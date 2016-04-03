«Когда Барак Обама приглашал на ядерный саммит руководителей 50 государств, никто не ожидал, что одно из самых важных кресел этого форума будет пустовать, — в этих строках Guardian не столько звучит разочарование, сколько удивление. — Решение Владимира Путина бойкотировать переговоры на высшем уровне обещает усложнить решение проблемы ядерного терроризма, угрожающего все явственнее нашему миру. Это — последняя и важнейшая из встреч по теме, а Путин даже не почтил ее присутствием».

Издание отмечает, что семь лет назад президент США в своей пражской речи заявил о намерении «положить конец мышлению холодной войны и уменьшить роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности». Сделал он это, подчеркивает газета, помня о том, что «США являются единственным государством планеты, применявшим атомную бомбу».

Теперь США — единственное из обладающих ядерным оружием государств, не подписавшее конвенцию о запрете его испытаний в любой из сред. Но об этом г-н Обама не обмолвился ни разу.

«Сложно подсчитать, сколько раз на протяжении последнего года ответственные лица США критиковали Россию за ее позицию по поводу использования атомного оружия, — делится своими взглядами на вашингтонский ядерный саммит Financial Times. — Однако что при этом делают Штаты? Разрабатывают проект собственного ядерного перевооружения, который может стоить бюджету 1 триллион долларов. При этом инициаторы этой затеи уверены, что модернизация необходима, а оппоненты этой идеи убеждены, что даже просто попытка представить план модернизации уже в состоянии спровоцировать новый виток гонки вооружений. Создание малоразмерного и высокоманевренного атомного оружия создаст у многих заблуждение, что ядерная война может быть и не глобальной, и не всеуничтожающей, а маленькой, локальной и победоносной».

Газета цитирует бывшего министра обороны США Уильяма Перри, считающего, что единственная возможность снять увеличивающуюся напряженность вокруг ядерного оружия — это вести прямые переговоры с Владимиром Путиным. Но мысли Перри, по мнению издания, куда менее популярны, чем доводы американских чиновников, говорящих, что именно поведение России, открыто использующей ядерный потенциал во время учений своих войск, несущих угрозу соседним государствам, и является основанием для инвестирования в новые разработки оружия, обещающего уничтожить все живое.

Башар Асад заявил, что готов провести в стране выборы, если народ того хочет, — информирует Independent. — Асад, который только что взял Пальмиру при поддержке российских ВКС, чувствует себя уверенным. Самолеты РФ, направленные вроде бы на борьбу с ИГ, бомбили на самом деле всех без разбора. В результате чего число оппозиционеров в Сирии сильно поуменьшилось. Внутренние противники Асада согласились на перемирие, рассчитывая на то, что у них появится шанс победить на выборах. Британский премьер Дэвид Кэмерон думает, что Асад не имеет права возглавлять страну, поскольку виновен в развязывании гражданской войны и 250 тысячах смертей как результате этого конфликта».

Газета не приводит собственной оценки шансов действующего сирийского президента на победу в предстоящих выборах. Но ее сосредоточенность на фразе «Асад должен уйти» говорит о том, что реальных соперников нынешнему главе Сирии оппозиция просто не в состоянии выдвинуть.

Возможный выход Великобритании из Евросоюза провоцирует возвращение в страну британцев, постоянно проживающих в других странах ЕС, обращает внимание Times. Как отмечает издание, экспаты беспокоятся о том, что будет с их пенсиями и медицинскими льготами, если страна окажется за пределами «Содружества двадцати восьми».

«Британцы, живущие в Испании, Франции, Германии, Италии, считают, что их пенсия в случае выхода королевства из ЕС перестанет индексироваться в соответствии с ростом инфляционных показателей — сейчас в Великобритании действует закон, согласно которому индексирование государственных пособий производится только для тех «заграничных» британцев, что являются резидентами стран — членов ЕС. Очень вероятно, что в случае расставания Британии и ЕС в странах последнего станут обучать студентов с Туманного Альбиона за деньги, существенно бо́льшие, чем сейчас. Вырастут цены на авиарейсы на континент, подпрыгнут и расценки роуминга для мобильной связи», — подчеркивает Times.

«Таким образом, количество проживающих непосредственно на британской территории ежедневно увеличивается на несколько сот человек за счет возвращенцев, — констатирует газета. — При этом иностранцы, проживающие в королевстве, не имеют ни малейших намерений покидать его».

«Вступить в коммерческие отношения и выполнять свои обязательства по ним является поддержанием суверенитета, а не отступлением от него». Эти слова сказаны не главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на прошлой неделе. Они принадлежат Маргарет Тэтчер и произнесены ею еще в 1962 году, — пишет Independent. — Мы объединялись, чтобы усилить суверенитет всех вместе и каждого в отдельности. Уровень нашего суверенитета сегодня пропорционален прочности наших партнерских отношений. Чем они крепче — тем больше у нас возможностей противостоять международной преступности, глобальному изменению климата, внешнему терроризму, а также растущей агрессивности президента Путина».

Винегрет из преимуществ, которые дает сохранение Великобритании в ЕС, подобран эклектичный, между собой ингредиенты связываются с большим трудом, но сама звучность понятий, которыми оперируют авторы статьи в издании, должна наглядно показатель читателю, за что именно следует голосовать на предстоящем референдуме. Думать не надо, дорогой читатель, умные головы все уже придумали за тебя.

«Конечно, сотрудничество в рамках ЕС предполагает компромиссы и взаимные уступки, но это характерно для любого партнерства. Вспомните, например, о 5-й статье договора НАТО, говорящей, что нападение на одного из членов организации есть нападение на всю организацию. В составе Евросоюза Великобритания будет сильнее», — подытоживает Independent.

Таблоид Mirror как издание, специализирующееся на освещении сенсаций и часто добывающее материалы путем подслушивания и подглядывания, пройти мимо вышедшего на телеканале НТВ разоблачения с Касьяновым в главной роли просто не имел права.

«Дружественный Путину канал показал фильм с кадрами из «бабушкиной спальни», в котором видный деятель оппозиции и один из главных противников российского президента Михаил Касьянов занимается сексом с британской активисткой».

Портал не уточняет, в какой именно сфере является активисткой партнерша Касьянова Наталья Пелевина, «британская гражданка русского происхождения», зато громогласно возмущается самим фактом обнародования видеоматериала.

«Этот фильм — не просто удар Путина по престижу одного из сильнейших соперников (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM) в борьбе за президентское кресло, это еще и унижение британской гражданки».

«В 1999 году в России наделало много шуму тайно снятое на видео общение генпрокурора Скуратова с двумя проститутками. Но тогда этот сюжет постоянно сопровождался репликами «человек, похожий на Юрия Скуратова». На этот раз реплика «человек, похожий на Михаила Касьянова», не была произнесена ни разу. Хотя, может быть, это и не нужно было, ведь фильм вышел на экраны в те часы, когда уже наступило 1 апреля, и все это можно списать на неуклюжий розыгрыш?»