Пекин, 11 июня, 2021, 05:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день более 200 000 иностранцев в Китае были вакцинированы против COVID-19, сообщил представитель министерства иностранных дел страны, передает 10 июня агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь китайского МИДа Ван Вэньбинь сделал эти замечания на ежедневном пресс-брифинге в ответ на вопрос о том, как Китай способствует вакцинации иностранцев от COVID-19 в стране.

«Китайское правительство придает большое значение поддержанию и охране безопасности и здоровья иностранцев в Китае», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в целях защиты иностранцев, работающих, живущих и обучающихся в Китае, а также создания эффективного иммунного барьера Китай включил соответствующую возрастную группу среди иностранцев в стране в сферу вакцинации китайскими вакцинами.

Местные органы власти приняли ряд мер, включая создание удобных каналов онлайн-бронирования, выдачу заявлений на регистрацию на нескольких языках и отправку волонтеров, говорящих на иностранных языках, чтобы облегчить иностранцам вакцинацию, добавил Ван.