



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Нарушения режима прекращения огня вызваны нерешенностью карабахской проблемы

Резкое обострение конфликта в Карабахе к концу недели затмило остальные события в азербайджанской прессе. «В ночь на 2 апреля вражеские подразделения (Армении) подвергли обстрелу прифронтовые села из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерии», — пишет Haqqin.azсо ссылкой пресс-службу Минобороны Азербайджана. «Для пресечения действий оккупантов руководство Вооруженных Сил Азербайджана приняло решение о срочных ответных мерах», —так объясняются формальные причины наступления азербайджанских ВС по всей линии фронта. «Соединения, расположенные на наиболее напряженном направлении фронта — Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули, совместно с артиллерийскими подразделениями и прочими родами войск за короткое время скоординировав свои действия, предпринимают в отношении вооруженных подразделений Армении ответные меры», — сообщало 1News.az.

Если поводом для столкновений стали «провокационные действия» на границе, то фундаментальная причина эскалации конфликта для бакинских СМИ — нерешенность карабахского конфликта и «присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана» (кавычки 1News.az). «Подобными провокационными действиями Армения преследует цель осложнить ситуацию и как следствие не допустить решение конфликта переговорным путем. Для предотвращения подобных случаев Армения должна в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН вывести свои войска со всех оккупированных территорий Азербайджана», — говорит глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Более четко позицию обозначил посол АР в России Полад Бюльбюльоглу в интервью каналу «Дождь»: «Для того, чтобы решить конфликт, надо убрать первопричину. А первопричина — в оккупации Арменией азербайджанской территории, и это международно-признанный факт. … Азербайджан — приверженец мирного решения нагорно-карабахского конфликта, но если этот конфликт решаться не будет, то Азербайджан применит силу для освобождения своих земель от оккупации».

Потери, результаты и «паника среди населения»

Несмотря на распространявшуюся в зарубежных СМИ информацию о больших потерях со стороны Азербайджана, местная пресса дает диаметрально противоположные данные. «В боях были уничтожены шесть армянских танков, 15 артустановок и укрепленные инженерные сооружения, уничтожено и ранено более 100 военнослужащих ВС Армении. 12 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами, подбит один вертолет Ми-24 и получил повреждения на мине один танк», — передавал ближе к ночи 2 апреля Trend.az.Haqqin.azпишет о 10 танках с армянской стороны. Правда, бывший командир 157-ой воинской части республики Расим Акперов признает, что «наступающая сторона (т.е. Азербайджан) всегда несет больше потерь, чем обороняющаяся». При этом он опровергает информацию о панике в прифронтовых районах Азербайджана. «Ни один из жителей не покинул район, напротив, все мужское население Геранбоя приняло решение записаться добровольцами в ряды азербайджанской армии и принять участие в освобождении Карабаха», —передает его слова Haqqin.az. «Ситуация в районе стабильная, поводов для паники нет. Люди работают как обычно, все жители на месте, ситуация находится под контролем», —Oxu.az.цитируетглаву исполнительной власти Тертерского района Мустагима Мамедова.

Потери военнослужащих и боевой техники бакинские СМИ компенсируют «возвратом» части территорий. «В ходе сегодняшних тяжелых боев азербайджанская армия смогла освободить несколько важных населенных пунктов и высот в Карабахе. Самое серьезное продвижение достигнуто на севере Карабаха, где заняты села Сейсулан, Талыш и Мадагиз. Одновременно заняты высоты вокруг этих сел, откуда обстреливался Тертер и другие населенные пункты», — обобщает Contact.az.

«Освобождение земель» и стратегические завоевания оправдывают потери

Военные эксперты отмечают значимость территориальных завоеваний. По словам Азада Исазаде, «высоты, над которыми азербайджанская армия сегодня установила контроль — стратегические», —передает Vesti.az. «Потому что гражданское население Азербайджана подвергалось обстрелам с этих высот. Кроме того, ряд населенных пунктов могли подвергнуться обстрелам прямой наводкой с этих высот. Кто контролирует стратегические высоты тот и держит под контролем всю прилегающую территорию», — полагает Исазаде. Его коллега Узеир Джафаров считает, что военные цели оправдывают человеческие потери: «Армяне убедились в мощи азербайджанской армии. До этого они также убедились в ноябре 2014 года, когда был сбит армянский боевой вертолет. Сегодня азербайджанская армия не оставила без ответа провокацию противника. Конечно, очень скорбим по погибшим. Но это война. Без потерь невозможно».

Оппозиционные политики связывают эскалацию боев на фронте с геополитическим противостоянием Запада и России. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафасчитает, что «действиями Армении Россия показывает свою реакцию» на сближение Азербайджана с Западом (освобождение журналистов и визит Алиева в Вашингтон). «Согласно текущим условиям, принятие таких решений Арменией не прогнозировалось, особенно с применением артиллерии. Это исключительно реакция на потепление отношений Азербайджана и Запада», — передает его словаCebhe.info.Такую же оценку дал и председатель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу. «Уверен, что Россия в очередной раз разыграет карабахскую карту против Азербайджана. В рамках своих геостратегических и региональных интересов Россия может нарушить стабильность в регионе», — заявил Оруджлу.