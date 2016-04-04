При этом все, что сегодня уже белорусы получают, по-прежнему является для них недостаточным, хотя предложить России что-либо взамен, кроме уже набивших оскомину слов о братской любви и союзнических обязательствах, белорусские власти не только не могут, но и не хотят.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Выделенный совсем недавно двухмиллиардный кредит со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития, который пойдет на латание дыр в белорусской экономике, ничуть не смутил руководство республики, которое все еще считает Россию обязанной содержать местную социально-экономическую модель развития. Об этом свидетельствует заявление белорусского премьер-министра Андрея Кобякова, который снова поставил на повестку дня вопрос о стоимости российских углеводородов для своей страны. По словам главы Совета министров республики, является несправедливым, что Россия за белорусскую продукцию платит белорусам в рублях, а Белоруссия ей за энергоносители — в долларах: «Что касается природного газа, то его цена в начале 2014 года составляла 165 долларов за тысячу кубометров. Это было при курсе российского рубля 32−33 за доллар. На 1 января 2015 года у нас цена на газ стала 142 доллара. При этом доллар стал стоить более 60 российских рублей. Логично, что газ уже должен стоить порядка 80 долларов, а у нас 142». При этом надо сказать, что руководитель белорусского правительства, мягко говоря, лукавит и недоговаривает всей правды. И делает он это, видимо, для того, чтобы подготовить белорусский электорат к новой волне экономического кризиса, в котором власти республики снова планируют обвинить Москву.

Необходимо напомнить, что сегодня Белоруссия получает российский газ в среднем по $142 за тыс. кубометров, что является одной из самых низких цен в Европе. Формула, по которой рассчитывается стоимость голубого топлива, была принята еще в декабре 2014 года, когда Минск и Москва подписал трехлетний контракт на поставку газа и его транзит через территорию республики. Тогда белорусская сторона согласилась с тем, чтобы платить за углеводороды в российских рублях по курсу к доллару США. Сегодня же, как оказалось, белорусы хотят отойти от прежних договоренностей и уже не первый месяц терроризируют «Газпром» и руководство России своими требованиями не только пересмотреть формулу, но и снизить цену.

Конечно, интересы белорусского руководства просты и понятны, и связаны с желанием сделать свою продукцию конкурентоспособной на российском рынке и изыскать дополнительные средства для выживания республики. В первом случае от цены голубого топлива зависит абсолютно вся экономика страны, что официально признается и в Минске. По словам Александра Лукашенко, импорт российских углеводородов «обеспечивает стабильную работу нашей энергетической системы и других важных экономических отраслей». Исходя из того, что белорусская экономика продолжает оставаться крайне энергоемкой и демонстрирует неуклонный спад, то даже небольшое снижение стоимости газа может помочь ей не скатиться еще глубже. Во втором случае необходимо учитывать, что в нынешнем году Белоруссия планирует закупить в России около 22 млрд кубометров газа. Предоставление скидки хотя бы в желаемые ими $10 даст белорусам дополнительные $220 млн. Казалось бы, сумма, по государственным меркам, смехотворная, однако надо помнить, что сегодня в белорусской казне денег нет вообще. Даже президент республики недавно заявил, что скоро в стране нечем будет платить пенсии, а это значит, что белорусы будут рады даже таким небольшим «подаркам» со стороны России. Правда, на сегодняшний день, даже несмотря на многочисленные заявления, требования и предложения со стороны Минска, ни «Газпром», ни Кремль так и не изъявили желания взвалить на себя дополнительные расходы по содержанию «белорусского экономического чуда». Тем более что Москва и так в свое время пошла на серьезные уступки, оставив в Белоруссии вывозные пошлины за экспорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, а это около $1 млрд в год, которые оседают в белорусском бюджете.

Сегодня считается, что экономическое положение Белоруссии напрямую стало зависеть от курса российского рубля к доллару США. Чем ниже курс российской валюты, тем плачевнее состояние и белорусской экономики. Из-за курсовых разниц местная продукция перестала быть конкурентоспособной на российских рынках, а поставки в Россию бензина и иных продуктов нефтепереработки и вовсе стали убыточными. Этот факт не может не беспокоить официальный Минск, для которого калийная и нефтехимическая отрасли являются основой для существования. И поэтому, что бы ни происходило в иных сферах двухстороннего сотрудничества с Москвой, до тех пор, пока нефть и газ не будут поставляться белорусам бесплатно, вопрос их стоимости постоянно будет стоять на повестке дня. При этом, как показывают события последних месяцев, у белорусов есть на кого опереться в своем давлении на Россию. Так, еще в ноябре прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала проект «Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», где предполагается сохранение существующих механизмов формирования цен на нефть. Основным смыслом предложения является ценообразование на основе ситуации на рынках государств — членов Союза. Однако до сего момента Белоруссия, поддерживаемая Казахстаном, продолжает выражать свое недовольство, считая, что основным принципом сотрудничества в энергетической сфере является «принцип рыночного ценообразования на энергоресурсы» и «добросовестной конкуренции». Более того, белорусы все еще не теряют надежды получить от Москвы и дополнительный дисконт на поставляемую из России нефть, аргументируя это тем, что стоимость черного золота для российских НПЗ ниже, чем для белорусских. И все это происходит на фоне постоянных обвинения российских поставщиков в ухудшении качества сорта нефти Urals, из-за чего заложенный в формуле коэффициент пересчета баррелей в тонны якобы оказывается выше фактического.

Нынешний комплекс требований белорусов, который с каждым днем становится все шире, постепенно начинает использоваться властями республики как своеобразное орудие шантажа, что особенно проявляется на фоне открытого дрейфа страны в сторону Запада. В Минске продолжают считать, что Кремль должен платить только за то, что Белоруссия формально остается стоять на своих «нейтральных» позициях.