Неделя началась с открытого письма посла Украины в Италии Евгения Перелыгина в редакцию газеты la Repubblica, которая на прошлой неделе опубликовала статью о том, что санкции и эмбарго между Россией и Европой стоили Италии 3,6 миллиардов евро. Как того и следовало ожидать, статья покоробила патриотические чувства посла, ведь в ней ни слова не было про Украину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Более двух лет моя страна живет в условиях агрессии со стороны России. За это время Российская Федерация незаконно аннексировала Крым, поддержала вооруженный сепаратизм на востоке Украины, профинансировала его, ввела тяжелое военное оружие, демонтировала и увезла на свою территорию, т. е украла восемь крупных промышленных предприятий Украины, — возмущается господин Перелыгин. — Причем тут Италия? Итальянское бизнес-сообщество помнит потери на российском рынке, но ничего не говорит о падении экспорта на Украину. Если в 2013 году общий объем итальянского экспорта на Украину составил 1,871 млн евро, то в 2015 году объем составил всего 904 млн. Таким образом, агрессия России на Украине стоила около 1 млрд евро для итальянских производителей. Сотни малых и средних предприятий, в основном из северной части Италии, потеряли контракты на поставку своей продукции в регионы, разрушенные российскими военными и, в целом, на Украину. Больше всего пострадали итальянские производители одежды и обуви, мебели, машинного оборудования, пищевой промышленности». По мнению после Украины в Италии санкции, введенные в отношении России, не оказали существенного негативного влияния на итальянскую экономику. Действительно, 2015 год, четвертый год подряд, Италия закрыла ростом показателей своей международной торговли. Свою позицию посол аргументирует: «Торговля Италии со странами мира в 2015 году выросла на 3,5%. С другой стороны, в 2015 году товарооборот с Россией также снизился для тех стран, которые не ввели санкции. Например, для Китая, крупнейшего торгового партнера России, продажи в России упали на 32,4%. Все это подтверждает, что идет манипулирование данными, репликация российской пропаганды и заказных статей. В то же время отсутствует информация о зоне свободной торговли, которая работает между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года, и которая открывает широкие возможности для увеличения экспорта и улучшения экономических отношений».

ИзданиеIl Post не на шутку обеспокоено тем, как живут крымчане под российским гнетом. В статье подчёркивается, что спустя два года после незаконной аннексии со стороны России, Крымский полуостров является одним из самых изолированных, бедных и мрачных уголков Европы. Экономика находится на низком уровне: линии, которые несли электричество из Украины, были уничтожены в ноябре, в результате чего в темноте оказались два миллиона человек, на данный момент российским властям удалось восстановить только часть линий для поставки электричества. Импорт из Украины запрещен, туризм умирает, ощущается дефицит лекарств. Есть только одна бурно развивающаяся отрасль в этой далекой провинции Украины: репрессии тех, кто ставит под вопрос российскую оккупацию. Такой человек может запросто исчезнуть или будет страдать от политических и юридических преследований.

Автор статьи, видимо ни разу не бывавший в Крыму приводит весь набор «голливудских стереотипов» о полуострове: каждый, кто думает, что Крым является частью Украины, может быть арестован, предан суду и приговорены к пяти годам лишения свободы. В прошлом месяце мужчина по имени Владимир Балух был арестован за то, что поднял украинский флаг над своим домом. Самая тяжелая форма репрессий уготована крымским татарам, около 300 тысяч человек были депортированы из Крыма Сталиным и смогли вернуться только в восьмидесятых годах. Три лидера Меджлиса, совета самоуправления крымских татар, обвиняются в совершении преступлений: двое из них находятся в изгнании, в то время как третий удерживается в тюрьме. В прошлом месяце прокурор России просил суд объявить незаконным Меджлис, утверждая, что это экстремистская организация: таким образом, 2.300 членов правящей элиты татар стали вне закона. В движении, достойном КГБ, российские власти создают новую организацию для татар, находящихся под российским контролем, и открыли новый телевизионный канал для этого нацменьшинства, вместо независимого канала, который был закрыт.

В статье приводится и ряд других мер, с помощью которых российские власти хотят заставить жителей Крыма жить так, как если бы они были русскими. Вооруженные силы вербуют молодых крымчан, угрожая арестовать их, если они не будут служить в армии. Российские паспорта в Крыму также необходимы, чтобы получить медицинскую помощь и другие социальные пособия. Все то время как тысячи правительственных чиновников, полицейских и других оккупантов отправляются из России на полуостров.

Однако, Il Post, приходит к выводу: Большинство глав европейских государств, кажется, привыкают к такому положению вещей, в то время как растет давление для отмены санкций ЕС против России. Крымчане, несомненно, будут продолжать страдать из-за вторжения Путина: чтобы убедиться, что и его режим может пасть, Соединенные Штаты должны продемонстрировать твердость и сильную дипломатическую деятельность в ближайшие месяцы.

Журнал Panoramaназвал беспрецедентным военное развертывание войск НАТО вдоль границы к востоку от Атлантического Альянса (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Болгария). Четыре тысячи двести солдат, дислоцированных на территории шести государств-членов НАТО с целью сдерживания того, что умники Альянса определяют как российскую экспансию в сторону восточных регионов. План, утвержденный Белым домом, должен быть претворен в жизнь в феврале 2017 года, бюджет — $ 3,4 млрд, в среднесрочной перспективе планируется в четыре раза увеличить стоимость европейской обороны. «Это ли не возможность возвращения к холодной войне и конфронтации между США и Россией?», — задается риторический вопрос.

То, что проект развертывания вооруженных сил Альянса к восточной границе не только тактический и спонтанный ход, также подтвердил генерал Бен Ходжес, командующий войсками США в Европе, в соответствии с его словами, цель состоит именно в том, чтобы создать именно «постоянное присутствие» вдоль восточных границ НАТО.

Напряжение отношений между Россией и США видит и информагентствоANSA. Корреспондент Джузеппе Альястро пишет о том, что несмотря на прогресс, достигнутый в Сирии, и обещанное сотрудничества в борьбе с террористами в Ливии и Йемене, Кремль и Белый дом по-прежнему ведут себя как противники. И бросают друг другу вызов. План увеличения военного контингента в Восточной Европе, представленный Пентагоном, предусматривает развертывание танковой бригады и около 4200 солдат в шести страна НАТО: Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии и Болгарии.

С помощью этого нового подразделения вооруженные силы США будут иметь три бригады в Европе, в случае конфликта они быстро будут переформированы в полностью оборудованное подразделение. И это еще только часть войск США на старом континенте, которые имеют в общей сложности около 65 тысяч солдат в Европе. По мнению журналиста, примером напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном является бойкот со стороны Владимира Путина саммита по ядерной безопасности. Причина? «Мы обнаружили отсутствие взаимодействия в разработке предварительных тем саммита», — сказал пресс-секретарь российского президента.

За этим решением, по мнению некоторых экспертов, могут стоять чисто политические мотивы: «Россия будет относиться к США как к равному там, где это может быть полезным, но не поедет в Вашингтон, чтобы поцеловать кольцо президенту Обаме», — говорит директор программы «Россия и Евразия» Центра Карнеги Юджин Румер, выступая на Fox News. Кремль фактически не хочет оставить инициативу Белому дому. Не принимая участия в саммите, отвергает хозяев американцев своим участием, а Россия — крупнейшая ядерная держава на высшем уровне. Да и тема саммита — атомная безопасность. Серьезный удар по Вашингтону.

Джузеппе Альястро также вспоминает, что на последнем саммите по ядерной безопасности, состоявшимся два года назад в Гааге в самый разгар украинского кризиса, руководитель Белого дома дал настоящую дипломатическую пощечину Путину: «Россия, — сказал он, — это региональная сила, которая ставит под угрозу некоторых из ее ближайших соседей, не из-за своей силы, а из-за своей слабости». «Вряд ли эти слова были забыты президентом России», — с сарказмом замечает Альястро

Раффаеле Маркетти, профессор международных отношений университета Luiss, в интервью Radio Vatiacana назвал отказ России участвовать в саммите по ядерной безопасности поражением Обамы.

«Отсутствие России очень значимо, конечно, это произошло из-за разногласий, по-прежнему очень сильной напряженности в отношениях между США, Западом и Россией, — подчеркнул профессор. — Отсутствие России повлияло на всю встречу на высшем уровне: Россия является актером первого плана во всех вопросах, касающихся ядерного оружия, и поэтому ее отсутствие не позволяет достичь какой-либо значимой резолюции. С этой точки зрения, это поражение для Обамы».

В конце недели обострение конфликта в Нагорном Карабахе стало центральной темой в обсуждении, все итальянские СМИ подчеркивали стремление России уладить конфликт и цитировали слова президента России о прекращении боевых действий.

Интернет — журнал, освещающий оборонно-промышленную тематикуАnalisidifesaв статье «Эскалация военных действий в Нагорном Карабахе» после исторической справки для итальянских читателей подчеркивает, что конфликт между двумя сторонами был заморожен с 1994 года, но на самом деле, даже если при низкой интенсивности, он не прекращался в последние годы. Ереван обвиняет Азербайджан в военном наступлении. Баку, в свою очередь, обвиняет армянские вооруженные силы в том, что они первые начали обстрел по азербайджанским позициям вдоль границы. Министерство обороны Армении заявило, что продолжаются столкновения и есть потери на обоих фронтах.

Интересно отметить, — продолжает Аnalisidifesa, что вице-президент США Джо Байден в кулуарах саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне встретился по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, призвав к мирному урегулированию конфликта. Алиев и Саргсян призвали Соединенные Штаты занять более активную роль в достижении соглашения.