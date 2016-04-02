



Польша

Ничего неожиданного в том, что в Польше готовятся снести памятники освободителям Европы от фашизма нет. Польша такой же вассал США, как Украина, Эстония, Латвия или Литва. Все вместе они создают «санитарный кордон» отделяющий Россию от главного европейского вассала США — Германии. Потому всю политику блока восточноевропейских стран надо рассматривать с точки зрения задач, которые поставлены перед ними сюзереном.

Во-первых, санитарный кордон из Польши и Украины должен сделать невозможным сближение Германии и России. Во-вторых, польско-украинские вассалы США должны быть постоянным раздражителем Кремля и служить поводом для экономических санкций против России. В-третьих, провокационная политика Варшавы и Киева должна служить поводом для гонки вооружений.

По замыслу американских стратегов, в ответ на создание агрессивного антироссийского блока на своих границах, Кремль будет вынужден увеличивать ассигнования на военные нужды, тем самым сокращая расходы на другие программы, в том числе социальные. Это, в конечном счёте, должно привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в России, то есть перевороту по украинскому сценарию.

Снос памятников советским солдатам является самым простым и эффективным средством стимулирования антироссийских настроений в Европе. Таким образом, создаётся образ врага и образ военной угрозы, что оправдывает размещение американских баз на границах с Россией. США рассматривают Польшу в качестве потенциального покупателя продукции военного назначения. В условиях экономического кризиса варшавскому режиму будет проще объяснить полякам, зачем и почему необходимо закупать американское оружие и размещать военные базы на своей территории.

Таким образом, назвать политику Польши бестолковой невозможно. Логика заказчиков сноса памятников следующая: десоветизация-русофобия-конфликтный регион. По сути, польское руководство действует по той же американской методичке, по которой действует нынешний украинский режим. Ставится знак равно между Гитлером и Сталиным, нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом, а соответственно современной Россией, как его правопреемницей. Ничего неожиданного.

В этой связи стоит вопрос о том, какую политику должна проводить Россия в отношении своих восточноевропейских соседей? Во-первых, если американское руководство хочет считать, что «российская экономика порвана в клочья», то не надо их в этом разубеждать. Более того, на Западе должны искренне верить в действенность финансово-экономических санкций против России. Чем дольше продлятся санкции, тем больше от них будут страдать европейские партнёры, прежде всего из стран Восточной Европы. Думаю не надо объяснять, что политические кризисы в этих странах будут столь же на руку России, как политический кризис на Украине.

Во-вторых, не надо строить иллюзий и думать, что Евросоюз в целом может стать дружественным блоком России. Из-за огромного числа маленьких проамериканских паразитов, влияющих на принятие решений в ЕС, брюссельская бюрократия всегда будет проводить антироссийскую политику. Таким образом, если Евросоюз должна постигнуть участь Советского Союза, то Москве не стоит этому мешать. Тем более, что процесс распада становится всё более необратимым в связи с убийственной политикой лидеров государств членов ЕС.

В-третьих, Европейский Союз необходимо разделить на страны, которые потенциально могут проводить прагматичную самостоятельную политику и которые никогда и ни при каких условиях этого сделать не смогут. Очевидно, что к первым можно отнести страны Старой Европы, имеющие позитивный опыт государственного строительства — Германию, Францию, Италию, Испанию, Австрию, Венгрию. Во вторую группу входят вассалы США — Польша, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Румыния. Налаживать политическое и экономическое сотрудничество в будущем можно только с первыми. К остальным странам «антироссийского блока» надо проводить политику ответных экономических санкций.

В-четвёртых, все усилия российской дипломатии и российской пропаганды должны быть направлены на то, чтобы склонить общественное мнение европейских стран на свою сторону и в конечном итоге привести к власти политиков ориентированных на сближение с Россией. Эта цель кажется недостижимой только на первый взгляд. Глобальный экономический кризис, наплыв мигрантов в Европу приведёт к тому, что в европейских странах рано или поздно произойдёт смена политических элит.

К восточноевропейским странам и проводимой их руководством политике надо относиться ровно так, как они того заслуживают. Это вассалы Вашингтона и говорить с ними Великой России надо соответственно.

Возвращаясь к инициированному польским руководством демонтажу памятников советским воинам-освободителям, стоит отметить, что это есть не только ревизия истории, но и демонтаж всей геополитической реальности сложившейся после Ялты. Для украинских холопов польских панов подобная политика привела к распаду государства. Судя по всему, Варшава решила воплотить в жизнь опыт киевских вассалов. Конечно, поляки могут считать полученные по итогам Второй мировой войны немецкие земли своими, но в Берлине всегда будут думать иначе. Западные земли Польши, несмотря на то, что они населены поляками, по всей вероятности вернутся своему прежнему хозяину. Впрочем, какие-то территориальные приобретения у Польши будут. Западная Украина давно просится в Европу, так почему бы украинским европейцам не вернуться в состав Польши?