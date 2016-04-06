Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Каждый сам выбирает время для демонстраций. Азербайджан началом войны в Нагорном Карабахе открыл второй фронт против интересов России в полном согласии с политикой Турции и в поддержку её конфликта с Россией. Белоруссия решила сменить военно-политическую ориентацию и отказалась от фактического союзничества с Россией как раз в дни очередного обострения ситуации на фронте в Донбассе и в Нагорном Карабахе.

Цена паркетных поцелуев и ведомственных лоббистов в России, которые так усердно вступали в акты «партнёрства» с Белоруссией и Азербайджаном, — громкая пощёчина из Минска и Баку по лицу российских интересов. Громкий позор поставщикам тяжелых вооружений из России в Азербайджан — чтобы они уничтожили посредническую чистоту Москвы и доверие к ней Армении и Нагорного Карабаха: эти системы вооружений сейчас расстреливают в Карабахе интересы России.

Литовский ДГБ подготовил очередной отчет. Враг №1 — Россия. Угрозу несёт все: от музыки и песен на русском языке до антенн на крыше посольства и мобильных регистраторов в автомобилях российских граждан. Если этот отчёт воспринимать всерьез, то следующим шагом надо ждать объявление войны от официального Вильнюса.

Польша попыталась спровоцировать Россию на резкую реакцию через заявление Института национальной памяти о намерении снести 500 советских памятников, оставив в тени разъяснения, что это не должно касаться воинских захоронений. Провокация заметно не повысила градус напряжённости между странами — и без того традиционно высокий. Однако была достигнута конкретная договоренность между Варшавой и Москвой по организации движения грузовиков до конца этого года, причем Польша пошла на некоторые уступки.

Румыния и Турция договорились дружить против России на Черном море. США вооружают Молдавию против России, заявляя при этом устами Филипа Бридлава в Кишиневе, что «Россия в одностороннем порядке решила стать нашим противником». Приднестровье — на грани экономической катастрофы, и его судьба зависла между желанием прорумынской Молдавии выпихнуть его на Украину и стремлением Кремля впихнуть его в Молдавию. На этом фоне Москва в лице посетившего Кишинев замглавы МИД РФ Карасина занимается умиротворением «партнеров», упорно «не замечая» ничего, что нарушило бы его безмятежный покой. Ясно, что жизнь жестоко наказывает за такое умиротворение.

Страны бывшего СССР

80

▲ +35

5

40

▲ +15

35

25

40

▲ +5

80

90

▲ +5

85

▲ +5

35

50

▲ +5

20

▼ — 5

85

75

Скандинавия

55

75

▼ — 5

40

65

▼ — 5

Большой Ближний Восток

25

20

70

▲ +10

10

80

50

▲ +10

«Малая Европа»

70

▲ +5

40

30

55

85

▲ +5

Латинская Америка

30

▲ +20

30

▲ +15

40

▲ +10

50

▲ +10

10

▼ — 5

10

▼ — 5

10

15

▲ +5

30

▲ +10