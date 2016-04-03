



Александр Горбаруков ИА REGNUM Главный портовик Украины — Михаил Саакашвили

Шелковый путь в одну сторону: проект Украины по доставке грузов в обход РФ провалился

«Шелковый путь в обход России» не оправдал надежд украинских властей. Контейнерный поезд, отправленный из Украины в КНР в середине января, «завис» на казахстанско-китайской границе. Как сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на логистическую компанию Zammler, вот уже два месяца состав не может вернуться на Украину из-за отсутствия грузов для обратного пути.

Несмотря на мощную поддержку в украинских СМИ, новый сервис для доставки товаров из Украины в Азию в обход территории РФ, так и не смог найти клиентов.

В Zammler подчеркивают, что основные вопросы по маршруту возникли еще на этапах подготовки проекта. «Узкими местами» называли возможное время доставки — гораздо дольше, чем обычным путем через Россию, а также нерегулярность рейсов, что не дает возможность бизнесу планировать загрузку. Кроме того, официально ПАО «Укрзализныця» озвучило цену 5 559 долларов для сорокафутового контейнера — эта сумма превышает стоимость автомобильной транзитной доставки через Россию в полтора-два раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января из Ильичевского морского порта (Одесская область) был запущен экспериментальный поезд по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай. Альтернативный маршрут доставки грузов в Китай в обход России преподносился Киевом как ответ на ограничения для украинских экспортеров со стороны Москвы. Председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили даже назвал его «кошмаром Путина».

Планировалось, что контейнерный поезд, состоящий из 10 вагонов, доставит украинские грузы на казахстанскую станцию Достык на границе с Китаем за 11−12 дней. Однако в реальности путь занял 16 дней. 31 января состав прибыл в пункт назначения.

Министр инфраструктуры Украины страны Андрей Пивоварский заявлял о том, что полноценная коммерческая эксплуатация нового контейнерного поезда начнется в марте этого года. Эксперты же с самого начала не верили в коммерческий успех данного маршрута и подчеркивали чисто политический характер украинской инициативы. Каждая лишняя перевалка груза в порту (маршрут включает паромные переправы Черного и Каспийского морей Ильичевск — Батуми и Алят — Актау-Порт — прим. ИА REGNUM) повышает стоимость его доставки. Другой сложностью является отсутствие единого таможенного пространства на данном маршруте.

«Портовая» версия ареста петербургского миллиардера Михальченко

На минувшей неделе деловое сообщество Петербурга всколыхнула новость об аресте одного из самых влиятельных бизнесменов Северной столицы, совладельца холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. Предпринимателя обвиняют в контрабанде алкогольной продукции. По версии следствия, в 2015 году алкогольная продукция покупалась в магазинах Евросоюза, аккумулировалась в порту Гамбурга (Германия) и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Читайте также: Миллиардер Михальченко отправлен под арест

Холдинговая компания «Форум» объединяет несколько десятков предприятий и организаций Санкт-Петербурга. Один из наиболее масштабных проектов компании Михальченко — строительство нового многофункционального морского перегрузочного порта «Бронка» на южном побережье Финского залива.

Ряд СМИ связывает арест Михальченко с его портовым бизнесом. Так, издание «Деловой Петербург» утверждает, что именно с «Бронкой» в последнее время связаны наиболее серьезные поводы для претензий к Дмитрию Михальченко со стороны влиятельных групп федерального уровня. В феврале глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов известил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и полномочного представителя президента РФ на Северо-Западе Владимира Булавина о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена прекратить оформление экспортно-импортных грузов в терминалах петербургского порта, расположенных в историческом центре города. Балтийская таможня, которая сейчас принимает транспортные средства, товары, декларирует их, оформляет и досматривает грузы, сможет только принимать и досматривать товары. А документальный таможенный контроль будут проводить таможенные посты во вновь построенных терминалах — в «Бронке» и в Усть-Луге. Как отмечает издание, петербургских портовиков возмутила инициативой главы ФТС. Фактически речь идет о кардинальном переделе сфер влияния в портовой отрасли Петербурга. Игроки рынка подчеркивают, что единственный порт, который выигрывает от действий таможни, — это «Бронка». По их словам, новый контейнерный терминал откровенно демпингует, предлагая грузовладельцам более привлекательные тарифы в сравнении с конкурентами.

Справка ИА REGNUM

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» строится на южном побережье Финского залива, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Частные инвестиции в «Бронку» составят 43,7 млрд рублей, федеральные — 15,9 млрд рублей. Пропускная способность первой очереди порта позволит обрабатывать 1,45 млн TEU и 260 тыс. единиц Ro-Ro грузов. Первый линейный судозаход на ММПК «Бронка» состоялся 8 сентября 2015 года.

Литовские портовики отказали китайцам

Попытка крупнейшей китайской промышленной госкорпорации China Merchants Group купить погрузочную компанию Klaipedos Smelte, которая работает в литовском порту Клайпеда, не увенчалась успехом. Как пишет ИА «РЖД-Партнер.ру» со ссылкой на литовские СМИ, главный акционер предприятия Terminal Investment Limited, «дочка» одного из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков Mediterranean Shipping Company, не собирается продавать компанию китайцам.

«Переговоры действительно велись, и они были очень интенсивными, однако договориться о взаимоприемлемых условиях не удалось, — рассказал гендиректор Klaipedos Smelte Римантас Юшка. — Я не знаю, действительно ли в этой истории уже можно поставить точку, но акционеры декларировали четкую позицию, что группа MSC не собирается продавать Smelte».

По данным СМИ, China Merchants Group хотела приобрести контрольный пакет акций предприятия.

Отметим, что Klaipedos Smelte занимается погрузкой и складированием контейнеров, негабаритного оборудования и тяжеловесных грузов, замороженной мясной и рыбной продукции, а также различных упакованных грузов. В 2015 году компания обработала 162,7 тыс.TEU.

Напомним, что ранее директор по маркетингу и общим делам Клайпедском порта Артурас Друнгилас заявил о том, что Китай видит Клайпеду в качестве транспортно-логистического центра «Нового шелкового пути». Это грандиозный инфраструктурный проект, который сейчас активно развивает китайское правительство. В конце 2015 года были подписаны соглашения между китайской промышленной корпорацией China Merchants Group и Клайпедской свободной экономической зоной, а также Клайпедским государственным морским портом.

В Латвии бьют тревогу — транзит на железной дороге стремительно сокращается

Вот уже несколько лет не наблюдается существенного продвижения в решении проблем железнодорожных грузоперевозок в Латвии. Для этой сферы необходимы конкурентоспособные предпринимательские решения, заявил на встрече с представителями транспортных предприятий и общества «Балтийская ассоциация — Транспорт и логистика» председатель правления Латвийской железной дороги (ЛЖД) Эдвин Берзиньш, сообщает издание The Baltic Course.

Полтора года назад, когда Евросоюз и Россия ввели санкции, ЛЖД совместно с аудиторской компанией Ernst & Young провело исследование, результаты которого предсказывали спад грузоперевозок на 20%. «В прошлом году этот прогноз не подтвердился, поскольку экономическим циклам присуща известная инерция. Но в начале этого года наблюдается спад как на железной дороге, так и в крупнейших латвийских портах, что указывает на обоснованность наших опасений», — отметил Берзиньш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года грузопоток на Латвийской железной дороге упал на 20%. В наибольшей степени это связано с сокращением грузов из России, отмечают в ЛЖД. По словам Эдвина Берзиньша, сложившаяся ситуация обусловлена падением курса рубля, уменьшением цен на каменный уголь и нефть, а также переориентацией грузопотока с прибалтийских терминалов на российские порты. В конце февраля глава ЛЖД отправился с визитом в Москву, чтобы обсудить с российскими партнерами возможности привлечения новых грузов в Латвию. Как рассказал латвийским СМИ Берзиньш, целью поездки было выяснить ситуацию на российском рынке.

Напомним, что в Латвии по железной дороге в 2015 году было перевезено на 2% грузов меньше, чем в 2014 году, — 56 млн тонн.