В минувшие выходные в Москве прошли два митинга. В субботу, 2 апреля, работники Метрополитена протестовали против ухудшающихся условий труда и снижения безопасности перевозок. В воскресенье, 3 апреля, водители большегрузных автомобилей митинговали против системы «Платон».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Улица и её теневая власть

Митинги и митинги — в борьбе за свои права люди, чтобы быть услышанными властью вышли на улицу. Показательным представляется отношение российских СМИ к этим двум, казалось бы, похожим мероприятиям.

Итак, 2 апреля на площади «Крестьянская застава» около 70 работников московского метрополитена собрались, чтобы добиться от руководства столичной подземки исполнения своих трудовых прав. И предупредить москвичей о том, что в ближайшем будущем стоит ждать негативных последствий от принимаемых сейчас некомпетентных решений.

Читайте подробнее: Работники Московского метро предупреждают о грозящей беде

Московское метро в день перевозит около 8 млн пассажиров, и, казалось бы, тема по крайней мере для столичных журналистов очень актуальна: этим видом транспорта наверняка пользуются и сами журналисты, и их близкие. Да и информировать москвичей о возможных проблемах с безопасностью в метро — профессиональный долг СМИ.

Для анализа реального интереса СМИ к митингу работников метро обратимся к агрегатору новостей «Яндекс.новости» (можно искать произвольно, но «Яндекс.новости» точно покажут все публикации зарегистрированных СМИ). В «Яндекс.новостях» в сюжет, посвященный митингу работников метро, попало 38 сообщений. Из них сразу можно вычеркнуть 23 сообщения, поскольку это анонсы, в основном взятые из пресс-релиза организаторов митинга. В сюжете осталось 15 сообщений.

При этом своих корреспондентов на митинг прислали только три новостных издания, еще три издания, считающиеся новостными, сослались на один источник — фотокора сторонней для них газеты. Остальные издания, написавшие о митинге работников метро (переписав чужие новости), не считаются новостными. Очень характерно, что крупные информагентства, разместив анонсы митинга, о самом митинге не написали ни слова. Видимо, ничего интересного не нашли.

В воскресенье состоялся митинг дальнобойщиков, на котором требовали отмены системы «Платон» и, по всей видимости, заодно — отставки президента РФ Владимира Путина.

Подробнее о системе «Платон» читайте здесь: «Платон» — зачем чёрта малюют

Тоже смотрим «Яндекс.новости». Разница, признаться, ошеломляющая. В сюжете, посвященном митингу дальнобойщиков, — 105 сообщений. То есть в 7 (семь!) раз больше, чем о митинге метрополитеновцев.

То есть сюжет о возможных техногенных катастрофах в московском метро, перевозящем 8 млн пассажиров в день, судя по количеству корреспондентов и освещению в СМИ, не побоюсь сказать, не интересует никого. В том числе — и московских журналистов, которые сами пользуются метро.

А вот митинг дальнобойщиков — совсем другое дело. Вероятно, их проблемы СМИ воспринимают близко к сердцу. Причем, по количеству собравшихся мероприятия почти идентичны, вроде бы и там, и там люди защищают свои права…

В чем же фокус? Предположение одно: всё дело в том, что помимо отмены системы «Платон» (относительно которой в СМИ много раз предполагалось, что она мешает в основном тем, что не дает безнаказанно перевозить «паленую водку», наркотики и и «левые» нерастаможенные товары), дальнобойщики потребовали отставки президента. (Кстати, а почему именно президента, а не правительства или профильного министра? Почему не генсека ООН?)

Именно требование отставки президента, по-видимому, нравится СМИ, а совсем не проблемы дальнобойщиков (которым, надо сказать, уже пошли навстречу и внесли изменения в порядок введения системы контроля над их передвижениями). А чем нравится — тоже понятно — предвкушением майдана. Российским новостным СМИ «просто» протест неинтересен, какие бы большие социальные проблемы он ни поднимал. Российским СМИ, в том числе телевидению, интересно только то, что «пахнет» майданом, оранжевой революцией и госпереворотом.

Соответственно, они, как могут, этот госпереворот и приближают, раздувая вздорные требования дальнобойщиков об отставке президента и не замечая опасных проблем, которые поднимаю работники метрополитена. Стоит ли говорить, что такая ситуация не может не вызывать тревоги?