



Танк Армии обороны Нагорного Карабаха. Республика Арцах

Началась ли в Нагорном Карабахе широкомасштабная война?

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются уже третий день, при этом никаких реальных свидетельств того, что их интенсивность снижается, к сожалению, нет. Заявления министерства обороны Азербайджана от 3 апреля о якобы одностороннем прекращении огня оказались лишь элементом информационной войны — бои не затихали ни на час. Мы уже говорили о ситуации на первый день нынешней беспрецедентной эскалации.

Подробнее: Война Азербайджана против Нагорного Карабаха: итоги первого дня

Теперь пришло время подвести ещё одни предварительные итоги: оценить происходившее за эти дни и поговорить об имеющихся перспективах.

Блицкриг провалился — идут позиционные бои за небольшие участки фронта глубиной 200−300 метров

Несмотря на заявления министерства обороны Азербайджана о захвате приграничных сёл Талиш, Матагис и Сейсулан в Мартакертском районе НКР, эти данные либо полностью (в случае с Талишем и Матагисом), либо частично не соответствуют действительности. В реальности приграничное село Талиш было временно и ненадолго занято азербайджанскими войсками в первый день конфликта, после чего они были выбиты оттуда Армией обороны НКР (АО НКР). 3 апреля уже появились фотографии и видео из Талиша, сделанные армянскими СМИ. Матагис же находится менее чем в 5 км от Талиша, и до него азербайджанская армия так и не дошла. В результате отступления у армянских сил осталось большое количество тел противников, фотографии которых имеются в свободном доступе.

Что касается села Сейсулан — оно находится практически на самой линии соприкосновения АО НКР и Азербайджана. Возможно, в какой-то момент боевые действия шли в самом селе, но 3 апреля была распространена видеозапись с армянского беспилотника, на которой видны азербайджанские позиции недалеко от Сейсулана с 20 телами нападавших военных и 1 единицей подбитой бронетехники. При этом ни одной живой души вокруг заметно не было, что говорит о том, что в этом направлении азербайджанские военные как минимум были выбиты на исходные позиции.

Таким образом, дела на севере Карабаха обстоят для обороняющихся относительно неплохо — по последним сообщениям утеряны 3 поста, но расстояния, о которых идёт речь, не превышают 200−300 метров. Конечно, часть постов могла располагаться на выгодных позициях, но первая линия обороны, которая и была прорвана на ограниченном участке, не рассчитана на долгую оборону при полномасштабной войне — свою задачу задержать наступающих она выполнила ещё 2 апреля. Наиболее укреплённые позиции и линии обороны располагаются несколько глубже.

Более сложная ситуация для АО НКР, судя по всему, складывается на юге Карабаха — в направлении азербайджанского населённого пункта Горадиз. Информации отсюда достаточно немного, известно, что идут очень ожесточённые бои и армянской стороной потеряны 5 позиций. Только здесь в руках у азербайджанской стороны оказались убитые армянские солдаты (судя по имеющимся кадрам — менее 10 человек).

Исходя из сказанного, можно уверенно сказать, что блицкрига у азербайджанских войск не получилось — второй день идут позиционные бои за несколько полосок территории глубиной до 300 метров.

Потери сторон

Точно оценить реальные потери сторон сейчас очень проблематично. Официальные цифры таковы: АО НКР потеряли убитыми 20 солдат, пропали без вести 26 военнослужащих и 7 танков. Азербайджан признал 15 погибших, 1 танк и 1 сбитый вертолёт Ми-24.

При этом к цифрам, заявленным армянской стороной, очень сложно придраться — азербайджанцы показали менее 10 тел убитых. С азербайджанской стороной всё по-другому — проанализировав все снимки с телами и съёмки БПЛА, можно прийти к очевидному выводу, что убито уже минимум около 40 азербайджанских военных (и это только те, кто «остался» на контролируемой армянами территории).

Полномасштабная война уже идёт?

В первый день конфликта, и особенно в начале второго, казалось, что напряжение начинает идти на спад, и случившееся, вероятнее всего, останется в истории как самая крупная провокация с 1994 года. Однако боевые действия пока и не думают стихать, а сегодняшние заявления азербайджанской стороны и вовсе не предполагают мира — представитель министерства обороны официально заявил, что боевые действия будут закончены, только если Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха. Естественно, такое действие невыполнимо.

С другой стороны зазвучала новая угроза — руководство Азербайджана пригрозило нанести удар по Степанакерту, если армянские войска не прекратят обстрелы азербайджанских приграничных населённых пунктов. Учитывая, что те же речи официоза практически напрямую подтверждают то, что Азербайджан развязал боевые действия первым, подобное заявление является прямой угрозой осуществить грязное военное преступление.

Не исключил высокую вероятность полномасштабной войны и президент Армении Серж Саргсян, отметив, что в таком случае Армения признает независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Таким образом, полномасштабная война на сегодняшний момент находится уже даже не в шаге от начала — возможно, она уже идёт. То, что многие страны и международные организации пока «закапывают голову в песок», ни о чём не говорит.

Поставленное РФ Азербайджану оружие уже пошло в ход

Министерство обороны Армении сегодня официально заявило о том, что против армянских сил начали применяться реактивные огнемётные системы ТОС-1 «Солнцепёк». Они входили в тот самый контракт за $3 млрд, по которому Баку также получил 100 танков Т-90С, до 18 «Солнцепёков», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и другую современную наступательную технику. Танки Т-90С и самоходки «Мста-С» калибра 152 мм также наверняка уже используются против АО НКР.

Теперь вернёмся к угрозе азербайджанского удара по Степанакерту. Осуществить его можно по сути именно с помощью РСЗО «Смерч» (тратить на удары по городу оперативно-тактические ракеты «Точка-У» будет, пожалуй, расточительством даже для Баку). Часть «Смерчей» в старой модификации и со старыми ракетами (максимальная дальность 70 км) Азербайджан купил на Украине, часть — в России (ракеты с дальностью 90 км). Таким образом, «Смерчи» с российскими ракетами дают Баку возможность нанести удар по Степанакерту с относительно безопасного расстояния.

Что же теперь будут говорить горе-эксперты, которые всячески защищали и поддерживали идею поставить всё это вооружение Азербайджану, оправдывая это зарабатыванием денег и тем, что «пока в Армении есть российская база, Азербайджан войну не начнёт и оружия этого не применит». Уже применил. И грозится совершить с его помощью тяжелое военное преступление. По совести, если РФ хочет сохранить единственного реального союзника в Закавказье (а учитывая последние действия руководства Белоруссии — может, и вообще в СНГ), в случае описанного выше сценария, Москва должна оказать реальную военную поддержку Степанакерту и Еревану (а полномасштабная война затронет Армению обязательно). И иметь дело придётся со своим же оружием, недальновидно поставленным ближайшему союзнику Турции, которая, судя по её заявлениям, реально замешана в происходящем.

Война беспилотников

Можно сказать, что мы наблюдаем один из немногих современных конфликтов, в которых участвуют более или менее равные по потенциалу и вооружению стороны. Активнейшим образом стороны используют беспилотники: армянская — разведывательные, собственного производства, а азербайджанская — израильские, в том числе «БПЛА-камикадзе», судя по всему, модели IAI Harop. С помощью одного из таких летательных аппаратов был уничтожен автобус с армянскими добровольцами, погибло 7 человек.

Военный потенциал сторон так велик, что если война продлится действительно долго, то говорить мы будем о десятках тысяч (если не сотнях) жертв и разрушенных войной странах. Времени, чтобы одуматься, осталось совсем немного.