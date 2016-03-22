



Юлия Карнаева Воинственный народ

Восточная Африка — один из самых колоритных регионов. Здесь изо дня в день борются в условиях современности за сохранение своей культуры малочисленные народы. Проект «Сохранение» демонстрирует один из способов сберечь древние традиции и обычаи при помощи туристического бизнеса.

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Масаи»

Масаи — полукочевой африканский народ, живущий в районе Большого Африканского разлома. Точное количество представителей сегодня назвать сложно. Масаи в современном мире живут в целом с тем же укладом, что и много лет назад. Они не имеют официальных документов (хотя нередко имеют мобильный телефон). По разным оценкам, насчитывается от 600 до 900 тысяч масаев. Однако, часть представителей этого народа отказалась от попытки сохранить свои «древние корни» и окончательно смешалась с другими культурами, таким образом, численность «истинных» масаев намного меньше.

Юлия Карнаева Мужчины, носят красные тоги – цвет крови и храбрости

Масаи происходят из районов Верхнего Нила. Миграция масаев началась в 16-м веке. Они всегда вели образ жизни полукочевников, игнорируя растущие цивилизации и города.

Юлия Карнаева У нилотов масаи переняли обычай брить женщинам волосы на голове и выдирать два передних зуба из нижней челюсти

Одной из особенностей этого племени является то, что во всех сферах их жизни самым главным является скот. Они считают, что все животные даны их племени почитаемым богом дождя Нгаи. У масаев существует поверье, что после смерти их скот превращается в мух, а потому этих «священных» насекомых стараются не отгонять.

Юлия Карнаева Самым главным в жизни масаев является скот

«Воинственный народ» масаи, в частности мужчины, носят красные тоги — цвет крови и храбрости. Женщины, как правило, одеты в голубое и носят козьи или бычьи шкуры, расшитые бисером и жемчугом.

Юлия Карнаева Девушки поют и танцуют, ожидая пока их выберет будущий муж

Масаи проживают семьями в деревнях, состоящих из 4−15 хижин («бомы»). В домах масаев нет окон. Постели сделаны из шкур животных. Рядом с домом обычно строится небольшой загон для мелкого домашнего скота. Вокруг деревни устанавливают ограждение из шестов и колючих кустов — крааль, чтобы защитить детей и животных от ночного нападения львов, леопардов и гиен.

Юлия Карнаева Бомы масаев

С появлением национальных парков в Кении и Танзании масаи получили возможность не только проживать на заповедных территориях, но и охранять диких обитателей.

Юлия Карнаева Национальный парк Масаи Мара в Кении

И всё же такая ситуация не привела к значительному улучшению их жизни, потому как туристические сафари — дело, принадлежащее другим народам.

Юлия Карнаева Традиционные изделия на продажу

Не рассчитывая на многочисленные доходы от приезжих, масаи все же включились в туристический бизнес. Демонстрация своих деревень позволила некоторым группам вспомнить и сохранить свои древние обычаи и традиции, среди которых бисероплетение, резьба по дереву, танцы, пение и даже мода, а также способ добычи огня и ритуал выбора жен.

Юлия Карнаева Церемония добычи огня

Все это скорее «театр», чем жизнь, но, как сказал Шекспир, «весь мир — театр…»

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Масаи»