



Дарья Антонова @ ИА REGNUM Акция протеста

О «революционных» усилиях СМИ

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на медиафоруме ОНФ местных и региональных СМИ «Правда и справедливость» в шутливой форме предостерег средства массовой информации от «четвертой революции».

Он подчеркнул, что встречаться с журналистами именно в Петербурге символично, так как северную столицу называют «городом трех революций».

«Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвертая революция. А наоборот, работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем обществе», — заявил президент.

Читайте подробнее: Путин надеется, что СМИ не спровоцируют четвертую революцию в России

Отметим, что СМИ в последние годы своеобразно освещают протестные мероприятия. Вспоминаются акции и митинги дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», которые практически не сходят со страниц крупных СМИ. О тех, которые проще раскрутить до «Майдана», и пишут чаще.

Так, в минувшие выходные в Москве прошли два митинга. В субботу, 2 апреля, работники Метрополитена протестовали против ухудшающихся условий труда и снижения безопасности перевозок. В воскресенье, 3 апреля, водители большегрузных автомобилей митинговали против системы «Платон», невыгодной, кстати, в основном «серым» перевозчикам.

Читайте подробнее: Раскрутят ли протест дальнобойщиков до настоящего майдана?

И снова об офшорах

К слову о СМИ. Бывшая сотрудница контрразведки Великобритании MI5 Энни Машон обратила внимание на то, что в 11 млн «панамских документов» имя президента РФ Владимира Путина даже не упоминается. Британскую газету Guardian это не смутило: она сразу же выпустила сенсационный материал о причастности Путина к офшорным счетам.

Читайте подробнее: Экс-сотрудница MI5: В «панамских архивах» имя Путина вообще не упоминается

Машон посоветовала критически воспринимать материалы, которые публикуют в СМИ, и обращать внимание, на чьи деньги это средство массовой информации существует. Актуальный совет в разгар информационной войны против России.

Нашла коса «евромечты» на камень

Широко обсуждаются итоги и перспективы референдума в Нидерландах о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. Официальные итоги референдума будут оглашены 12 апреля текущего года представителями Избирательного совета Нидерландов, однако уже сейчас подсчитано, что явка составила 32,2%, при которой голосование признают состоявшимся. Согласно данным экзитполов, 64% проголосовавших на референдуме в Нидерландах высказались против ассоциации Украины с ЕС, 36% — за.

Вообще, на Украине в последние дни только и разговоров было, что о голосовании в Нидерландах. В далекую европейскую страну ездили многочисленные украинские политики. Например, братья Кличко приезжали в Амстердам, чтобы покататься на велосипедах и выступить на местном телевидении.

Читайте подробнее: Провал Украины в Нидерландах: как это было и что дальше

Немало обсуждений было посвящено вопросу, имеет ли вообще этот референдум какое-то значение, акцент делался на его «необязательность» и «рекомендательный характер». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался 7 апреля однозначно: страна не сможет после референдума 6 апреля продолжить процесс ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Читайте подробнее: Премьер-министр: Мы не сможем ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС

Закарпатье не так поняли?

7 апреля украинские СМИ сообщили о том, депутаты областного совета требуют признать Закарпатье специальной самоуправляемой административной территорией, о чем должны быть безотлагательно внесены изменения в Конституцию Украины.

Читайте подробнее: Закарпатье требует у Порошенко и Яценюка автономии

Позднее представитель Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас уточнил требования депутатов: они требовали только расширить свои полномочия на местах в рамках децентрализации, то есть «вернуть те полномочия, которые отняли у местных властей во времена Януковича».

Читайте подробнее: Депутаты Закарпатья у Киева автономии не просили

Нет денег — нет беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 7 апреля, что Анкара не будет забирать сирийских мигрантов из ЕС, пока Брюссель отказывается выполнить взятые на себя обязательства. По условиям соглашения между Турцией и ЕС, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены Евросоюза.

Читайте подробнее: Эрдоган: Турция не заберет мигрантов, пока ЕС не выполнит обязательства