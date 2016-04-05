Опубликованный международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) отчет об офшорных активах 12 мировых лидеров, известный также как «Панамские документы», произвел эффект разорвавшейся бомбы. Пока одни эксперты оценивали правдивость опубликованных данных и искали источник утечки, другие задумались о том, кто из глав государств был главной целью сбора компромата.

lifeglobe.net Си Цзиньпин

Некоторые эксперты полагают, что публикация «Панамских документов» направлена главным образом на дискредитацию руководства КНР, в частности Си Цзиньпина. Китайские чиновники уже не первый раз становятся героями офшорных скандалов.

В начале 2014 г. все тот же международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные об имеющихся офшорных счетах китайской политической элиты. Тогда мировая общественность узнала о счетах и компаниях Дэн Цзягуя — зятя председателя КНР Си Цзиньпина. Согласно данным, опубликованным ICJI, Дэн Цзягуй является держателем контрольного пакета акций Excellence Effort Property, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Два года назад в руках журналистов оказалось 2,5 млн файлов о 22 тыс. владельцев офшорных компаний и счетов из КНР. По подсчетам журналистов, китайская политическая элита вывела через офшоры от 1 до 4 трлн долларов. Помощь в этом им оказали такие крупные западные банки и аудиторские фирмы, как Credit Suisse, UBS и Pricewaterhouse Coopers. Расследование журналистов вызвало общественный резонанс, однако это никак не отразилось на политической жизни Китая.

На этот раз к журналистам попал архив в 2,6 ТБ, состоящий из 11,5 млн файлов. По неподтвержденным данным, в документах указана связь родственников председателя КНР Си Цзиньпина с ныне осужденным политиком Бо Силаем. По версии журналистов, экс-министр торговли КНР знал об офшорных счетах и компаниях родственников и приближенных лидера Китая. Отталкиваясь от этой информации, можно по-другому взглянуть на арест видного политика, главного соперника Си Цзиньпина на посту председателя КНР.

Журналисты ICJI нашли офшорные счета Бо Силая в Панаме, благодаря чему версию об убийстве британского бизнесмена Нила Хэйвуда женой китайского политика Гу Кайлай из-за шантажа можно считать весьма вероятной. Вскоре после ареста агентство «Рейтер» опубликовало альтернативную версию убийства британского бизнесмена, согласно которой Гу Кайлай совершила преступление не из-за угроз в адрес сына со стороны Хэйвуда, а из-за возможного обвинения в выводе средств за пределы КНР.

По этой версии, супруга Бо Силая обратилась к Хэйвуду за помощью в выводе крупной суммы денег. В ходе переговоров британский бизнесмен пригрозил Гу Кайлай, что он сообщит о ее махинациях. Для недопущения этого супруга политика убила бизнесмена.

Версия о том, что «Панамские документы» направлены на дискредитацию руководства именно КНР, а не другого государства, более чем убедительная. В данной ситуации необходимо обратить внимание на реакцию Пекина, который, впрочем, как и всегда, предпочитает не комментировать подобные заявления. 4 апреля BBC сообщило, что китайские социальные сети подверглись массовой чистке со стороны органов цензуры. Из сетей Sina Weibo и Wechat пропали все записи, связанные с «Панамскими документами».

Таким образом власти КНР продемонстрировали свое отношение к разгоревшемуся скандалу, который, вероятнее всего, как и скандал 2014 г., не повлияет на позиции китайской политической элиты.

«Панамские документы» или «Панамский архив» — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы были преданы широкой гласности 3 апреля 2016 г. и охватывают период с 1977 г. по 2015 г. Основная тематика расследований, проведенных на основе Панамских документов, — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов.

В документах упоминаются лидер Египта Хосни Мубарак, президент Украины Петр Порошенко, глава Сирии Башар Асад, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и главы Азербайджана Ильхама Алиева и др.