вооружения Израилю, и это никогда не было его позицией». «Он был одним из 100 сенаторов, который, подобно заводной кукле АИПАК, поддержал израильскую 51-дневную бойню палестинцев в Газе прошлым летом», — напомнил известный американский журналист Крис Хеджес в октябре прошлого года. «Я знаю, его часто называют самым либеральным сенатором, — поделился своими наблюдениями Аарон Кейяк, политический консультант Демократической партии. — Но вот когда я вижу сенатора Берни Сандерса, то вижу типичного произраильского демократа-еврея».

Что до Хиллари Клинтон, то в прошлом году она пообещала в качестве президента поддержать республиканцев и выступить против кампании «Бойкот, лишения, санкции». Движение это существует в мире с 2005 года, и его цель — положить конец оккупации захваченных Израилем арабских территорий. Позже состоялся «Сабан форум» — тусовка, официально собираемая для «оказания поддержки в выработке будущего американо-израильских отношений». Там она объявила о «вдохновляющей отваге» израильтян, ведущих войну. Заодно напомнила о символичном совпадении: оказывается, день ее рождения и день появления Государства Израиль разделяет всего несколько месяцев. Дежурно пообещала вывести отношения между двумя странами на «новый уровень». И поклялась в первый же день пребывания в Белом доме «выслать приглашение приехать в США премьер-министру Израиля». Для того чтобы «укрепить и углубить наши отношения в военной сфере, в области борьбы с терроризмом». Разумеется, на благо всего мира.

Уверен, она получила высшую оценку. Дело за малым: добиться победы на выборах. В АИПАК спят и видят, когда она повторит то, что сказала 20 октября 2011 года, в день гибели Муамара Каддафи, изящно пошутив «Мы пришли, мы увидели, он умер». Чего мелочиться, уже применительно к Ирану ей готовят фразу Юлия Цезаря в оригинале: «Пришел, увидел, победил!». В смысле — пришла.

Поэтому на дебатах претендентов бывший государственный секретарь покритиковала Берни Сандерса: тот, сославшись на «кубинский пример», предложил сделать «теплыми отношения с очень сильной и важной страной». Он имел в виду Иран. Для начала, как водится, Хиллари Клинтон напомнила о своих заслугах — полный блеф, она выступала против договоренностей… — в подготовке «ядерного соглашения». После чего втолковала Берни, что за Тегераном с его «плохим поведением» — так и сказала — нужен глаз да глаз, и будущий президент США должен этот присмотр гарантировать. Ведь, заверила она, Тегеран «создает огромные проблемы в Сирии, Йемене, Ираке и вообще везде».

Первейшая обязанность президента США — верно понимать значение Израиля как своего союзника. Помогать ему деньгами и оружием, прощать ему все преступления, совершенные против палестинцев, и культивировать его образ как самого миролюбивого ближневосточного государства, находящегося в кольце злобных врагов. За соблюдением этих требований следит Американо-израильский комитет по общественным связям — завидуйте, все прочие лоббисты, его неограниченному влиянию. Тем, кто это забыл, бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 3 октября 2001 года напомнил: «Мы, еврейский народ, контролируем Америку, и американцы это знают».

О могуществе и влиянии АИПАК уже написаны книги и монографии — детали там. Главное, что «комитетчики» никогда не допустят к власти президента, который станет предлагать всерьез «задружиться» с Тегераном. Главное, что каждый, кто придет в Белый дом, уже должен заучить мантру: «Агрессивный Иран со дня на день готов напасть на беззащитный Израиль». Главное, любой соискатель должности президента США считает необходимым вначале предстать пред ясные очи «экзаменаторов» АИПАК. После чего комитет станет решать, поддерживать ли честолюбивого политика или отказать ему в протекции. То есть лишить шансов на победу.

Вердикт приемной комиссии: Хиллари Клинтон успешно сдала ЕГЭ на верность произраильскому лобби. Берни Сандерсу велели лучше работать над домашним заданием, переэкзаменовка не за горами. Все знают: «социалист» скоро исправит свои ошибки.

Летальность, только — беспредельная

Конечно, ведь, согласно давно заведенной в США традиции, у каждого президента должна быть своя война. Большая или маленькая, которая затем все равно перерастает в большую — не суть важно. Главное, что победитель выборов одновременно становится Верховным главнокомандующим, если кто-то по сей день верит, будто ему для начала агрессии требуется одобрение конгресса, пусть вспомнит Вьетнам. Формально избранники народа уполномочили Линдона Джонсона принять меры для отражения нападения на вооруженные силы США и их союзников в Юго-Восточной Азии. Но юридически на Капитолийском холме войну Демократической Республике Вьетнам не объявляли.

Против Ирана Вашингтон не воюет, он лишь вместе с Израилем и Саудовской Аравией «дружит против него» — как составной части «оси зла». В своем обращении к нации президент Джордж Буш 29 января 2002 года назвал «злых» поименно: Ирак, Иран и КНДР. Основания для зачисления в этот реестр — помощь этих государств террористам и попытки создать оружие массового уничтожения. Рефери — Вашингтон. Он же наделил себя правом силовой корректировки списка, Ирак благополучно выпал из него после американского вторжения в 2003 году.

Сделаю шаг в сторону и задамся вопросом: почему по сей день Барак Обама не внес в этот поминальник Турцию, Катар и Саудовскую Аравию, спонсирующих группировку «Исламское государство»? Поскольку вопрос заведомо риторический, то ответа не требует. Впрочем, одна неясность остается. Уже доказано, что «Аль-Каиду» выпестовало Центральное разведывательное управление. И что теперь? Соединенные Штаты должны самолично присоединиться к «оси зла» — как пособник террористов? Нет, это отступление особого смысла не имеет, на все вопросы «Почему?» в Вашингтоне ёмко отвечают: «Потому!»

Дети разных народов, причисляющие себя к аналитикам, уже нарисовали кучу апокалипсических сценариев крушения всего мира после атаки на Иран. Вариации на тему фильмов про «Терминатора» и сериала «Звездные войны» — плоды ничем не лимитированной фантазии с перечислением всех возможных способов смертоубийства. Лучше не будем, главное — в другом. Отправная точка подавляющего большинства страшилок — нападение Израиля на Иран.

Причина практически во всех случаях формулируется стандартно: Тель-Авив горит желанием обезопасить себя от агрессии Тегерана. Три года назад несколько исследователей опубликовали в американском журнале «Конфликт и здоровье» результаты своей работы под названием «Ядерная война между Израилем и Ираном: беспредельная летальность». Пять лет над ним работали эксперты из университета Джорджии и Гарварда. «Сценарии ошеломляют», — этой емкой фразой оценил результаты научного труда журналист Ник Турс. Десятки тысяч людей будут стоять «посреди моря рушащихся бетонных конструкций и стекла, на пустыре, усеянном обломками зданий, среди голых стен и лестниц, ведущих в никуда», эмоционально нарисовал он картину возможных последствий израильского ядерного удара по Ирану.

Задавшись вопросом, что произойдет, если израильские ВВС сбросят на Тегеран пять бомб мощностью 500 килотонн, исследователи смоделировали ситуацию и получили ответ: погибнет 86 процентов населения, то есть 7 миллионов человек. Еще 800 тысяч получат ранения. Если будут использованы пять бомб мощностью в два раза меньше, умрет 5,6 миллиона и будет ранено 1,6 миллиона человек. Ядерный удар по городу Арак, где находится завод по производству тяжелой воды, унесет жизни 424 тысяч жителей, выживет лишь 7 процента горожан, три бомбы мощностью сто килотонн каждая убьют в городе Бандар Аббас 94 процента жителей, в Керманшахе — 99,9 процента. Помочь получившим ожоги людям, уверены эксперты, практически никто не сможет. После удара по Тегерану на тысячу находящихся в критическом состоянии человек в лучшем случае придется лишь по одному врачу, но это — оптимистичные подсчеты, указывают авторы исследования. «Ни одно государство или международная организация не смогут оказать требуемой помощи», — резюмирует старший научный сотрудник факультета здравоохранения Гарвардского университета Фредерик Беркл.

Директор Института управления здоровьем персонала и защиты от массовых разрушений Чам Даллас, основной автор исследования, говорит, что это самые катастрофические прогнозы, с которыми он сталкивался за более чем 30 лет, занимаясь анализом последствий применения оружия массового уничтожения. «Уровень смертности — самый высокий из всех вариантов моделирования ядерного удара, которые я выполнял», — пояснил он.

Уязвимость Тегерана, замечают эксперты, заключается в том, что в иранской столице сосредоточена половина промышленных предприятий, занята треть работников государственного сектора, в городе сосредоточены 50 колледжей и университетов. В итоге общее население Тегерана и его пригородов составляет 12 миллионов человек — поэтому последствия ядерного удара будут чудовищными.

Тегеран официально и неоднократно заявлял об отсутствии у него ядерного оружия, даже согласно данным американских разведывательных служб, он прекратил его разработку еще в 2003 году. Тем не менее, чтобы «уравновесить» заведомую агрессивность Тель-Авива, Чам Даллас и его коллеги смоделировали последствия возможных ядерных ударов, которые Тегеран нанесет на израильские города Хайфа и Беэр-Шева. За основу была взята ядерная бомба в 15 килотонн, по мощности примерно аналогичная тем, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. В итоге получилось: в Беэр-Шеве, чье население составляет 209 тысяч человек, погибнет половина горожан и примерно 35 тысяч получит увечья, аналогичным образом выглядят эти подсчеты и для Хайфы. На всякий случай были смоделированы и ядерные удары по Тель-Авиву: удар двумя ядерными бомбами мощностью 15 килотонн каждая приведет к гибели 230 тысяч человек, то есть 17 процентов его жителей, примерно 150 тысяч будет ранено.

Поль Кэррол, один из руководителей «Плоушэйрс фанд», организации, выступающей за нераспространение оружия массового уничтожения, ознакомился с результатами исследования. После чего заявил: «Сегодня мало шансов, что между Израилем и Ираном начнется ядерная война». При этом, как заметил лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Тим Вейнер, «нашему военному командованию известны тысячи сценариев, согласно которым может начаться война между Израилем и Ираном. Однако никто еще не участвовал в такой войне. Никто не знает, как ее заканчивать».

Коллеге не следует терзаться сомнениями, американские президенты никогда об этом не думали, главное — начать.

У Ирана нет ядерного оружия. Израиль официально не признает наличия у него нескольких сотен ядерных бомб. Тогда можно считать работу американских исследователей плодом их больного воображения.

Нам бомбы не жалко

Да, американские политики давно привыкли ловить антииранский кайф в ходе предвыборной президентской кампании. Пятого сентября 2007 года Джон Маккейн участвовал в дебатах претендентов и объявил: «Нет никаких сомнений в том, что Иран движется к обладанию ядерным оружием». Затем исполнил фрагмент пародийной песни известной некогда группы «Бич бойз» со словами «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран». Публика пришла в неописуемый восторг — как от вокальных данных, так и от миролюбия народного избранника.

Митт Ромни в январе того же года выступал в израильской Герцлии и сообщил, что «иранские лидеры и их замыслы представляют собой величайшую угрозу миру, сравнимую с распадом Советского Союза и нацистской Германией. Иранский режим угрожает не только Израилю, но и каждой стране, в конечном счете — всему миру». Ведущие обозреватели решили, что он не стал президентом, поскольку его программа была недостаточно консервативной. Упрек незаслуженный: Митт Ромни даже поменял свое, относительно либеральное отношение к однополым бракам на твердолобую позицию «слонов», но, видимо, поздно, чтобы заручиться поддержкой «гей-лобби».

«Иран занимается разработкой ядерного оружия, а «Корпус стражей исламской революции» эту работу возглавляет, поскольку является спонсором терроризма», — так объясняла в ходе предвыборных дебатов 30 октября 2007 года Хиллари Клинтон свое решение поддержать резолюцию, объявляющую КСИР «террористической организацией». Для того чтобы найти огромные различия между взглядами американских «ослов» и «слонов», надо добавить компетентное мнение президента Джорджа Буша, которым он поделился годом раньше, сказав, что власти Ирана «объявили о своем намерении создать ядерное оружие».

Теперь легко понять, кто из американских политиков предлагает «поджарить без масла и быстро съесть», а кто выступает с рецептом «поставить в духовку, сдобрить специями и лишь после подавать с гарниром».

В припеве песни про бомбу, входящей в обязательный репертуар претендентов на пост президента, честно говорится: «С «Шоком и трепетом» мы их закатаем и еще больше нефти сопрем». Избирателям адресовались слова «Хочу разбомбить Иран, чтобы повысить свои шансы на избрание» и «Думаю, я разбомблю Иран, чтобы отвлечь внимание от новых скандалов». Веселый шлягер, раз в четыре года, во время предвыборной кампании неизменно занимающий первую строчку во всех «хит-парадах» американской политики.

Когда сенатор Барри Голдуотер в 1964 году решил стать президентом, «Бич бойз» своего шедевра еще не создали. Поэтому ему пришлось говорить шершавым языком плаката, призывая сбросить на Северный Вьетнам ядерную бомбу. Не все могут похвастаться извилинами в своем мозгу, президент Линдон Джонсон, уверявший, что в Юго-Восточной Азии Америка ведет героическое «сражение за свободу», вынужден был в феврале 1965 года посетовать: «Бомбить, бомбить, бомбить. Это все, что вы знаете. Я хочу понять, почему нет другого выбора. Вас, генералов, обучали за счет налогоплательщиков, и вы не предлагаете мне никаких идей и решений для этой маленькой ничтожной страны. Мне не нужны десять генералов, которые будут заходить ко мне по десять раз и говорить, что надо бомбить. Я хочу решений, я хочу ответов».

Кроме как бомбить и уничтожать, других рецептов у президентов нет. Американский эксперт сосчитал: за минувший год Соединенные Штаты сбросили на страны, где большинство составляет мусульманское население, 23 144 бомбы. Ираку и Сирии из этого количества досталось 22 110, Афганистану — 947, Пакистану — 11, Йемену — 58 и Сомали 18 бомб.

Успехи налицо, назову лишь самые яркие. В Вашингтоне признали, что движение «Талибан» контролирует сегодня в Афганистане территорию куда большую, чем в 2001 году. Применительно к Ираку ныне уже не говорят об «ограниченной» операции, Пентагон несколько лет назад предупредил, что она станет «тридцатилетней войной». Теперь — про арифметику. В ЦРУ в 2014 году оценивали численность группировки «Исламское государство» примерно в 30 тысяч человек. Затем министерство обороны отрапортовало об уничтожении 25 тысяч боевиков. После чего в Белом доме сообщили: террористов насчитывается 30 тысяч. Высшая математика, не для среднего ума.

Согласно подсчетам американского журналиста Гленна Гринвальда, с 1980 года — когда «Бич бойз» представили свою песню — Соединенные Штаты бомбили или оккупировали 14 мусульманских стран, или как минимум посылали туда своих солдат. Цифра интересная, но куда интереснее его вывод. Как пишет Гленн Гринвальд, «те самые люди, которые обожают осуждать мусульманское насилие как тотальную угрозу, живут в государствах, чьи правительства практикуют куда большее насилие, вторжения, оккупацию и бомбардировки, чем кто-либо другой на сегодняшний день».

В первую очередь это относится к нынешним претендентам на пост президента Соединенных Штатов. Не надо быть астрологом или гадалкой, дабы понять: заняв этот пост, они продолжат вбивать американскую демократию в головы «туземцев». И потому, что так воспитаны, и потому, что иначе им поступить не дадут.

Остался один только важный нюанс: ужесточая санкции против Тегерана, американские президенты туманно намекали, что делают это для блага всего народа Ирана. Прояви они мягкотелость — у Израиля «сдадут нервы», тогда он начнет ту самую войну. Поэтому судьбу достигнутых договоренностей при следующем президенте Соединенных Штатов — не суть важно, кто из сегодняшних претендентов одержит победу — будет решать произраильское лобби.