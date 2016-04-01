



real-info.info Донбасс. Сгоревшую технику видят даже слепые польские милитаристы

Как выясняется, хаос и неразбериха свойственны не только российским государственным учреждениям, но и в не меньшей степени польским, подтверждением чему является очередная история, на этот раз вокруг разработки гусеничного транспортного средства непосредственной огневой поддержки танков, получившего в Польше название «Гепард». Техническое задание на проект было разработано в конце 2013 года, еще до кризиса на Украине, который значительно изменил восприятие тяжелых боевых машин на поле боя, что вызвало необходимость корректировки программы и решения актуальных проблем. Одна из основных целей проекта «Гепард» заключается в обеспечении механизированных танковых соединений более мобильной (и менее затратной) огневой поддержкой, обеспечиваемой меньшей броневой защитой. Такое решение могло бы быть потенциально полезным для экспедиционных операций. Предлагаем Вашему вниманию статью, опубликованную на польском интернет-портале военной и военно-технической направленности defence24. pl:

Военные меняют требования к преемнику Т-72

Генеральный штаб Войска Польского (ВП) принял решение о пересмотре требований в отношении Машины Непосредственной [Огневой] Поддержки «Гепард». Транспортные средства этого типа должны были первоначально заменить в Вооруженных Силах основные боевые танки [советского] типа T-72M1.

Как сообщила Defence24. pl подполковник Малгожата Оссолиньская из Инспектората Вооружения, в Генеральном Штабе ВП было принято решение о переопределении требований к машине непосредственной поддержки «Гепард». В настоящее время программа находится на стадии опытно-конструкторских работ в NCBiR (Национальный Центр по Исследованиям и Разработкам). Известно, однако, что наступит заключение соглашения.

«Программа находится на стадии опытно-конструкторских работ. Реализуется в NCBiR. Тем не менее, в соответствии с решением Генштаба ВП после переопределения эксплуатационных требований для данного проекта наступит заключение контракта.»

Подполковник Малгожата Оссолиньская, Инспекторат Вооружения

Это означает, что пока невозможно определить срок окончания работ над Машиной Непосредственной Поддержки. Не известно также, будут ли принимать участие иностранные организации в работах по переопределению требований.

«На данном этапе работ срок еще не известен. Это будет известно после пересмотра требований и заключения договора в NCBiR. (…) А для программы «Гепард», на данном этапе трудно прогнозировать, будут ли в ней принимать участие иностранные организации после пересмотра требований.»

Подполковник Малгожата Оссолиньская, Инспекторат Вооружения

Концепция Машины Непосредственной Поддержки (МНП) первоначально предполагала постановку на вооружение Войска Польского гусеничного транспортного средства, вооруженного 120-мм орудием, характеризующегося массой около 35 тонн, в первую очередь для того, чтобы заменить устаревшие танки T-72M1. Транспортное средство должно иметь огневую мощь, близкую к современным основным боевым танкам, характеризуясь одновременно более низкими затратами на эксплуатацию и большей мобильностью.

С другой стороны, уровень пассивной защиты, обеспечиваемый основной броней транспортного средства класса МНП, ниже, чем в случае современных основных боевых танков, таких как M1A2 Абрамс или Леопард-2. В соответствии с ранее существовавшей концепцией, WWB «Гепард» должны были быть оснащены системой активной защиты (APS/ASOP). В то же время они должны были не полностью заменять основные боевые танки, а дополнять их. Их основной задачей была поддержка механизированных подразделений.

Программа Машины Непосредственной Поддержки реализуется на основании договора, заключенного с Национальным Центром по Исследованиям и Разработкам (NCBiR) консорциумом компаний, лидером которых является OBRUM Гливице. Еще в июле 2015 года предполагалось, что опытно-конструкторские работы будут завершены, самое позднее, в декабре 2018 года. Но в ноябре тогдашний заместитель министра обороны Чеслав Мрочек сообщил в ответ на депутатский запрос, что Министерство Обороны изучает обоснованность реализации этого проекта, в том числе с учетом «проблемы, связанной с реализацией договора на выполнение Машины Непосредственной Поддержки«.При этом он указал на то, что подрядчик обратился, в частности, с просьбой переноса срока разработки документации, отметив: при этом необходимо подчеркнуть, что министерство не является стороной данного договора. Следовательно, не может принимать решение о прекращении проекта (это решение лежит в компетенции Директора Национального Центра по Исследованиям и Разработкам, который подчиняется Министру Науки и Высшего Образования). В настоящее время Генеральный Штаб принял решение пересмотре требований к «Гепарду», что должно привести к заключению соглашения об опытно-конструкторских работах.