…"33-й год по Рождеству Христову — Принятие Христианской веры армянским царем Абгаром». В этой дате сокрыто много удивительного. Даже многие из тех, кто воочию видел Спасителя и творимые Им чудеса, сомневались в истине Его учения. В то же время царь далекой страны принимает учение Христа в год Его распятия. Как же мог Абгар узнать о происходящем? Что же вселило в него уверенность в непогрешимой истинности незнакомого ему учения? В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к епископу Армянской Церкви, историку V века святому Мовсесу Хоренаци.

Алессандро Тиарини. «Посланники царя Абгара перед Христом». XVII век

Мовсес Хоренаци об Абгаре, сыне Аршама

В своей «Истории Армении» Мовсес Хоренаци рассказывает о том, как армянский царь Абгар услышал об Иисусе Христе и его чудесах.

Вельможи царя Абгара (Авгара) были посланы в город Беткубин (или Элевтерополь — город в Иудее, в 40 км к юго-востоку от Иерусалима) для разрешения государственных дел.

«На обратном пути, — пишет Мовсес Хоренаци, — они отправились в Иерусалим повидать Спасителя нашего Христа, побуждаемые молвой о чудесах, и, оказавшись их очевидцами, рассказали Абгару. Пораженный Абгар искренне уверовал, что это истинный Сын Божий, и сказал: «Это возможности не человека, а Бога, ибо никто из людей не может воскрешать мертвых, но только Бог». И так как его тело было поражено страшной болезнью, постигшей его в Персидской стране за семь лет до этого, и люди оказались не в состоянии вылечить его, то он отправил ему письмо с мольбой прийти и вылечить его…»

Абгар, видимо, не имея возможности самому идти в Иудею, послал эту просьбу Господу Иисусу, умоляя Его прийти к нему в Эдессу. Не будучи уверенным, что просьба будет исполнена, Абгар отправил в Палестину искусного живописца Ананию, поручив ему изобразить на иконе лицо Господа; царь желал иметь хотя бы ту отраду в своей болезни, что будет видеть изображение лица Иисуса Христа; столь велика была у него любовь ко Христу, внушенная верою по слуху.

Историк приводит текст послания царя Абгара к Спасителю:

«Абгар, сын Аршама, правитель страны, Иисусу Спасителю и благодетелю, явившемуся в стране Иерусалимской, (шлет) привет.

Прослышал я о тебе и о врачевании, творимом руками твоими без зелья и кореньев. Ибо, как говорят, ты даешь прозреть слепым и ходить хромым, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов и исцеляешь страждущих также застарелыми болезнями. Ты даже воскрешаешь мертвых. Когда я услышал все это о тебе, я уверился в своих мыслях в одном из двух: либо ты — Бог, сошедший с небес, и совершаешь это, либо же ты Сын Божий и творишь это. Поэтому я и пишу к тебе с мольбой потрудиться прибыть ко мне и излечить от болезни, которой я страдаю. Слышал я также, что иудеи ропщут на тебя и хотят предать тебя мучениям; мой город невелик и красив, его хватило бы для нас обоих».

Посланцы, доставившие письмо, встретили Иисуса в Иерусалиме. Ответом на послание Абгара стали слова Спасителя, записанные апостолом Фомой:

«Блажен, кто верует в меня, не видавши меня. Ибо написано обо мне: видящие меня не уверуют в меня, не видящие — уверуют и будут жить. А о том, что ты мне писал — прийти к тебе, то должно мне свершить здесь все, для чего я послан. И когда я свершу это, я вознесусь к тому, кто меня послал. Когда же вознесусь — пришлю одного из здешних моих учеников, дабы он вылечил твои болезни и дал жизнь тебе и присным твоим».

Вместе с письмом Анания передал царю Абгару изображение Спасителя, чудесным образом возникшее у него на глазах: «Господь приказал принести воду и, умыв пресвятое лицо Свое, отер его поданным Ему четвероконечным убрусом (сложенная вчетверо материя). И — о чудо! — простая вода обратилась в краску, и на убрусе отпечаталось пресвятое подобие Божественного лица. Господь, отдавая это изображение Анании, сказал: «Неси, отдай пославшему тебя».

Мовсес Хоренаци указывает, что «изображение Лика Спасителя хранится в городе Эдессе».

* * *

Царь Абгар, именуемый Уккама, или Ухомо, что означает «черный», согласно хроникам, дважды правил Осроенским царством в армянской части Северной Месопотамии со столицей в Эдессе (современный Шанлыурфа на юго-востоке Турции; до 1993 г. — Урфа): впервые с 4 года до Р.Х. по 7 год по Р.Х., а вслед за тем с 13 по 50 год.

Осроенское царство было основано в 137 году до Р.Х. и прекратило свое существование в 216 году по Р.Х. Царь Абгар V из династии армянских Аршакидов, племянник Тиграна Великого, пятнадцатый правитель царства, приобрел известность в IV веке, когда Евсевий Кессарийский в Эдессийском архиве обнаружил сирийский документ, свидетельствовавший о переписке его с Иисусом Христом.

Свидетельство Евсевия Кесарийского

В своей «Церковной истории» епископ Кесарии палестинской пишет о царе Абгаре, «который славно правил народами за Евфратом и страдал страшной и человеческими средствами не излечимой болезнью» и «как только услышал об имени Иисуса и его деяниях, многократно всеми свидетельствуемых, сейчас же послал письмоносца, прося избавления от болезни».

Приводит епископ и письмо, «написанное Авгаром-топархом (правителем страны, округа. — М. и Г.М.) Иисусу и посланное ему через Ананию-гонца в Иерусалим»:

«Слышал я о Тебе и о Твоих исцелениях, которые без лекарств и кореньев Тобой совершаются. Говорят, что Ты слепых делаешь зрячими, хромых — ходячими и прокаженных очищаешь, и нечистых духов и демонов Ты изгоняешь, и мучимых долговременной болезнью исцеляешь, и мертвых воскрешаешь… И поэтому я счел нужным просить Тебя, чтобы Ты взял за труд прийти ко мне и болезнь, которая у меня есть, исцелить. Слышал также, что иудеи ропщут на Тебя и хотят причинить Тебе зло. Город же маленький есть у меня и прекрасный, который достаточен для обоих».

В «Церковной истории» нашел место и ответ «Иисуса через Ананию-гонца топарху Авгару»:

«Блажен ты, уверовавший в Меня, не увидев Меня, ибо написано обо Мне: увидевшие Меня не уверуют в Меня, а не видевшие Меня, те уверуют и будут жить. О том же, что ты написал Мне, чтобы Я пришел к тебе, то должно Мне все, для чего Я послан сюда, исполнить, и после исполнения Я буду взят к пославшему Меня, и, когда Я буду взят (вознесен), пошлю тебе кого-либо из Моих учеников, чтобы излечил твою болезнь и жизнь тебе и всем, кто с тобой, предоставил».

Откровения Якова Лорбера

В 1844 году немецким мистиком Яковом Лорбером была опубликована «Переписка Иисуса с Абгар Уккама, князем Эдесским». Приводим отрывки из его труда (перевод с немецкого языка Л.П. фон Оффенберг, 1940 г., Женева; издательство Lorber-Verlag, Германия).

Первое обращение Абгара к Господу:

«Абгар, царь Эдесский — Иисусу-Целителю, появившемуся в окрестностях Иерусалима, Слава!

Я слышал о Тебе и об исцелениях, совершаемых Тобою без трав и снадобий; ибо ходит молва, что слепых Ты делаешь зрячими, хромых — ходячими, очищаешь прокаженных, изгоняешь бесов, исцеляешь неизлечимые недуги и даже воскрешаешь мертвых.

И после того, как услышал о Тебе все это, пришел я к заключению, что одно из двух предположений должно быть верным: либо Ты — Бог, Сошедший с небес, либо, Совершающий подобные дела, Ты должен быть, по крайней мере, Сыном Всемогущего Бога.

Поэтому я пишу Тебе и прошу Тебя: соблаговоли прийти ко мне и исцелить меня от моего недуга.

Также слышал я, что иудеи замышляют недоброе против Тебя. Я владею небольшим, но вполне благоустроенным государством, и места там достаточно для нас обоих.

Поэтому приходи ко мне, мой высокочтимый Друг Иисус, и оставайся жить в моей столице, где все будут носить Тебя на руках и в сердцах своих.

Ожидаю Тебя с величайшим нетерпением в сердце!

Послано с верным гонцом и слугою моим Брахом».

Первый ответ Господа:

«Блажен ты, Абгар! Ибо имеешь Веру, не видав Меня! Как сказано в Писании обо Мне: «Видевшие не уверуют в Меня, дабы не видевшие Меня уверовали и унаследовали Жизнь

Вечную».

Что же до твоего письма, в котором просишь ты Меня прийти к тебе, из-за преследования иудеев, — скажу тебе следующее: надо, чтобы все, ради чего пришел Я на землю, исполнилось со Мной в местах сих.

Истинно говорю тебе: приближается время, когда сбудется со Мной Все, согласно Писанию, после чего Я вернусь к Тому, от Которого Я исшел от Вечности.

Имей терпение с твоим легким недугом.

Как только Я буду в небесах — Я пошлю тебе Моего ученика, и он поможет тебе и даст истинное исцеление тебе и всем твоим».

Написано Иаковом, учеником Господа, вблизи Назарета, и вручено Браху, гонцу и слуге царя Эдесского.

Вскоре по получении Абгаром письма от Господа тяжко заболел старший сын и наследник царя. Все лекари Эдессы объявили его недуг неизлечимым. Это повергло Абгара в полное отчаяние, и в своем горе написал он второе письмо Спасителю.

Второе обращение Абгара к Спасителю:

«Абгар, несчастный князь Эдесский, — Иисусу — доброму Целителю.

Честь и слава Господу!

Иисусе, добрейший Спаситель!

Мой старший сын и наследник — лежит при смерти. Он так радовался вместе со мной возможному Твоему прибытию в наш город. Злая горячка уложила его и грозит ежеминутно его унести.

Я же знаю от моего слуги, что таких больных Ты исцеляешь даже на расстоянии — без всякого снадобия, но лишь силою Твоей воли.

Иисусе Спаситель! Ты, Который воистину Сын Всевышнего Бога, — исцели моего сына! Он так возлюбил Тебя, что готов пожертвовать жизнью для Тебя. Вымолви одно слово, и Твоя всемогущая Воля исцелит его.

Иисусе! Спаситель! Умоляю Тебя: спаси, спаси, спаси моего сына сейчас и не откладывай этого до после возвещенного Тобою Вознесения Твоего. Ведь я тоже болен.

Написано в столице моей Эдессе. Переслано с тем же верным слугой».

Второй ответ Господа:

«Абгар! Велика твоя вера, и это одно исцелило бы твоего сына; но оттого, что нашел Я у тебя больше, нежели во всем Израиле, — сделаю и Я больше для тебя, чем ты думаешь!

Хотя потеряешь ты сына своего в этом видимом мире, но духовно зато обогатишься стократ!

Из-за этой истинной, внутренней, основанной на великой Вере Любви к Господу приходится терять телесно «в этом видимом мире» самое дорогое! Но духовно такая Любовь обогащает стократ — в вечном царстве Господнем!

Кому из нас не приходилось с этим встречаться?! Да, если мы посвящаем себя целиком Господу и Царствию Его Небесному, то «телесно» много теряем в мире; ибо нельзя служить двум господам сразу.

Если мы хотим достичь Вечного и Непреходящего, мы не должны цепляться за проходящее и бренное…»

В конце своего письма Спаситель упоминает, что в город Абгара на днях должен прийти бедный странствующий юноша: «Прими его, и этим ты порадуешь мое сердце».

Третье обращение Абгара к Господу:

«Абгар, ничтожный князь Эдесский — Иисусу-Спасителю, появившемуся в окрестностях Иерусалима, Вечная Слава!

… Глядя же на своего больного сына, который любит Тебя все больше и больше с каждым днем, я невольно тоже затосковал по Тебе более прежнего. Прости, что пишу Тебе об этом. Ведь я знаю, что все наши мысли известны Тебе раньше нас, но, несмотря на это, пишу Тебе все — как человеку вообще.

Делаю это по совету того юноши, которого Ты мне поручил. Он уже у меня, и он сказал мне, что так обращаются к Тебе все, кто имеет просьбу к Тебе. Также узнали мы от него, что он видел Тебя. Говорит он связно, а главное — умеет образно рассказывать и описывать.

И, к великой радости моего сына, который еще жив, хотя очень слаб, этот юноша рассказал нам о Тебе, так подробно и ясно описав нам Твой облик, что мы словно увидели Тебя, стоящего, как живого, перед нашими глазами.

В моей столице живет один известный живописец. Я его призвал, и со слов юноши он тут же нарисовал Твой поясной портрет.

Лик поразил нас, но, когда юноша заверил, что Ты, Господи, именно так и выглядишь, — радость наша была безгранична.

Пользуюсь случаем, чтобы, вместе с этим письмом передать Тебе через моего гонца и Твой портрет. Прошу Тебя: выскажи посланцу Твое мнение относительно сходства с Тобой.

Иисусе, Спаситель рода человеческого! Не сердись на меня за это! Ибо не любопытство побудило нас так поступить, но лишь безграничная Любовь к Тебе и безмерное желание иметь хоть что-нибудь, могущее дать нам понятие о Твоем облике и Твоей внешности…

Помяни нас, Господи, в сердце Твоем!

Да будет для нас Твоя Святая Воля!»

Третий ответ Спасителя:

(Посланный 10 дней спустя с тем же гонцом)

«Возлюбленный сын Мой Абгар! Прими Мое Благословение, Мою Любовь и Мою Милость!

Часто говорю Я здесь в Иудее тем, которых Я избавил от всевозможных недугов: «Это сделала тебе Вера твоя», — но еще никого не спросил Я: «Любишь ли ты Меня?» — и никто еще не сказал Мне из глубины своего сердца: «Господи! Я люблю Тебя!»

Ты же, не видя Меня, уверовал, что Аз есмь Единый Бог, и ныне ты любишь Меня, как уже давно возрожденный из пламени Моего Духа.

Абгар! Абгар! Если бы ты только знал — если бы ты был только в состоянии понять, до чего ты Мне дорог и какая ты радость для Моего отцовского сердца! Бесконечное блаженство могло бы тебя уничтожить, так как не смог бы ты этого пережить!

Впредь же оставайся стойким, несмотря на то, что ты услышишь обо Мне от иудеев, преисполненных злобы, которые вскоре предадут Меня в руки палачей!

Если же ты это услышишь и все-таки не усомнишься во Мне, — тогда, после сына твоего, ты будешь первым, который духовно примет живое участие в Воскресении Моем после смерти!..

И это сохрани в сердце твоем, пока не воскресну, тогда немедленно придет к тебе Мой ученик, как Я сказал тебе в первом Моем письме. Он исцелит тебя и всех твоих, кроме сына твоего, который раньше Меня безболезненно перейдет в Мое царство!

Что же касается сходства портрета с Моей наружностью, то об этом расскажет тебе подробно твой гонец, видевший Меня уже три раза.

Если кто пожелает иметь мое изображение и будет руководствоваться теми же доводами, что и ты, то в этом греха не будет, — но горе тем, которые сделают идола из Меня!

И образ тот сохрани пока в тайне при себе.

Написано в Иудее учеником, который близок Моему сердцу, и переслано с тем же гонцом».

Четвертое обращение Абгара к Спасителю:

(Написано 7 недель спустя после третьего его обращения)

«Абгар, ничтожный князь Эдесский, — Иисусу-Спасителю, появившемуся вблизи Иерусалима и ныне преследуемому неразумными и слепыми евреями, не видящими исконного и священного Света, Солнца всех солнц — среди них!

Мой бесценный Спаситель! Иисусе! Ныне исполнилось сказанное Тобою во втором Твоем письме: два дня тому назад сын мой безболезненно почил!

На смертном одре, со слезами на глазах, просил он меня еще раз написать Тебе и сказать, как благодарен он Тебе за то, что Ты избавил его от страданий и страха перед смертью.

Умирая, он все время держал образ Твой на своей груди, и последними его словами были: «Отец мой небесный! Иисусе, ты — вечная Любовь! Ты, Который есть истинная Жизнь от века до века, ныне Ты живешь как Сын человеческий среди тех, которых создало Твое всемогущество, давшее им жизнь и облик. Ты, Единый — моя Любовь во веки веков! Я жив! Я жив! Я живу Тобою, и в Тебе — навсегда!»

После этих слов мой сын закрыл очи.

Знаю, Господи, что Тебе известно, как окончил свою здешнюю жизнь мой сын, и что я и весь мой двор горько по нем плакали, но все же пишу Тебе об этом, как человек человеку, тем более, что такова была последняя воля моего сына!

Господи! Прости мне, грешному перед Тобою, что докучаю Тебе четвертым посланием и мешаю Тебе в Твоей святой и великой работе, но, кроме того, вновь обращаюсь с просьбою: не отнимай от меня своего утешения!

Поэтому прошу Тебя, бесценный мой Спаситель: избавь меня от этих душевных мук и терзаний…

Но да будет Твоя Воля, а не моя».

Четвертый ответ Господа:

(Написанный рукою Господа по-гречески, между тем как предыдущие послания были написаны на древнееврейском языке)

«Возлюбленный сын Мой и брат Абгар!

Про сына твоего знаю, и знаю, как прекрасно закончил он здешнюю жизнь, но еще прекраснее начал он новую жизнь в Моем Царстве!

И ты делаешь правильно, что оплакиваешь его, ибо мало праведных в этом мире, и те, кто подобен твоему сыну, достойны, чтобы их оплакивали…

Итак, утешься сознанием, что оплакиваешь хорошее и доброе!

Сохрани эту печаль еще некоторое время. Будешь ты и Меня оплакивать вскоре, но недолго, ибо придет Мой ученик и всецело исцелит тебя!

Отныне будь щедр и милостив, и взамен найдешь ты милосердие! Не забывай неимущих, ибо они суть братья Мои, и что ты сделаешь им — ты сделаешь Мне, а Я воздам тебе стократ!

Ищи Великое, то есть Царство Мое, — тогда Малое в этом мире придет к тебе. Если же будешь стремиться к Малому в этом мире, тогда смотри, как бы Великое тебя не отвергло!

Вот, в темнице у тебя заключен преступник, который, согласно твоим мудрым законам, подлежит смертной казни!

Я же говорю тебе: Любовь и Милосердие выше Мудрости и Правосудия!

Поступи с ним по закону Любви и Милосердия, и ты навеки соединишься со Мной и с Тем, от Которого Я исшел в образе человека!

Аминь!

Написано Мной в Капернауме и переслано с тем же гонцом».

Пятое обращение Абгара к Господу:

(Написанное 3 недели спустя после ответа Господа на четвертое послание)

«Абгар, ничтожный князь Эдесский, — Иисусу-Спасителю, появившемуся в Иудее, в окрестностях Иерусалима, как Луч вечной Силы, обновивший небеса, миры и существа, не познанный «первозванными», но познанный ныне — пребывавшими доселе во тьме.

…И день, когда Твои ученики поняли духом, Кто Ты, Господи, — был для них самым счастливым и солнечным днем в их жизни. То же самое чувствую и я теперь из моей ночи!

Если бы только не болезнь моих ног! Я был бы уже давно у Тебя, но я хром и не в силах ходить, и вот, мои презренные ноги лишают меня теперь возможности достигнуть величайшего блаженства. Хотя теперь я переношу все с радостью, ибо Ты, Господи, снизошел ко мне, ничтожной песчинке, и счел меня достойным разговаривать с Тобой письменно.

И Ты научил меня столь великому и открыл мне столько всего чудесного и духовного, что подобное Учение может исходить лишь от Тебя, Господи, но от человека — никогда!

Что знал я раньше о жизни после смерти тела? Все мудрецы мира не могли мне этого объяснить. Хотя, согласно нашим религиозным преданиям, наши боги бессмертны, но предания эти так же далеки от жизни, как и сновидения, в которых то идешь пешком по морю, то плывешь на корабле по суше!

Ты же, Господи, доказал мне словом и делом, что только после смерти тела начинается истинная, духовная, совершенная и свободная Вечная Жизнь!

И впредь вечная благодарность Тебе, Господи, за все Твои бесконечные милости будет целью моей жизни, оттого и пишу я Тебе об этом, хотя и сознаю, что вся моя благодарность — ничто перед Твоею Милостью!

Господи! Что могу я дать Тебе, когда все, что я имею — Твое и от Тебя?!

И думается мне, что искренняя благодарность к Тебе, исходящая из глубины сердца, — самое достойное для человечества, так как неблагодарность как таковая присуща ему более всего.

Вот почему, кроме благодарности, я ничего не могу принести Тебе в дар! Еще скажу Тебе, что я решил отныне устроить все в моей стране согласно Твоей Воле и Твоим указаниям.

Я исполнил Твое желание и не только выпустил на свободу того государственного преступника, но и принял его в свою школу и допустил к своему столу.

Быть может, поступая так, я, как принято говорить, немного перестарался, но мой человеческий разум не берется обсуждать этот поступок, поэтому я пишу Тебе о нем, ибо Ты укажешь мне истинный путь и направишь меня.

Тебе одному, Господи! Иисусе! — моя Любовь и сыновья покорность! Да будет Твоя Воля!»

Пятый ответ Господа:

«Внимай, возлюбленный сын и брат Мой Абгар!

Ныне у Меня 72 ученика и среди них 12 апостолов, но и все они, вместе взятые, не имеют твоей Веры, хотя ты язычник и Меня никогда не видел, не видел также и бесчисленных чудес, которые не прекращаются со дня Моего Рождения.

И да преисполнится сердце твое великой надеждой, ибо случится и уже отчасти случилось, что Я отниму Свет от детей и передам его вам — язычникам, ибо лишь недавно нашел Я среди живущих здесь римлян и эллинов веру, какой не найти во всем Израиле.

Любовь и Смирение исчезли из сердец иудеев, а среди вас, язычников, Я нашел полноту чувств этих.

Вследствие чего отниму Я Свет от детей и дам его вам, дам все Царство Мое отныне и навеки! А дети могут питаться отбросами мира сего.

Ты хочешь, чтобы Моя Воля стала законом в твоей стране? Пока это трудно, ибо все требует известной зрелости. Мой же Закон есть Любовь. Хочешь ввести что-нибудь от Меня в твоей стране — тогда введи этот Закон, и ты увидишь, как все пойдет легко с Моей Волей!

Ибо пойми: Моя Воля и Мой Закон так тесно связаны между собой, что, в сущности, составляют они одно целое, как одно целое суть Я и Отец!

Конечно, многое еще сопряжено с Моей Волей, но этого ты еще не в состоянии понять. Когда придет Мой ученик, он посвятит тебя во все. И, как только он окрестит тебя во Имя Мое — Дух Божий снизойдет на тебя и будет впредь руководить тобою.

С преступником поступил ты верно, и, уразумей, что подобное делаю Я ныне и с вами — язычниками.

И да послужит этот поступок твой зерцалом того, что Я делаю теперь, и в недалеком будущем выполню полностью. Последнее для твоего успокоения и благословения!

Аминь!»

Шестое обращение Абгара к Господу:

(Написано 10 недель спустя)

«Абгар, ничтожный князь Эдесский, — Иисусу-Спасителю, явившемуся в окрестностях Иерусалима, ради спасения всех народов с чистым сердцем, которые добровольно пожелают жить согласно Слову Его!

Господи!.. Не только наилучший целитель Ты в глазах моих, но Творец и Господь вселенной от века до века!

Поэтому лишь Тебе могу поведать я о страшном государственном бедствии, обрушившемся на нас, умоляя Тебя из самой глубины моего сердца отвести от нас это ужасное бедствие.

Как Тебе должно быть известно, дней десять тому назад было у нас несильное землетрясение, которое, благодаря Тебе, почти ничего не разрушило.

Но на второй день после землетрясения помутнела вода во всей стране, и все, кто пил эту воду, сначала страдали безумными головными болями, а потом теряли рассудок и становились похожими на одержимых.

Моим указом я немедленно запретил пользоваться местной водой во всей стране впредь до нового распоряжения, а тем временем приказал всем моим подданным собраться в Эдессе, где получают они от меня вино и воду, которую доставляют мне издалека на кораблях.

Думаю, что этими распоряжениями не нанес я вреда, ибо побудили меня к этому истинное Милосердие и Любовь к моему народу.

С полным смирением в сердце прошу Тебя, Господи! Помоги мне и моему народу! Избавь нас от этой беды!..

Да будет Твоя Святая Божественная Воля!»

Когда Господь прочитал это послание, возмутился Он духом и воскликнул, причем голос его прозвучал подобно раскатам грома: «Сатана! Сатана! Доколе будешь ты искушать Господа и Бога твоего?! Что сделал тебе этот маленький и трудолюбивый народ? За что ты его мучишь?! Но, дабы вновь познал ты во Мне Господа и Бога твоего, Я повелеваю тебе: «Изыди из страны той навеки!» Аминь! Некогда удовлетворялся ты бичевать тело людей, чтобы искушать их, как допустил Я это с Иовом, но что делаешь ты теперь с Моей землей?! Если имеешь отвагу, напади на Меня, но Мою землю и людей, носящих Меня в сердце своем, оставь до того времени, что будет дано тебе для последнего испытания твоей свободной воли!»

И лишь после этих слов призвал Господь одного из учеников, который начертал следующий ответ Абгару.

Шестой ответ Господа:

«Возлюбленный сын Мой и брат Абгар!

Это сделал тебе не твой, а Мой враг! Ты не знаешь его, но Я знаю его издавна!

Но недолго ему осталось властвовать. Скоро князь этого мира будет побежден. Ты же не бойся его, ибо для тебя и народа твоего я его уже победил.

И отныне можешь ты вновь пользоваться водой в твоей стране. Она уже очищена и обезврежена.

Видишь? Меж тем, как возлюбил ты Меня, случилось с тобой недоброе. Но под влиянием этого несчастья усилилась и окрепла твоя Любовь ко Мне, отчего и взяла она верх над властью тьмы, и отныне ты навсегда свободен от исчадий ада.

Вот почему Вера подвергается большим искушениям и испытаниям, и ей приходится проходить сквозь огонь и воду! Но пламя Любви заглушает огонь испытаний, и вода испаряется под влиянием силы Любви.

Что случилось ныне с твоей страной под влиянием природы — случится однажды в духовном отношении со многими из-за Моего Учения!

И помешаются те, кто напьется из луж лжепророков!

Прими Мою Любовь, Мое Благословение и Мою Благодать, брат Мой Абгар!»

Седьмое обращение Абгара к Господу:

(Написанное 9 недель спустя после получения Абгаром шестого ответа Господа и врученное Спасителю за пять дней до его входа в Иерусалим)

Абгар, ничтожный князь Эдесский, — Иисусу-Спасителю, явившемуся в окрестностях Иерусалима, как спасение всех народов, Господь-Помазанник от века до века, Бог всякой твари и всех человеков и духов — как добрых, так и злых!

…Господи! Из Твоего первого письма, которое Ты всемилостивейше соизволил начертать мне, я знаю, что, согласно Твоей собственной Воле, все должно сбыться с Тобою так, как ныне замышляют это коварные иудеи…

Я, как римский вассал и близкий родственник императора Тиберия, имею в Иерусалиме преданных мне соглядатаев, которые особенно зорко следят за тамошним высокомерным духовенством.

Итак, мои верные слуги донесли мне подробно о замыслах этих строптивых и преисполненных гордыни книжников и фарисеев и о том, что они замышляют сделать с Тобой. Они не только хотят извести Тебя и убить по-своему, то есть побить камнями или сжечь, нет! Это они считают недостаточным для Тебя!

Они намерены подвергнуть Тебя самой бесчеловечной казни, проявив наивысшую и неслыханную жестокость!

Господи! Только внемли мне: эти звери в человеческом образе собираются пригвоздить Тебя к кресту и оставить Тебя на нем, покуда Ты не умрешь на этом позорном столбе медленной смертью и в ужасных мучениях!..

Они хотят выставить Тебя как государственного изменника и подстрекателя прошлогоднего народного восстания против власти.

Этим они надеются снискать себе снисхождение со стороны римлян, чтобы далее продолжать свою гнусную работу. Конечно, им это не удастся, и Ты знаешь лучше меня, что им не провести римлян.

Господи! Если Ты только соблаговолишь принять услугу от меня, самого преданного Твоего друга и поклонника, я немедленно пошлю гонцов в Рим и к Понтию Пилату, и я ручаюсь, что эти звери сами упадут в яму, которую они роют Тебе!

Но, зная Тебя, Господи, как я Тебя знаю, и что Ты не нуждаешься в чьих-либо советах, а тем более в советах, от людей исходящих, я уверен, что Ты поступишь так, как Ты сочтешь нужным; но я, как человек, считал своим долгом подробно передать Тебе все, что я узнал, и предупредить Тебя!

Одновременно прошу Тебя принять самую искреннюю мою благодарность за великую милость, оказанную мне и моему народу.

Господи! Скажи только: что могу я сделать для Тебя?! Да будет всегда Твоя Святая Воля!»

Последний ответ Господа:

«Внимай, возлюбленный сын Мой и брат Абгар!

Все действительно обстоит так, как ты Мне написал, но тем не менее все должно исполниться со Мной согласно Слову Моему!

Ибо иначе ни один человек не достигнет Жизни Вечной!

Теперь ты еще не в силах понять этого, но прошу тебя: не предпринимай мер для оправдания Моего, ибо старания твои будут тщетны — такова Воля Отца, Живущего во Мне, от Которого Я исшел в образе человека!

И да не устрашит тебя Крест, к которому Я буду пригвожден!

Ибо отныне этот Крест будет краеугольным камнем Царства Божия, а также вратами Его до скончания веков!

Я же пребуду лишь три дня во гробе!

На третий день Я воскресну, как вечный победитель смерти и ада, и буду судить судом праведным всех нечестивых, но для сущих в сердце Моем Я раскрою Врата Небес!

Когда же через несколько дней ты увидишь, как померкнет солнце, — тогда знай, что твой лучший друг и брат умер на кресте!

Да не устрашит тебя и это, ибо всему надлежит исполниться!

Когда же восстану Я из мертвых — тогда, в то же самое время, ты увидишь знамение от Меня, по которому познаешь Воскресение Мое!

Прими, возлюбленный брат мой Абгар, Мою Любовь, Мою Благодать, и да пребудет с тобой Мое Благословение!»

Роберт Эрнст, автор послесловия к труду Якова Лорбера, отмечает:

«Письма Господа содержат основные учения Его благовести и гениально краткое изложение нашего спасения через жертвенную смерть Спасителя. Таким образом, переписку Иисуса с Абгаром можно назвать «маленьким Евангелием», открывающим нам Любовь Отца нашего Небесного, милостиво одарившего спасением детей своих, — Своим Учением, Своей смертью на кресте и победным Своим воскресением из мертвых.

* * *

Для внимательного читателя будут очевидны некоторые разночтения между версиями, представленными в разных источниках.

Апостол Фаддей: «Мы оставили свое. Возьмем ли чужое?»

Вернемся к Мовсесу Хоренаци. Историк пишет:

«После вознесения Спасителя нашего апостол Фома, один из двенадцати, послал оттуда одного из семидесяти — Фаддея в Эдессу вылечить Абгара и благовествовать слово Господне. Тот, явившись, зашел в дом некоего Тубии, иудейского вельможи, по слухам — из рода Багратуни, который в свое время скрылся от Аршама и не отступился от иудейства, подобно прочим своим сородичам, а остался верен его законам, пока не уверовал во Христа. Весть о Фаддее облетела весь город; услышал Абгар и сказал: «Это тот, о котором писал Иисус» и тотчас призвал его. И стоило тому войти, как Абгару явилось дивное видение на его лике. И поднявшись с престола, он пал ниц и поклонился ему. И удивились все присутствовавшие вельможи, ибо не узрели видения. И сказал ему Абгар: «Действительно ли ты ученик благословенного Иисуса, которого он обещал прислать ко мне сюда, и можешь ли ты излечить мою болезнь?» И Фаддей ответил ему: «Если уверуешь во Христа Иисуса, Сына Божьего, дастся тебе желание сердца твоего». Абгар сказал ему: «Я уверовал в него и в Отца его. Поэтому я пожелал прийти со своим войском и истребить иудеев, распявших его, но был остановлен римскими властями».

После этих слов Фаддей принялся благовествовать ему и городу его и, положив руку на него, исцелил его… Исцелил также всех больных и недужных в городе. И уверовали все и крестились сам Абгар и весь город…

Апостол Фаддей крестит некоего мастера по шелковым головным уборам и, дав ему имя Аддэ, рукополагает духовным главой Эдессы и оставляет вместо себя при царе. Сам же берет у Абгара грамоту, (предписывающую) всем внимать Евангелию Христа, и прибывает к Санатруку, сыну сестры царя, который управлял нашей страной и войсками…»

Так Абгар стал первым в истории крещеным царем. В награду за исцеление он предложил Фаддею ценные дары, которые тот отверг со словами: «Мы оставили свое. Возьмем ли чужое?»

Апостол Фаддей принес в Армению наконечник копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа. Проповедуя в Армении, апостол обратил в христианство много язычников, в том числе дочь царя — Сандухт. Тем временем царь Абгар пишет несколько писем своему племяннику Санатруку и другим царям, рассказывая о своем исцелении и призывая их принять христианство. Несмотря на все усилия дяди, Санатрук оставался глух ко всем увещеваниям: он приказал придать смерти Фаддея и Сандухт.

Потребуется еще два с половиной столетия, чтобы в 301 году армянский царь Тиридат узаконил в своем государстве христианство как официальную религию, провозгласив Армению первой в мире христианской страной.

Нерукотворный образ Господа

Любовь Абгара к Спасителю нашла свое воплощение не только в их переписке, но и в поступках. По указу царя была разрушена статуя, стоящая перед центральными воротами Эдессы. По существующему обычаю, каждый желающий войти в город должен был сначала поклониться этой статуе и лишь потом пройти в ворота.

На этом месте по приказу Абгара была установлена стела с Нерукотворным Образом Господа, надпись под которым гласила: «Христе Боже, всякий, надеющийся на Тебя, никогда не разуверится в Тебе».

* * *

Святой Лик Иисуса Христа, подаренный Спасителем царю Абгару, был признан и почитаем как подлинный портрет Господа и служил образцом для всей христианской иконографии.

Портрет ждала непростая судьба. В 944 году, при правлении Константина VII Багрянородного, византийского императора армянских кровей, Святой Образ из Эдессы был перевезен в Константинополь. В 1362 году Святой Лик был насильно вывезен из византийской столицы в Геную капитаном Леонардо Монтальдо. Спустя 22 года капитан, уже будучи дожем Генуи, поднес Нерукотворный Образ Господа армянской церкви Св. Варфоломея. В 1507 году, когда Генуя была захвачена королем Людовиком XII, Святой Лик был похищен и увезен во Францию. Вскоре генуэзцы выкупили Образ и реликвия вернулась в церковь Св. Варфоломея, где хранится и по сей день в серебряном футляре, украшенном драгоценными камнями.

Примечательно, что Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, чтобы охранять их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

В декабре Армянская Апостольская Церковь поминает св. Абгара, первого уверовавшего во Христа царя Армении. В 2016 году день памяти святого приходится на 6 декабря.

Едессийцы — потомки царя Абгара из Эдессы

По преданию, едессийцы из северо­кавказского села Эдиссия (у местных армян — Едессия) являются далекими потомками жителей Великой Эдессы, волею судеб оказавшихся близ Старой Шемахи (село Кильвар), расположенной на территории Восточного Закавказья.

Но и здесь они не обрели мирной жизни. Лишь в начале XVIII века появилась надежда на избавление от рабства. Ее вдохнул каспийский поход Петра Первого 1722 — 1723 годов. Однако уход русской армии из Закавказья сделал жизнь армянского населения еще более невыносимой. Вот что писали 28 октября 1725 года туркоязычные армянские крестьяне Петру Первому (к тому времени почившему в бозе): «Население наших деревень насильно сделали турками, наши рукописи, книги и церкви сожгли, наших священников истребили. Многие люди были истреблены мечом из-за веры. Теперь днем являемся турками, а ночью становимся армянами, другого выхода не имеем. Наш выход — это ты сам, наша просьба заключается в следующем: ради Христа… отправь войска, освободи нас… после чего мы все будем среди твоих войск…» Ответ пришел только в конце века (1797 г.) в виде жалованной грамоты императора Павла I армянам, переселившимся в район Дербента: «Внимая прошению армян Дербента и других окрестностях, препоручаю, чтобы те, которые пожелают переселиться, таковые переселения произвести и по прибытию избрать род жизни им свойственной, получая земли для их потребления».

Спустя два года кильварцы основали урочище Касаева Яма — к северу от Моздока (в 1851-м по их настоятельной просьбе село было переименовано в местечко Эдиссия — Едессия). Едессийцам не только удалось сохранить веру своего предка Абгара, но и вернуться к исконному языку Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM