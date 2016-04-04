Еще в конце прошедшей недели российско-панамскому диалогу ничто не угрожало. Президент Панамы Хуан Карлос Варела официально пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия после расширения и реконструкции Панамского канала. Церемония состоится 25 июня 2016 года. Стороны подтвердили близость позиций по многих важным вопросам международной повестки дня. Отметим и то, что в текущем году исполняется двадцать пять лет установления дипломатических отношений между Россией и Панамой.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая панама

Состоится ли теперь визит Владимира Путина в Панаму — не известно. Хотя, посещение открытия модернизированного Панамского канала, учитывая, что строительство Никарагуанского заморожено и, вообще, вряд ли станет реальностью, могло бы расставить по-другому акценты нашей политики в Центральной Америке.

Очевидно, что публикация «Панамских документов», скорее, имела разновекторную направленность. Несомненно, это сильнейший удар по престижу панамских банков. А Панама только что официально заявила о выходе из зоны «серого офшора». Это удар по репутации президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, который совсем недавно заявил, что его страна вступила, наконец-то, в эру прозрачности. И, несмотря на то, что подлинность «Панамских документов» установить сложно, а правда, полуправда и откровенная фальсификация в них переплетены, само отождествление с грязными офшорными схемами не добавляет «плюсов» действующим политикам и иным знаковым фигурам.

И дело не только в том, что некие аффилированные с властью фирмы уходили от налогов за счет вывода средств в панамский офшор. Как ранее сообщало ИА REGNUM, банки целого ряда стран Латинской Америки традиционно вовлечены в незаконный оборот денежных средств. Львиная доля этих «грязных денег» имеет реальных владельцев в США, а природа происхождения финансов, зачастую, завязана на наркотрафик. Лидеры этих схем — Панама и Коста-Рика. Панама аккумулирует в своих банках огромные средства и является еще одной «прачечной международного значения». Кроме того, Панама — это легкодоступная, с точки зрения регистрации и отчетности, офф-шорная зона. Знаменитые наркобароны и теневые дельцы традиционно отмывали средства именно в банках Панамы. А спецслужбы США, на словах «ведя активную борьбу с отмыванием незаконных денежных средств в панамских банках», фактически контролировали и контролируют этот процесс.

Кредитные схемы ряда панамских банков также построены на выводе, прежде всего, грязных денег. но уже за пределы Центральной Америки. И Россия в этих схемах появилась не так давно. Но появилась. Причем, зачастую, дурно пахнущие кредиты оформлялись под гарантии глав регионов. Навещали эти края и мэры российских городов, некоторые из них потом попали в поле зрения правоохранительных органов. Правда, не за панамские и коста-риканские вояжи.

Многое из изложенного в «Панамских документах» кажется сомнительным. Как сомнительно и то, что подобное могли подготовить журналисты — пусть и мастаки в деле расследований. Заказчика и реальных исполнителей мы пока не знаем. Не знаем их социального уровня, места в иерархии власти, государства. Но то, что «Панамские документы» повлияют на дальнейшее развитие внутренней ситуации в целом ряде стран и развитие международных отношений — очевидно. Те, кто «срывали маски» в этой игре рассчитывали именно на такой результат. А отнюдь не на то, чтобы добиться справедливости и пресечь криминальные схемы.