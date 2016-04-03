Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 марта — 2 апреля стали: Анкара экспроприировала христианские церкви; Ливия ждет новой войны, на этот раз с ДАИШ; Канада закрывает Бюро по религиозной свободе; Великобритания между идолопоклонством и нечестием; Антиохийский патриархат грозит сорвать проведение Всеправославного собора и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

По сообщению Зала печати Святого престола в пятницу, 8 апреля, состоится официальная презентация апостольского увещания папы Римского Франциска Amoris Laetitia, посвященного любви в семье, передает Radio Vaticana (Ватикан). Увещевание является важнейшим документом, который подводит итог заседаний и дискуссий двух Синодов епископов по вопросам семьи, прошедших в Ватикане в 2014 и 2015 годах. В презентации папского суждения примут участие генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Бальдиссери, архиепископ Вены кардинал Кристоф Шенборн, а также супружеская чета — профессор римского университета Tor Vergata Франческо Миано с супругой Джузеппиной Де Симоне, преподающей в университете Неаполя.

«Бой на границе Нагорного Карабаха, Путин призывает к немедленному прекращению огня», — комментирует ситуацию AsiaNews (Рим, Италия). Тревожные новости доносятся с Кавказа. Необычайно интенсивные боевые действия вспыхнули на границе между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном. Президент России Владимир Путин призвал обе стороны немедленно прекратить огонь и воздержаться от насилия, чтобы предотвратить новые жертвы среди гражданского населения. Официальные источники в Армении не исключают, что за этим беспрецедентным с 1994 года нападением стоит Турция, которая открыто поддерживает мусульманский Азербайджан против христианского Карабаха, чтобы спровоцировать беспорядки на окраине России в чрезвычайно важной области, имеющей стратегическое значение для Москвы. Те же источники показывают пальцем на международное сообщество. Его молчание о каждом нарушении перемирия со стороны Баку только «поощряло безнаказанность Азербайджана». Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика населена армянскими христианами. Ранее Сталин произвольно отделил ее от Армении и включил в советский Азербайджан. Богатый нефтью Баку, чей годовой военный бюджет превышает весь бюджет Армении, постоянно угрожает овладеть силой Карабахом, который де-факто является полностью независимым в течении более 25 лет. Ереван при поддержке Москвы всегда выступал в защиту Нагорно-Карабахской республики, чтобы спасти армян от возможных погромов. Таких, какие имели место в недавнем прошлом в Сумгаите, Баку и Кировабаде в 1990-х годах. Эти преступления против человечности остаются безнаказанными.

В контексте военных операций, которые Анкара проводит на юге страны против курдских повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), турецкое правительство распорядилось экспроприировать в историческом центре Диярбакыра имущество и здания, в число которых попали христианские церкви, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом говорится в официальном бюллетене премьер-министра Турции. Под экспроприацию попали храм святого Кириака Армянской апостольской церкви, сирийский храм Девы Марии, халдейский храм Мар Саркис (святых Сергия и Вакха), католический армянский храм и протестантский молельный дом, а также более чем 6 тысяч домов, расположенных преимущественно в старом городе. На данный момент в Диярбакыре нет ни одной христианской церкви, открытой для верующих. Турецкий чиновник Аднан Эртем, глава Дирекции религиозных фондов, выставил экспроприацию как «превентивную» меру для сохранения исторического центра города от разрушений, вызванных боевыми столкновениями. В то время, Невин Солукайя, руководитель Управления по делам культуры Диярбакыра, подсказал Фондам, которые отвечают за экспроприированные церкви, обжаловать правительственное постановление о национализации.

Однако директор Института Восточных церквей в Стамбуле, немецкий католический священник Клаус Вирволь увидел в экспроприации христианских храмов «положительные моменты», информирует Radio Vaticana. Он уверен, что в результате столкновений правительственных сил с курдскими повстанцами в Диярбакыре практически не осталось местных христиан, которые будто бы в массовом порядке покинули город. А потому это даже к лучшему, если Анкара национализирует храмы и превратит их в музеи — так у церквей будет больше шансов сохраниться и попасть под государственную программу восстановления Диярбакыра. Турецкое правительство недавно объявило, что собирается заново отстроить разрушенный старый город, который, по словам премьера Ахмета Давутоглу, должен стать таким же «красивым, как Толедо». То, что исламская Турция забирает церкви, Вирволь не считает «высокомерием». Продвигаемое Реджепом Эрдоганом возвращение ислама в турецкую политику в некотором смысле, уверяет немецкий католический священник, является и освобождением христианства. По крайней мере, если сравнивать ситуацию с секулярной политикой Ататюрка. «Я здесь с 1960 года — это просто рай сегодня», — сообщил Вирволь.

Расколотая Ливия пытается сформировать правительство национального единства, но разрушенная экономика слишком давит на население, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Мисрата, город на северо-западе Ливии, хочет вернуть себе статус того, чем он был всегда с момента основания римлянами в III веке: торгового хаба между Африкой, Европой и Ближним Востоком. Даже сегодня семьи Мисраты гордятся происхождением от критских, мальтийских или османских купцов. Сейчас в городе подозрительно тихо. Новая война в стадии подготовки? Местные власти не отрицают присутствия американских и британских сил специального назначения, которые находятся, по слухам, в нескольких минутах от центра города, недалеко от международного аэропорта. Ливийские группировки опасаются наступления ДАИШ (запрещенная в России структура — ИА REGNUM). Полевые командиры обещают бороться с джихадистами, даже если не будет сформировано правительство национального единства. Местные проблемы имеют приоритет над идеологическими и религиозными разногласиями.

После визита в Сирию председатель комиссии по международным связям Конференции немецких епископов архиепископ Бамбергский Людовик Шик пришел к выводу: «Мы должны говорить с Асадом». Об этом пишет Kath.net (Линц, Австрия). Он поделился обеспокоенностью его сирийских визави в связи с тем, что «так много христиан покинули страну». Доля сирийских христиан из-за войны сократилась примерно с 12% до 6%, что, по словам монсеньора, «очень грустно». Немецкие политики, считает архиепископ, «должны сделать все, чтобы мирные переговоры в Женеве привели к положительным результатам», требуется «найти политический компромисс». Во-первых, немедленное и устойчивое прекращение огня, во-вторых, полноценное восстановление Сирии.

Канадские правозащитники выразили сожаление в связи в решением властей закрыть Бюро по религиозной свободе, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Это не только будет вредить свободе вероисповедания, но и способности Канады содействовать в реализации других прав человека», — заявил адвокат Джеральд Чипер, сотрудничающий с Альянсом защиты свободы. 21 марта Либеральная партия во главе с премьер-министром Джастином Трюдо проголосовали против предложения продлить финансирование Бюро по религиозной свободе еще на один срок. По мнению Чипера, другие страны еще могут повлиять на решение Оттавы. «Правительство США должно вмешаться и призвать Канаду не идти по этому пути, — сказал он. — Австралия, Великобритания, Франция и другие страны, где существует давняя традиция предоставления конституционных гарантий религиозной свободе, должны судиться с Оттавой». Противником Бюро по религиозной свободе выступает министр иностранных дел Стефан Дион. Директор по правовым вопросам Канадского совета христианских благотворительных организаций Барри В. Баси считает, что правительственное решение окажет неблагоприятный эффект на религиозные меньшинства. Многие меньшинства решили поселиться в Канаде и США потому, что они спасались от преследований в своих родных государствах, объяснил Баси. Закрытие Бюро по религиозной свободе создает проблемы.

Великобритания между идолопоклонством и нечестием, констатирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Численность христиан в стране неуклонно падает, и этот процесс был бы еще более катастрофическим без миграции католиков из континентальной Европы, Южной Америки, Африки и Филиппин. При сохранении нынешних тенденций христианство в Соединенном Королевстве уйдет в историю в 2067 году, причем, англиканство исчезнет еще раньше — уже в 2033 году. Почему британское христианство оказалось в таком положении? Как правило, эксперты говорят о росте ислама, индуизма и сикхизма. Ислам, без сомнения, процветает в Великобритании, но его расширение является не столько причиной, сколько печальным результатом отмирания христианства. Настоящую смерть вере несет секуляризация. Либеральные общины больше заботит глобальное потепление, чем спасение души. Модернисты, в том числе и католические, говорят об экуменизме и культе сосуществования. Религиозное безразличие помогло создать общество, в котором семья атрофируется. За пределами узкой группы элит все больше и больше распространяется пристрастие к алкоголю и наркотикам, растет число людей с психическими проблемами. Честертон сказал однажды, что когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. В Великобритании сегодня традиционная мораль трактуется с циничным презрением, а традиционная семья почти полностью исчезла. Что еще хуже, новая наглая культура представлена как «свобода» и «прогресс цивилизации», которые британцы должны защищать от угрозы исламизма. Но что именно есть цивилизация? Просто развитие науки и накопление вещей? Атомная бомба, несомненно, является плодом знаний на самом высоком уровне, но еще есть разница между знанием и мудростью. Если под жизнью страны понимать культуру, которая включает в себя человеческое достоинство и живет наследием и духом своей цивилизации, то с уверенностью можно сказать, что Соединенное Королевство больше не проявляет признаков жизни. Это печальный выбор между идолопоклонством и нечестием. К сожалению, англичане не оставили себе других вариантов.

Патриарх Московский Кирилл встретился с бывшим апостольским нунцием в России архиепископом Иван Юркович, который отбывает на новое место службы в Женеву, сообщает Radio Vaticana. Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил монсеньора за многолетнее сотрудничество, поздравил с новым назначением и вручил ему медаль «Славы и чести».

Всеправославный секретариат для Святого и Великого Собора, который пройдет в июне этого года на Крите, провел свое первое совещание в центре Константинопольского патриархата в Шамбези, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). На его заседании представители Православных церквей обсудили организационные и процедурные вопросы. Было принято решение о немедленном создании официального сайта Собора, на котором будут размещаться подготовленные на основе консенсуса проекты документов на четырех официальных языках — греческого, французского, английского и русского. Арабский язык был утвержден в качестве рабочего. Участники встречи договорились о создании шести комитетов Всеправославного секретариата. Эти комитеты имеют, в частности, следующие задачи: помогать в работе пленарных заседаний и рабочих групп Собора, вести протоколы, осуществлять синхронный перевод на официальные языки, заниматься аккредитацией журналистов и размещением релизов в средствах массовой информации, а также актов и решений Собора. За кулисами заседания Всеправославного секретариата православные дипломаты работали над разрешении конфликта между Иерусалимским и Антиохийским патриархатами, которые никак не поделят каноническую юрисдикцию Катара. Этот спор, как считается, подвесил «дамоклов меч» над «Святым и Великим Собором», потому что создает опасность для принятия решений консенсусом. Попытки примирения двух патриархатов пока остаются безуспешными. Антиохийский предстоятель Иоанн X ясно дал понять, что он не появится на Всеправославном соборе и отзовет делегацию, если конфликт с Иерусалимом не будет решен.

На днях делегация украинских религиозных деятелей, делегированная Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций, побывала с официальным визитом в Нидерландах накануне референдума об утверждении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). В состав делегации входили патриарх Филарет от Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Святослав Шевчук от Украинской греко-католической церкви, архиепископ Петр Мальчук от Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви на Украине, Станислав Носов от Украинской унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня, Яков Дов Блайх от Объединения иудейских религиозных организаций Украины, шейх Ахмед Тамим от Духовного управления мусульман Украины, Анатолий Райчинец от Украинского библейского общества и другие. Украинская православная церковь Московского патриархата от участия в поездке отказалась. По словам архиепископа Святослава, «было несколько интересных моментов. Мы встречались с сенаторами, с комитетом международных отношений, где были представители разных политических сил. И когда мы начали доносить наши мысли, была интересная реакция представительницы Социалистической партии Нидерландов, которая является не только антиклерикальной, но де-факто предвзятой ко всему тому, что выходит из религиозной среды. Но, послушав нас, она сказала, что никогда не думала, что именно религиозные лидеры ее вдохновят выйти на улицу, чтобы сторонники ее партии поддержали ассоциацию Украины с ЕС… Также хотели сказать, что являемся свидетелями рождения новой политической нации Украины. Украинскими патриотами являются евреи и мусульмане, представители других конфессий, которые, возможно, этнически состоят не только из украинцев, большая часть солдат, борющихся за свободную независимую Украину, это русскоязычные».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.