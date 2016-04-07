



Александр Горбаруков ИА REGNUM Важно знать: кому, как и зачем продать, а не продать любой ценой. Разве нет?

На планете полыхает мировая война. Бои в Сирии, стрельба в Нагорном Карабахе, обострение на Донбассе, теракты на Ближнем Востоке и в самом сердце Европы — все это лишь инциденты одной большой битвы за глобальную мировую гегемонию. Строго говоря, эта война не прекращалась никогда. Страны веками конкурировали за территорию, богатство, энергию и ресурсы. Разве что в доядерную эру граница между миром и войной выглядела проще. Сегодня ведущие государства мира не могут раздавить противника гусеницами своих танков без риска получения ядерного ответа. Что делать, если воевать нельзя, но очень надо? Правильно, необходимо обернуть войну в более конвенционную форму. Судя по развитию событий вокруг скандала с панамским офшором, кто-то умный в США придумал, как это сделать.

Формально история выглядит насквозь мирной и даже банальной. Какой-то, до сих пор неизвестный сотрудник юридической фирмы Mossack Fonseca, завел себе любовницу. Потом в отношениях у них что-то не сложилось, и, желая отомстить любовнику, она украла и передала журналистам его электронный архив с более чем миллионом различных документов, касающихся счетов в панамских офшорах. Чем не сюжет для очередного голливудского киноромана, раз отечественные могут снимать только чернуху? Журналисты оказались сотрудниками общественной организации Оrganized crime and corruption reporting project, объединяющей людей, полагающих борьбу с коррупцией своим святым долгом.

Так архив из 11,5 миллионов записей стал достоянием гласности. В нем упоминаются 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 128 крупнейших политиков и государственных служащих по всему миру, а также великое множество рыбы калибром помельче, вроде звезд эстрады и спортсменов. Разразился скандал. Желтая пресса получила богатую пищу и напрочь не заметила целый ворох явных накладок. Сайт OCCRP выглядит так, словно возник буквально вчера. До настоящего времени никто о таких «обществоведах» и слыхом не слыхивал. Но в их партнерах не скрываясь числятся такие «конторы», как Оpen society foundation (Фонд Сороса) и USAID (United States Agency for International Development) — совершенно официальной американское правительственное агентство, бюджет которого утверждается Конгрессом США. Кстати, руководство USAID осуществляет госсекретарь США.

А пока недалекая публика с упоением копается в ворохе старых грязных счетов, действительно серьезные люди из США развивают стратегическое наступление, целью которого является завоевание контроля над половиной всей мировой экономики. Стратегически текущий расклад не отличается сложностью. Еще с 2004—2006 годов США начали активно дестабилизировать планету с двумя целями. Во-первых, максимально раздробить существующие государства и союзы с тем, чтобы минимизировать их экономическую и военную мощь, тем самым гарантируя в будущем сохранение американской мировой гегемонии, основанной на превосходстве могущества США. Примерно ту же политику на протяжении веков проводила Британия к рубежу наполеоновских войн имевшая всего 16 млн. собственного населения, при этом прочно доминируя над континентальной Европой, которую тогда населяло около 200 млн. человек. Во-вторых, разжигание войн всегда оборачивается бегством капиталов в более спокойные места. Американский план предусматривает оставление на планете единственной безопасной гавани — самих США.

Надо отметить, пока он реализуется, хоть и не без шероховатостей, но в целом достаточно успешно. Ближний Восток пылает в горячей войне. Уже вовсю дымится Турция. Еще стоит, но уже сильно шатается Евросоюз. Мировые капиталы третий год подряд бегут на американский фондовый рынок, надув за это время их биржевые индексы в полтора раза. Однако сейчас денежный поток стал снижаться. Свободные деньги на планете исчерпываются.

В тоже время, согласно исследованиям группы Tax Justice Network (TJN), во всех офшорах Земли запрятано от $21 до $32 трлн. Для справки: ВВП США составляют лишь $15 трлн., а совокупный ВВП всех стран мира — $72 трлн. Перевод этих капиталов в США позволит Америке еще долго сохранять видимость экономического роста. Пусть даже и локального. Но как это сделать, если офшоры напоминают средневековые крепости? Необходимо показательно сокрушить какой-либо наиболее значимый из них. Под страхом оказаться следующей целью остальные прогнутся сами. Это, кстати, объясняет — почему именно Панама. По разным оценкам там сосредоточено $7,6 трлн., это примерно четверть всех «офшорных» денег мировой экономики.

А так как сам по себе офшорный бизнес не является чем-то автоматически незаконным, наступление на него начато по классической западной схеме «расчеловечивания». Из сотен тысяч владельцев спрятанных капиталов на свет софитов вытаскиваются исключительно самые большие воры и коррупционеры, которым толпа и так с радостью готова устроить аутодафе. Таким образом, создается устойчивая ассоциация о предосудительности самого понятия налоговой гавани. Формируется убеждение, что в той или иной мере преступником является любой владелец офшорного счета. Он эти деньги или уже украл, или спрятал, чтобы с будущих доходов налоги не платить. В стремлении сохранить репутацию чистой, банковские власти нынешних офшорных стран неизбежно «пойдут на сотрудничество», но тем самым утратят основу своей привлекательности для клиентов — банковскую тайну.

Какой в этом интерес США? Самый непосредственный. Легко увидеть, что среди 50 стран, затронутых «Панамгейтом», отсутствуют Германия и США. Причем, немцы тут лишь для формальной маскировки, так как экономика ФРГ инвесторам сегодня не слишком привлекательна, а вот у США есть что предложить. По странному совпадению в этом большом финансовом наступлении фатально шельмуется не сама идея налоговых гаваней. Ловкость рук в этой афере заключается в начале разделения офшоров на плохие и хорошие. Причем, хорошими, естественно тоже случайно, оказываются только льготные налоговые зоны в самих США и нигде больше.

Дело в том, что офшоры в Америке одновременно как бы есть, но в то же время их там нет. Юридически офшорная компания, открытая иностранцем в каком-нибудь Делавере, ничем не отличается от обычного местного американского бизнеса. По форме она является или корпорацией (Corporations) или чем-то вроде нашего ООО (Limited Liability Companies, LLC). Эту самую LLC американцы сейчас и предлагают всем желающим в качестве «единственного действенного средства». В ряде штатов действует норма, по которой акционер ООО платит в США налоги только с дохода, полученного на территории США. Если таковых нет, взимается только смешной сбор, вроде $400 в год, и все. Это позволяет Штатам красиво расписывать полную законность, а значит морально-этическую чистоту, именно американских офшоров и противопоставлять их всем остальным, предосудительным.

Формально все так и есть, но у любой медали имеется оборотная сторона. Помимо чисто финансовой составляющей, как допинга для стремительно дряхлеющей экономики США, прямой перевод половины мировых капиталов под американскую юрисдикцию дает в руки Вашингтона фактически безграничные возможности по манипулированию глобальной политикой. Штаты уже неоднократно ранее замораживали деньги неугодных политиков и целых стран. Даже обычная угроза блокирования капитала является хорошим средством влияния на позицию иностранных политиков по любому важному для США вопросу. Не говоря уже о том, что всякие капиталы могут быть легко изъяты по решению американского суда, даже если оно носит откровенно популистский и тенденциозный характер.

Пока Америка в этом не слишком усердствует, кроме штата Делавер, сегодня на планете существует множество альтернативных вариантов. Но отношение к конфиденциальности наверняка сильно изменится, как только офшоры в США станут безальтернативными. А содержание опубликованных три дня назад записей показывает, какой богатый выбор для манипулирования владельцами офшорных счетов эта система предоставляет. Президенты, премьер-министры, лидеры палат и предводители партий, депутаты и просто олигархи. Практически готовый инструментарий на все случаи жизни.

Впрочем, есть в этой американской операции «Делавер» и очевидная польза. Вашингтон сам разрушает сложившуюся систему и ставит офшорников перед выбором своей национальной экономической принадлежности: или с США, где они так и останутся никем с птичьими правами, или назад, на Родину. Для России этот выбор описывается примерно следующими цифрами. За прошедшие полтора десятка лет, по разным оценкам, в офшоры из РФ было выведено от $800 до $900 млрд. Из них около трети уже окончательно интегрированы в подконтрольные Западу финансовые цепочки. Еще где-то до 18% включены в откровенно криминальный оборот. Так что вернуться назад может всего примерно половина этих денег. Но даже она превышает текущий размер всех золотовалютных резервов России по состоянию на конец января текущего года.

Поэтому логически следует вывод: почему бы России не обзавестись собственной офшорной зоной, в которую могли бы инвесторы со всего мира, в том числе, из США, вкладывать капиталы, не боясь экспроприации со стороны американской юрисдикции? Может быть, и не пришлось бы в таком случае правительству Медведева проводить намечающуюся приватизацию российских ТНК в интересах американских собственников.