



Флаг Нагорно-Карабахской Республики

К концу 2 апреля 2016 года — дня, который стал на данный момент самым кровавым для Азербайджано-Карабахского конфликта с 1994 года (12 мая 1994 года официально вступило в силу бессрочное соглашение о прекращении огня, подписанное представителями Армении, Карабаха и Азербайджана), можно попробовать подвести некоторые итоги произошедшего.

Первые сообщения о масштабном наступлении азербайджанский войск почти по всей протяженности линии соприкосновения Армии обороны Нагорного Карабаха (АО НКР) и Азербайджана появились примерно в 8 утра и были распространены пресс-службой министерства обороны Армении. Азербайджанское военное ведомство впервые заявило о происходящем более чем через 3 часа, при этом традиционно переложив всю ответственность на армян, которые якобы первыми начали обстрелы азербайджанских населённых пунктов. Заметно обесценили все азербайджанские заявления истории со сбитым вертолётом и беспилотником — сначала Баку как мог открещивался от этих потерь, но позже, видимо, осознав, что скоро будут распространены фотографии уничтоженного Ми-24 (а он упал на территории Нагорного Карабаха), признал потерю винтокрылой машины, одного танка и 12 военных. Потеря беспилотника так и не была признана, хотя министерство обороны Армении почти сразу же выставило несколько фотографий вражеского «шпиона» — БПЛА оказался израильского производства (что подтверждает, что он был из состава ВС Азербайджана — армянские и карабахские силы применяют беспилотники собственного производства) модели ThunderB, с некоторыми модификациями. Что касается достоверности приведённого числа погибших — оно, судя по всему, не отражает действительности: имеются фото с БПЛА, где видно минимум 10 убитых азербайджанских военных, лежащих на нейтральной полосе, ещё три тела были запечатлены на одной из видеозаписей о происходящем, кроме того, трое погибло в сбитом вертолёте. В сумме это уже 16 человек.

Армянская же сторона официально потеряла 18 человек, 35 было ранено. В азербайджанских источниках и группах в социальных сетях появилась фотография лишь с одним погибшим, точнее с его головой.

На данный момент уровень интенсивности боевых действий, судя по всему, падает — об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана. Однако незадолго до этого появилась информация из АО НКР о том, что азербайджанское подразделение с 5 танками попало в окружение и ведутся мероприятия по захвату или уничтожению машин. Достоверность этих слухов мы узнаем в ближайшее время.

Одно можно сказать уже точно — авантюрная попытка Баку воспользоваться фактором неожиданности и захватить сколь-нибудь значимые территории провалилась. О том, что наступали именно азербайджанцы, свидетельствует несколько фактов: замалчивание происходящего в течение 3 часов, наличие большого количества убитых азербайджанских военнослужащих на территории Карабаха и упавший на территории НКР вертолёт. Кстати, судя по фото и видеозаписям обломков вертолёта, он очень напоминает модификацию Ми-24G, которую совместно производят ЮАР и Украина (она поставлялась ранее Баку).

Причины могли быть самыми разными (а точнее, все они работают одновременно) — от желания повысить рейтинг властей при падении благосостояния (в связи с падением цен на нефть и девальвацией маната), до турецкого влияния (Анкара была бы очень не прочь отвлечь РФ от Сирии, чтобы реализовать свои пошатнувшиеся амбиции).

Что касается перспектив — их две. Первый, и более вероятный вариант — произошедшее станет самой крупной военной провокацией с 1994 года. Однако такие провокации не могут продолжаться бесконечно — за последние два года был уже не один и не два реальных повода для начала полномасштабной войны. Второй — переход в полномасштабную войну. Этот вариант был бы вероятнее, если бы сегодня Азербайджан добился бы военных успехов. Такой сценарий уничтожит экономику обеих стран, отнимет жизни десятков тысяч и может даже не привести к победе сторон. Этот вариант развития событий станет вызовом и для РФ, которая имеет как двухсторонние договоры с Арменией о взаимопомощи, так и обязанности по блоку ОДКБ. Ограничить полномасштабную войну одним лишь Карабахом практически невозможно — это даст армянским войскам слишком большое преимущество и оперативный простор, поэтому «отмахнуться» и не вмешаться никак Москве будет сложно. И тут самое интересное — воевать придётся со своей же техникой, которую РФ недальновидно поставила Баку на сумму более $3 млрд.

Подробнее о вероятных сценариях войны и балансе сил: Россия вооружает Армению