Республиканская партия Грузии, наконец, объявила о том, что муссировалось в политизированном грузинском обществе по утекающим из кулуаров наружу слухам на протяжении предыдущих нескольких дней. На предстоящих нынешней осенью парламентских выборах республиканцы выступят как самостоятельный субъект и попытаются своими силами попасть в будущий парламент.

Иван Шилов ИА REGNUM Шоу

За первоначальным заявлением председателя партии Хатуны Самнидзе последовали поспешные предсказания развала и распада правящей коалиции «Грузинская мечта». Оппоненты с удовлетворением отмечали, что выход республиканцев стал официальным оформлением начала конца «Грузинской мечты». Именно такую характеристику оглашенному Хатуной Самнидзе решению дал лидер парламентского меньшинства, член «Единого национального движения» Давид Бакрадзе.

Можно ли назвать решение республиканцев «уходом», если они по-прежнему сохраняют ведущие позиции в парламенте и правительстве? Ведь председателем парламента остается республиканец Давид Усупашвили, на своих постах остаются республиканцы-председатели парламентских комитетов и республиканцы-министры. И насколько самостоятельным и независимым было это решение?

На этот вопрос во второй половине дня ответили сам Давид Усупашвили и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Согласно сделанным им официальным заявлениям, республиканцы приняли такое решение после продолжительных консультаций внутри правящей коалиции. Отсюда следует заключить, что «самостоятельный ход» республиканцев был предварительно согласован с руководством правящей коалиции.

Более того, самостоятельно на выборах выступит и учрежденная по инициативе бывшего премьера Бидзины Иванишвили партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». А это значит, что остальные субъекты правящей коалиции — «Промышленники», социал-демократы, консерваторы и «Национальный форум», если они хотят попасть в парламент следующего созыва, должны будут вести предвыборную кампанию самостоятельно, отдельно от «остова» нынешней коалиции.

Насколько велики шансы субъектов нынешней коалиции на преодоление избирательного барьера? Ряд грузинских экспертов сомневается даже в том, что набрать достаточное число голосов и пройти в парламент сумеет та же Республиканская партия, несмотря на ее явно выраженную прозападную ориентацию и те ключевые посты, которые республиканцы сегодня занимают в слоях исполнительной и законодательной власти. Не говоря уже об остальных входящих ныне в коалицию партиях…

«Уход» республиканцев не был шумным и скандальным, в отличие от выхода из правящей коалиции «Свободных демократов». Можно предположить, что это был продуманный и просчитанный шаг, спущенный членам коалиции «сверху».

О реальных причинах «роспуска» правящей коалиции строятся разные догадки. Одни считают, что нынешняя власть не справляется с управлением страной и решила таким образом подвести дело к своему уходу. Другие предполагают, что подобный ход был рекомендован западными партнерами для «еще большего утверждения в Грузии демократии». На возможность распада коалиции неоднократно в своих публичных заявлениях и комментариях намекал и бывший премьер-министр, учредитель коалиции Бидзина Иванишвили, который подчеркивал, что это «нормальный демократический процесс». Вероятно, этому решению можно найти и другие объяснения. В любом случае, распад коалиции открывает новое поле деятельности для не очень популярной, но набравшей за время пребывания в оппозиции определенные баллы политической силы — «Единого национального движения».

То, что творилось в стране в период правления ЕНД, порядком подзабыто. Народ, уставший от невыполненных обещаний и постоянных проблем, сегодня с сожалением вспоминает, что «при Мише (Саакашвили) порядка было больше», «на улицах не было таких невыносимых пробок», «людей так часто не убивали», «лари так резко не падал», «ночью можно было спокойно ходить по городу» и так далее.

В том, что ЕНД попадет в парламент, не сомневается грузинский эксперт Гия Хухашвили, который в интервью газете «Резонанси» назвал вероятных, по его оценке, будущих членов парламента .

По мнению Хухашвили, потенциал для попадания в парламент имеют партия «Грузинская мечта», ЕНД, «Свободные демократы», «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, а также Паата Бурчуладзе, если он окончательно решит заняться политикой. Не исключает эксперт, что избирательный барьер преодолеют отпочковавшиеся от ЕНД «Гирчи» и Лейбористская партия, которая, как считает Хухашвили, за последний период восстановила свои утраченные позиции в политике.

Следует учесть еще и то воздействие, которое на грузинских избирателей оказывают периодически публикуемые результаты опросов общественного мнения, проводимых по заказам американских институтов. Согласно политическим рейтингам, позиции правящей коалиции «Грузинская мечта» за четыре года ее правления значительно понизились, доверие народа к нынешнему правительству упало, а что касается «Единого национального движения», его рейтинг отличается относительной стабильностью и оно пока занимает второе место вслед за «Грузинской мечтой».

Таким образом, будущий парламент может оказаться реально многопартийным, и вполне возможно, что подавляющее большинство в нем опять перейдет к ЕНД. Тем более, что на вероятность возвращения соратников Михаила Саакашвили к реальной власти не раз указывали не только сами лидеры ЕНД в своих откровенных политических заявлениях, но и тактично намекали многие западные лидеры в своих дипломатичных заявлениях, выражая недовольство «политическими преследованиями», «непрозрачным правосудием» и «притеснением свободных СМИ» со стороны нынешних властей и объявляя поддержку «преследуемому» властями «Единому национальному движению» и его лидерам.