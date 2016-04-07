В марте российский индекс PMI, показывающий деловую активность в экономике, неожиданно вырос в сфере услуг до 52,0 пункта. Сводный индекс PMI (50,8) также оказался выше 50 пунктов, что могло бы говорить о возможном экономическом росте в ближайшее время. Однако индекс PMI в обрабатывающих отраслях продолжил своё падение и по сравнению с февралём опустился на 1 пункт до 48,3. При этом если сравнивать динамику индекса PMI в обрабатывающих отраслях и статистические данные по промышленному производству за февраль, то можем сделать неутешительный вывод: в ближайшее время рост промпроизводства в России будет зависеть от роста добычи полезных ископаемых. Следовательно, за последние два года в России так и не произошёл перелом, и как отечественная промышленность, так и в целом экономика имеют выраженный сырьевой характер.

24.media.tumblr.com Предел падения экономики России

По данным Росстата, промышленное производство в России в феврале 2016 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, выросло на 1%. При этом по сравнению с январем рост промпроизводства в феврале текущего года составил 3%, однако с исключением сезонного и календарного факторов этот показатель вырос на 0,1%. Казалось бы, неплохие данные: всё-таки рост впервые за 13 месяцев. Но если посмотреть статданные в подробностях, то увидим, что за февраль объем добычи полезных ископаемых увеличился на 5,8% к аналогичному периоду 2015 года, рост за первые 2 месяца 2016 года составил 2,8%. В то же время объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности уменьшился в годовом выражении на 1%, а с начала текущего года упал на 3,2%.

Мартовские данные индекса PMI только подтверждают дальнейшую тенденцию на сокращение производства в обрабатывающих отраслях. «Деловая ситуация в российских обрабатывающих отраслях ухудшилась четвертый месяц подряд в марте. Последнее значение индекса свидетельствует об усилении текущего сокращения в производственном секторе России», говорится в обзоре компании Markit, занимающейся составлением индекса. В обзоре указывается на уменьшение объёмов производства на фоне падения как внутренних, так и экспортных заказов, что связанно с ослаблением спроса.

В сфере услуг, напротив, наблюдается расширение деловой активности: растут заказы, сокращается количество невыполненных работ. По мнению аналитиков Markit: сфера услуг переживает наиболее благоприятное время. Однако о восстановлении говорить ещё рано, несмотря на оптимизм, в непроизводственном секторе, так же как и в обрабатывающих отраслях, наблюдается сокращение рабочих мест. Но если на фоне роста деловой активности сокращение рабочих мест в сфере услуг можно объяснить диверсификацией бизнеса и сокращением затрат с одновременным ростом производительности труда, то в промышленности сокращение рабочих только подтверждает дальнейшее ухудшение деловой активности.

Столь сильная разница между PMI в обрабатывающем секторе и секторе услуг с учётом роста в добывающем секторе говорит: экономика страны по-прежнему является сырьевой. Именно сырьевой сектор продолжает оставаться основным двигателем экономики, доходы которого по-прежнему распределяются в сферу услуг, где в свою очередь, согласно корпоративной отчётности, лидирующую роль занимает финансовый сектор, распределяющий финансовые потоки, и розничная торговля, сохранившая свои прибыли за счёт инфляции.

Однако необходимо заметить два немаловажных фактора, которые могут дать надежду на дальнейшее медленное восстановление. Прежде всего, это значительно сокращение роста стоимости заказов как в сфере услуг, так и в обрабатывающих отраслях. Сокращение темпов инфляции также подтверждают и данные Росстата, которые оказались ниже прогнозов: в первом квартале этого года инфляция составила 2,1%, а в годовом выражении рост цен замедлился до 7,4%. Вторым позитивным фактором служит отчётность РЖД по отгрузкам за январь — февраль. В феврале РЖД увеличила грузооборот в годовом выражении на 5,9%, при этом значительно, на 19,3%, выросли перевозки строительных материалов. Рост перевозок говорит о росте спроса, который обязательно отразится в росте заказов в промышленности. В то же время сам рост грузооборота в РЖД опосредованно влияет на рост PMI в сфере услуг.

Тем не менее говорить, что в экономике имеются предпосылки для роста промышленности, преждевременно. Приходиться констатировать: за год не произошло кардинального перелома. Промышленность не стагнирует, находясь на дне, а продолжает сокращаться, опускаясь всё глубже и глубже. Ясно, что в промышленности необходимы масштабные инвестиции. И снова приходится говорить о кризисе финансовой системы, которая не способна перераспределить финансовые потоки в развитие промышленного производства. С другой стороны, страна до сих пор так и не имеет сколько-нибудь вразумительного плана развития отечественного производства, что полностью лежит на совести правительства.