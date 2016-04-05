



darudar.org Фантики конфетные

На Украине привыкли к тому, что при остром дефиците хороших новостей утешением служит отсутствие плохих. Увы, и этой маленькой радости украинцев лишили: к началу весны плохие новости повалили одна за другой. После апрельских квитанций с взлетевшими до небес цифрами за услуги ЖКХ, новостей о непрекращающихся обстрелах и смертях на востоке, безрадостно-стыдного бормотания о смене Яценюка и прочей чуши последовали вести о неуспехе миссии президента в США и приближающемся провальном для Киева референдуме в Голландии. Это, однако, было еще не все. В первое апрельское воскресенье грянул «офшорный гейт», прямые и косвенные последствия которого могут оказаться более чем серьезными.

На относительно добром имени хозяина Банковой как «европеизатора» и «реформатора» Украины, сохранявшемся, вопреки всем нашим проблемам и его проколам, по крайней мере, в официальном представлении США и Запада, образовалось огромное сальное (или шоколадное) пятно. Настолько мутное и грязное, что очиститься от него и его следов П. Порошенко вряд ли удастся даже в такой видавшей в этом смысле виды стране, как наша. Украинский народ не столь наивен и глуп, как бы того хотелось кому-то в верхах. Бурные потоки пропагандистской лапши, вылитые на людей прорежимными СМИ и самими политиками, не заставили их — людей — поверить, что «новые» отличаются в лучшую сторону от «старых». Что они не врут, не грабят, работая на общее благо. Главный вопрос состоял в том, кто же — Порошенко или Яценюк — врет и грабит больше, а кто меньше, кто заврался окончательно, а кого еще есть шанс вернуть на уровень среднестатистического вранья и грабежа времен «позднего» Л. Кучмы, «раннего» В. Ющенко и «всего» В. Януковича. В какой-то момент показалось, что Петина правда одолела правду Сенину, что вруном-вором «номер один», от которого все зло и все тарифы, объявят последнего. Первый же, благодаря такому удачному для него фортелю, получит возможность наврать еще с три короба, присматриваясь попутно к новым активам и без особых проблем готовясь ко второму президентскому сроку.

Вся эта конструкция, долго и тщательно выстраивавшаяся, что особенно обидно для Банковой, только согласованная за океаном, рухнула с первыми же раскатами панамского «грома». Теперь главный врун и самый заядлый вор не Сеня, а Петя. И пути назад для него нет.

Кому-то из апологетов режима из числа пишущей братии пришло в голову увидеть позитив в том, что присутствие имени П. Порошенко среди фигур из «Панамских документов» не сказалось на репутации Украины. Так ли не так, судить не берусь. Может быть, и так. Но радоваться тут нечему. Если не сказалось, то исключительно по той простой причине, что репутация и без того настолько черна и беспросветна, что такая «мелочь», как еще одна история с коррупцией и нечистоплотностью в высших эшелонах украинской власти, ей не вредит. Украину жалеют, ей сочувствуют. Но это же страшно! Ведь, если верить официальной пропаганде, то нам все вокруг завидуют. А как же! Мы же своим «достоинством» якобы потрясли весь мир, опять до основания, как когда-то большевики. На поверку оказывается, что нам не завидуют, а сочувствуют, как бедным и убогим, а с некоторых пор — еще и легковерным, позволившим грубо обмануть себя горстке проходимцев.

«Коррупционное болото» — убийственно нелестная характеристика. Именно так всего несколько дней назад Украина была названа в публикации в одной из американских газет, что вызвало остро негативную реакцию Петра Алексеевича. Теперь она в связи с «офшорным гейтом» получила веское подтверждение. Теперь это — ярлык украинской международной репутации. Все же остальное из словесной мишуры «майданных» словоблудов окончательно и бесповоротно превратилось в ничего не значащие речевые экзерсисы, в пустозвонство чистой воды. Какая Европа? Какие «ценности»? Какие идеалы «майдана»? Вор на воре сидит, вором погоняет. Вор вора ловит, вору докладывает. Было плохо, стало еще хуже.

Конечно, так сразу П. Порошенко не уйдет. Конечно, станет отпираться до последнего. Конечно, попытается поднять на свою защиту всю государственную машину, всех друзей за всеми морями-океанами. Впрочем, отбиться и отмыться ему будет невообразимо сложно. Следует ожидать ускорения и обострения внутриполитических процессов на Украине. В первую очередь — активизации и ужесточения борьбы за власть между Петиными и Сениными. А также подключения к ней «третьей силы» в лице нового союза «старых» олигархов Коломойского и Ахметова. Как на общенациональном, так и особенно на региональном уровне.

Киев