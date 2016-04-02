Современная большая политика часто строится на определенных нюансах, коде, который распознается не сразу и не всеми, поскольку участники того или иного политического процесса часто используют приемы введения такого понятийно-категориального аппарата, который имеет двоякое, а иногда и троякое толкование. Особенно важно это учитывать, когда речь идет о попытках урегулировать тот или иной конфликт, когда причины напряженности, а следовательно и их возможное устранение, переносятся на второй план, на первом оказываются его результаты. Бывает, конечно, и наоборот, но в любом случае выход на постконфликтую реальность сопряжен с вводом множества новых факторов, формирующих относительно автономный ансамбль политических отношений, который иногда приобретает самостоятельное значение как внутренний источник политики. В этом смысле итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США, его переговоры с представителями высших эшелонов власти, бизнеса и общественности, в которых затрагивались в том числе и перспективы карабахского урегулирования, могут стать методическим пособием для студентов-политологов.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Начнем с того, что Баку тщательно готовился к этому визиту, отрабатывая «игровые» сценарии своих действий. Сначала президент Алиев своим указом помиловал 148 человек, которые на Западе идентифицировались как политические заключенные, но проходили в Баку по уголовным делам. Видимо, Алиев еще не осознал того, что оказался в «демократической ловушке», демонстрируя возможности «сажать и миловать» без соответствующих демократических судебных процедур. Вашингтон, конечно, приветствовал жест Алиева, однако бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич заявил, что и после этого «нельзя говорить, что Азербайджан удаляется от авторитаризма», и «правительство США не должно «награждать» режим, либо хвалить его за освобождение людей, которые не должны были быть арестованы», не говоря уже об упреждении стремлений Азербайджана использовать политических заключенных «как заложников, как козыри для получения политических и экономических выгод от США и Европы».

Диалог между США и Азербайджаном уже давно ведется на разных языках: Вашингтон использует политическую лексику либерального типа, вкладывая в предлагаемый понятийный аппарат свой смысл, Баку же говорит на местном большевистском новоязе, в словарный запас которого не входят такие понятия, как гражданское общество, демократия, соблюдение гарантий личных прав и свобод граждан и т.д. Поэтому принципиальные ограничения политического регулирования в карабахском конфликте начинают приобретать — помимо всего прочего — нормативный характер, поскольку конфликты такого рода в гражданском обществе и современных демократиях регулируются политическими, а не военными методами. Баку этого не понимает, точно так же и как и то, что формируется качественно новый тип его зависимости от США, чем прекрасно воспользовался в США президент Армении Серж Саргсян.

Выступая с лекцией в Гарвардском университете он заявил следующее: «Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам с предложением… рассмотреть возможность проведения исследования в политическом институте школы Кеннеди. В рамках этого исследования могут быть изучены публикации как армянских, так и азербайджанских СМИ, научные статьи, публичные выступления официальных лиц обеих стран, доклады общественных организаций двух стран, если конечно таковые в Азербайджане еще имеются. На основании этого исследования вы сможете прийти к самостоятельному выводу. Я не говорю, слепо верьте моим словам, изучите ситуацию и сами убедитесь, кто пропагандирует войну, кто провоцирует напряжение на границе, кто пропагандирует ненависть не только по отношению к властям Армении, но и по отношению к армянскому народу в целом. Если предположить, что завтра власти придут к согласию, как будут примиряться общества. Я думаю результаты исследования будут интересы и там». И далее: «Правящий режим Азербайджана использует карабахский конфликт для того, чтобы оправдать наличие проблем в собственной стране. Я думаю, что из теории международных отношений вам уже знакома подобная позиция. В этом причина, по которой власти Азербайджана любым способом стремятся сохранить напряжение на границе и гордятся этим, публично обвиняют посредников в бездействии и подобным способом пытаются героизировать себя в глазах собственного народа. А предложения МГ ОБСЕ по укреплению безопасности на границах называют странными и удивляются. Азербайджан считает компромиссом невозобновление войны, в то время как сохранение мира является не компромиссом, а международным обязательством». Из этого следует, что проблема демократизации режима в Азербайджане напрямую связывается с возможностями карабахского урегулирования.

На данном витке выявляется еще один интригующий сюжет, связанный со способом выбора дипломатических приоритетов на этом направлении, что может видоизменить возможности и характер карабахского урегулирования. Дать точную оценку происходящему, прибавляя достоверность возникающим ощущениям, можно лишь корректно соединяя масштабы представлений, отделяя основное от наносного, чтобы рационально и непредвзято оценить события. Судите сами.

Перед визитом в США президент Алиев выступил с резкой критикой Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, не скрывая стремления добиться изменения этого формата. Госдепартамент откликнулся следующим образом: «Как страна-сопредседатель Минской группы, США глубоко заинтересованы в достижении долгосрочного и мирного урегулирования карабахского конфликта. Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен в случае мирного урегулирования конфликта и более широкого переговорного формата, основанных на Хельсинских принципах: не применения силы, территориальной целостности государств и права людей на равноправие и самоопределение».

И сразу загадка: о каком новом «широком переговорном формате» рассуждают США, может быть созрело решение ввести в переговорный процесс Степанакерт? Но самое интересное произошло во время вашингтонских переговоров президента Алиева с госсекретарем Джоном Керри. Не случайно бакинские СМИ решили полностью привести заявления участников этих переговоров. Алиев: «Мы признательны правительству США за усилия, направленные на поиск путей решения продолжающегося долгое время конфликта между Арменией и Азербайджаном. Считаем, что конфликт должен быть решен на основе принятых Советом Безопасности ООН резолюций, требующих незамедлительного и безоговорочного вывода армии Армении с оккупированных территорий. Конфликт между Арменией и Азербайджаном, все конфликты на постсоветском пространстве и в мире, в целом, должны найти решение на основе территориальной целостности стран». До встречи госсекретарь Керри и президент Алиев выступили с заявлениями для печати, где первый заявил: «Мы хотим увидеть, что нагорно-карабахская проблема, которая является замороженным конфликтом, наконец, найдет свое решение. Для решения этого конфликта должны вестись переговоры. Этот вопрос должен найти свое решение». А в заявлении, размещенном на официальном сайте Государственного департамента, говорится: «На встрече стороны обсудили усилия, прилагаемые в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Государственный секретарь выразил озабоченность США в связи с нарушением прекращения огня на линии соприкосновения войск. Он отметил, что официальный Вашингтон привержен взаимодействию со сторонами для урегулирования конфликта в соответствии с Уставом ООН, международным правом и Хельсинкским Заключительным актом».

Кто переведет это заявление на нормальный, всеми понимаемый политический язык? Как говорят в Одессе, налицо «две большие разницы» в подходах к карабахскому урегулированию. Поэтому вызывает большое удивление оптимистические заявления по этому поводу со стороны некоторых бакинских политиков и политологов. Так, депутат Милли Меджлиса (парламента) Тахир Рзаев уверенно заявляет, что «если США приложат еще больше усилий, нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован в ближайшее время». В свою очередь заместитель генерального директора Информационного агентства Trend, политолог Арзу Нагиев делает вывод о том, что «дальше будет расти внимание Вашингтона к решению нагорно-карабахского конфликта», правда, связывает это больше с обеспечением безопасности и реализацией проекта «Южный коридор», о чем действительно много говорилось в Вашингтоне. То есть, по бакинской логике, США могут активизироваться в карабахском урегулировании только в случае, если Азербайджан развернется в сторону конкуренции с Россией по поставкам энергоресурсов в Европу.

Москва это заметила и отреагировала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые заявила следующее: «Вы знаете, мы являемся участниками совместных многосторонних механизмов, в частности, по Нагорному Карабаху. Мы работаем совместно. Я не могу сказать, что у нас существуют идентичные или совпадающие подходы по всем вопросам, но, в то же время, мы ищем развязки, используя при этом дипломатию. Для этого, собственно говоря, она и существует, чтобы при различиях в подходах стороны могли сближаться». Заметим, что до сих пор ни один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ своим заявлением не дезавуировал друг друга. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что сопредседатели Минской группы предпринимают усилия, чтобы организовать в США переговоры между Алиевым и Саргсяном. Такой саммит не состоялся, хотя США выступили с предложением создать группу мониторинга на линии вооруженного соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе. Баку его не поддержал, шарахаясь из стороны в сторону.

То раньше он заявлял, что «ключи» от карабахского конфликта «находятся в Москве», а сейчас заверяет, что «США как мощная геополитическая сила и одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению этого затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта имеют все шансы сыграть отдельную весомую роль в мирном процессе», и «вопрос в том, насколько сильно хочет этого Вашингтон». Но Белый дом имеет другие виды на ситуацию. Как пишет директор Центра внешней политики Фонда наследия (Heritage Foundation) Люк Коффейн, «США должны поддерживать Баку на пути к совершенному управлению», поскольку «демократизация это целый процесс». То есть, президента Азербайджана Алиева и в дальнейшем ждет одна только «демократическая порка», а если еще и Россия поставит его на «демократический правеж», может быть в дальнейшем что-то и получится с Карабахом. Пока же их дороги исторически расходятся.