При этом активность западных политиков и дипломатов в отношении Белоруссии только возросла. Очередным подтверждением этому стал двухдневный визит в республику заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

На первый взгляд, приезд представителя Пентагона в Белоруссию выглядит довольно банально, тем более если учитывать его уровень. Однако на самом деле этот визит можно назвать знаковым в белорусско-американских отношениях, так как ничего подобного за последние годы в них не происходило. Вашингтон всегда негативно высказывался относительно политического режима в республике, прекрасно понимая, что внешнеполитический курс Белоруссии тесным образом связан с Россией. Сегодня же оказалось, что в Вашингтоне озабочены не только правами человека в постсоветской республике, но и видят необходимым расширить военное сотрудничеству между двумя странами. И, что самое интересное, белорусы сегодня также не видят никаких препятствий на пути развития сотрудничества с американцами. Это тем более странно, если знать, какие в настоящее время существуют отношения между США и главным военно-политическим и экономическим партнером Белоруссии Россией.

Хотелось бы напомнить, что именно военное сотрудничество является одним из скрепляющих начал современных белорусско-российских отношений. Совсем недавно Минск и Москва даже решили принять новую Военную доктрину Союзного государства, которая не менялась с 2001 года. Белорусские власти в связи с этим уже заявили, что принятие данной доктрины важно в первую очередь потому, что у двух стран есть совместная Региональная группировка войск: «Мы не можем не говорить о единой системе ПВО, мы не можем отойти от понятия Договора о коллективной безопасности». Проще говоря, Белоруссия фактически обязалась действовать совместно с Россией в сфере обороны, несмотря на имеющиеся между странами экономические, политические или иные вопросы.

Исходя из существующих белорусско-российских договоренностей, а также негативного отношения к внешнеполитическим действиям Москвы со стороны Вашингтона, приезд в Минск представителя Пентагона и его общение с президентом Белоруссии выглядят по меньшей мере странно. Тем более если вспомнить, что Карпентер, который в Минобороны США «отвечает» за Россию, Украину, Евразию, Западные Балканы и контроль над обычными вооружениями, известен всем как неприкрытый русофоб. Чего только стоит его недавнее интервью радиостанции «Голос Америки», где он обвинил Россию в нарушении международных прав, а также организации и поддержании нестабильности в различных регионах мира. И именно с этим человеком Александр Лукашенко провел весьма милую беседу, в которой назвал США «мировой империей» и ведущей страной мира. Оказалось, что белорусский президент считает, что без участия Вашингтона нельзя решить украинский вопрос, и верит заявлениям политиков Соединенных Штатов о том, что «Америка абсолютно хочет мирной и независимой Белоруссии». По всей видимости, столь явный «прогиб» в сторону США, который белорусские власти не делали уже почти два десятилетия, связан с их желанием создать основу для дальнейшего расширения сотрудничества после ухода администрации Барака Обамы. Иначе все сказанное белорусами во время визита Карпентера выглядит как неприкрытое наплевательское отношение к своим союзническим обязательствам перед Россией, что чревато самыми серьезными проблемами уже в самое ближайшее будущее.

Правда, создается впечатление, что в Минске предпочитают не думать о последствиях своей политики и предпочитают вести двойную игру. Определенным доказательством этого является хотя бы тот факт, что нынешний приезд Карпентера в республику был обставлен Минобороны страны как ответный визит, который «следует за консультациями, проведенными делегацией Министерства обороны, посетившей Вашингтон в декабре 2015 года». При этом информация о поездке белорусских военных в США до сего времени была недоступна и стала известна лишь благодаря сообщению на сайте американского посольства. По официальной версии, в состав делегации 16 декабря входили только чиновники из МИД, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Национального центра законодательства и правовых исследований. Ни о каких военных речи не шло, и о чем они могли говорить на встречах в Вашингтоне, официально не известно.

Так же доподлинно неизвестно и о том, что в действительности обсуждалось во время приезда представителя Пентагона в Минск. Впрочем, даже нескольких заявлений достаточно, чтобы понять — Белоруссия продолжает испытывать на прочность свои отношения с Россией. Так, по словам Карпентера, американцы предложили аккредитовать военных атташе при посольствах, а белорусская сторона «благосклонно отнеслась к этому предложению». Что это означает, понять не сложно, если знать, чем должны заниматься атташе: официально собирать открытую информацию о вооруженных силах государства, осуществлять надзор за военными учениями и прочее. Проще говоря, белорусы не против того, чтобы у них в стране появилось еще одно «око» Белого дома.

Конечно, нынешний приезд Карпентера может показаться стандартным дипломатически ходом, тем более что в Белоруссию уже приезжали чиновники такого же ранга из американского Госдепа. Однако недооценивать его все-таки не стоит. Тем более если помнить, что при формальной «оттепели» никаких кардинальных перемен в отношении Вашингтона к Лукашенко и Белоруссии не произошло. В отличие от Евросоюза, США так и не сняли большинство санкций против республики. До 30 апреля санкции, пускай и приостановленные на короткий срок, продолжают существовать в отношении нескольких белорусских компаний: «Белорусский нефтяной торговый дом», концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Нафтан», «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно». Как продолжает существовать и список невъездных в США белорусов, который содержит имена Александра Лукашенко, его старших сыновей и многих других чиновников и силовиков. И при всем этом Минск и Вашингтон уверенно идут навстречу друг другу, что вполне может означать наличие «двойного дна» в нынешних белорусско-американских отношениях.

В целом, приезд Карпентера оставил после себя двоякое ощущение. С одной стороны, его визит свидетельствует о возможном начале нового этапа в отношениях между Белоруссией и США, так как никогда прежде вопросы военно-стратегического характера не обсуждались сторонами на таком высоком уровне. С другой стороны, итогами визита стали невнятные заявления, которые, по сути, могут так и остаться просто словами. В конечном счете создалось ощущение, что главной целью пребывания представителя Пентагона в Белоруссии было изучение реакции России на растущий в последнее время интерес США к республике. В Минске же и вовсе не посчитали зазорным поиграть на нервах Москвы, приняв с распростертыми руками американца. Думается, что в Кремле сделают выводы, и уже в скором времени белорусы почувствуют на себе реакцию российского руководства, и вряд ли она им понравится.