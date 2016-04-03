5 апреля Минская группа ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по Нагорному Карабаху собирает заседание в Вене, на котором будут обсуждаться проблемы, возникшие в связи с резким обострением ситуации в зоне конфликта. Как сообщил американский сопредседатель Джеймс Уорлик, речь будет идти о не только об оценке сложившейся ситуации, но и поисках путей по урегулированию конфликта. Накануне сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором осудили применение оружия, призвали стороны конфликта прекратить огонь и принять необходимые меры к стабилизации ситуации в регионе. Учитывая, что все лидеры или официальные представители стран-сопредседателей уже выступили с соответствующими заявлениями, в которых было четко обозначено, что «только переговоры являются единственным способом достижения мира и подлинного примирения для народов региона», можно предполагать, что заключительное заявление по венскому заседанию МГ ОБСЕ будет выдержано в той же тональности.

arcah.ru Гандзасар, Нагорно-Карабахская Республика

Все сопредседатели МГ ОБСЕ не первый год работают в регионе, хорошо знают всю историческую и политическую подоплеку карабахского конфликта, а главное тонко чувствуют психологическую ситуацию. Они не раз публично высказывали свою обеспокоенность вооруженной эскалацией на линии соприкосновения конфликтующих сторон, предлагали механизмы по мониторингу ситуации, выступали главными инициаторами по проведению саммитов глав Азербайджана и Армении, выдвигая разные, не придаваемые гласности сценарии урегулирования конфликта. В то же время — особенно в последнее время — МГ ОБСЕ стала подвергаться политической обструкции прежде всего со стороны Азербайджана, который пытался всеми способами навязать только свое видение выхода из ситуации, откровенно подменяя существующую основу переговоров.

В целом общая диагностика сложившегося положения, которая доминирует на Западе, изложена на днях специалистом по Кавказу политологом Томасом де Ваалом в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle. Он прямо заявил, что, по сравнению с предыдущими стычками в зоне карабахского конфликта, на сей раз «происходит что-то более серьезное». «Армянскую сторону устраивает статус-кво, — считает де Ваал. — Для азербайджанской стороны война — очень большой риск, который может угрожать нынешним властям. Есть разные факторы. Первый — милитаризация зоны конфликта. Азербайджанцы в последние годы тратят миллиарды на новые вооружения, боевые самолеты, тяжелую артиллерию. Война 1990-х годов была войной с использованием простой военной техники — винтовки, автоматы, немного танков, но это не было ужасной войной в смысле применения тяжелого вооружения. А сейчас у обеих сторон есть самая современная техника. Другой аспект заключается в том, что у Азербайджана заканчивается свой «золотой» период интенсивного экономического роста, падает цена на нефть, у Баку снижаются объемы добычи нефти. Азербайджан вступает в новую фазу, и, конечно, велик соблазн разыграть карабахскую карту, потому что это единственный фактор, который может сплотить нацию вокруг своего флага против армян. Наконец, третий фактор — это высокий уровень недоверия между США и странами Запада, с одной стороны, и Россией — с другой, существующий на фоне кризиса на Украине. Цели Минской группы ОБСЕ как будто остаются теми же — достичь мира в Карабахе, но фактически у них осталась лишь задача минимум — сохранить нынешнее положение». Кстати, высказанную диагностику подтвердил и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, которого широко цитируют западные СМИ. Он заявил, «что попытки дипломатически урегулировать конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху доказали свою неэффективность, поэтому Баку готов выбрать «военный путь», передает DW.

Парадокс как раз состоит в том, что момент для такого решения выбран крайне неудачно, поскольку мировое общественное мнение оказывается не на стороне Азербайджана, а высказанная поддержка со стороны Турции не укрепляет позиции Азербайджана, а только его дискредитирует, поскольку нынешнее руководство в Анкаре все более становится нерукопожатным из-за своей провальной (в целом) политики на Ближнем Востоке, и в отношении курдского вопроса — в частности. Более того, в широком контексте именно благодаря усилиям глав Турции и Азербайджана — Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева — формируется общий исторический курдско-армянский вопрос.

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Турция является единственной страной, блокирующей участие курдов в межсирийском переговорном процессе в Женеве», что «препятствует развитию мирного процесса в Сирии, консолидации сил, выступающих против международного терроризма». Азербайджан же блокирует участие Степанакерта в переговорном процессе по карабахскому урегулированию. Нынешние боевые столкновения в Карабахе Баку подает как конфликт с Ереваном, являющемся членом ОДКБ, и с полным правом рассчитывающим на его военно-политическую поддержку. Как заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, «все должно решаться путём переговоров, а действия азербайджанской стороны в данном случае ведут к обострению ситуации и конфликта, «поскольку» военного решения у армяно-азербайджанского конфликта не существует».

Ереван пошел на уникальный ход. Президент Армении Серж Саргсян поручил МИД республики подготовить совместно с министерством иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) договор о военной взаимопомощи. То есть, Ереван выходит в своих взаимоотношениях со Степанакертом на уровень субъектности с точки зрения международного права, чего он ранее избегал, хотя и позиционировал себя как гарант безопасности народа НКР. Теперь при таком сценарии развития событий МГ ОБСЕ должна принимать серьезные решения, определить, насколько новые факты укладываются в прежние Мадридские принципы, и не пора ли заменить их «минскими», по примеру того, как проходит процесс урегулирования украинского кризиса, когда участие в переговорах так называемых «сепаратистов» становится реальным, эффективным и единственным способом урегулирования конфликта.