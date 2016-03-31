Тревожная ситуация на рынке продовольствия интересовала украинскую региональную прессу на неделе с 24 по 30 марта.

life.lg.ua

Гречка по 50 гривен, а молоко за 15 гривен — это не шутка, а печальная и абсурдная тенденция, которую прогнозируют эксперты, пишет «Подолянин» (Каменец-Подольский). Если цену на крупы, возможно, удастся уменьшить за счет китайского производителя, то «молочка» дешеветь не собирается. Так что один из любимых завтраков украинцев — гречка с молоком, да еще и приправленная медом — стал многим не по карману. Об увеличении цен аграрии предупреждали еще осенью. Потому что по всей стране гречки произвели 140 тыс. тонн при потребности 160 тыс. тонн. Согласно статистическим данным, за последние 5 лет площадь под гречихой существенно уменьшилась: с 199 тыс. га до 124 тыс. га. Хотя главной причиной нынешнего отсутствия круп стал неурожай. В то же время и потребление гречки на Украине существенно сократилось по причине роста стоимости продукта и снижения платежеспособности населения. Молоко подорожало на 10−15%. Правда, повышение цен коснулось переработанного пакетированного продукта. Предприниматели объясняют это девальвацией гривны и увеличением расходов в процессе производства. Хотя для крестьян закупочная цена так и осталась на уровне 3,50 — 4 грн за литр. Не повысили цены и для производителей-предпринимателей. Тем временем на Херсонщине, как сообщает портал «Херсонцы» (Херсон), начался очередной приступ потребительской паники. Домохозяйки ринулись на рынки и в продовольственные магазины областного центра за гречкой. Причина известна: за неделю с лишним эта крупа подорожала с 22−23 грн за килограмм до 30−34 гривен. Продавцы говорят, что это далеко не предел — в некоторых супермаркетах уже сейчас можно найти гречку и по 43 грн за килограмм. Если раньше в период ажиотажа ее скупали мешками, то сейчас закупки ограничиваются преимущественно 5−7 килограммами на человека — на большие объемы у горожан просто нет денег.

На Полесье бьют крестьян и полицейских. Сотрудники частной фирмы «Комбат секьюрити», которых по указке властей вынуждены нанимать волынские лесхозы для охраны, избили семерых крестьян, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Однако поняв, чем им это грозит, быстро сориентировались и виновными сделали самих крестьян, а своих бойцов положили в больницу. На днях представитель пресс-службы Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Цюриць отрапортовал о том, что на Волыни «лесокрады» якобы избили «айдаровцев». Согласно его информации, столкновение крестьян с охранниками лесов произошло 23 марта в селе Черныж Маневицкого района. Будто бы днем ранее охранники задержали подводу с ворованной древесиной. Местный житель срубил ольху, нанеся хозяйству вреда больше, чем на 5000 грн. По версии Цюрица, к трем бойцам «Комбат секьюрити» приехали семь крестьян. Дошло до столкновений. Ну, а на Ровенщине агрессию проявили уже добытчики янтаря, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Два сообщения о незаконной добыче янтаря поступило 29 марта в дежурную часть Сарненского отдела полиции. Сначала работник лесхоза сообщил, что в урочище «Мох» Клесовского лесничества почти 30 старателей добывают янтарь. После обеда численность копателей выросла до полусотни. Когда на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, старатели набросились на стражей порядка с матом и угрожали им физической расправой. 30 марта в урочище «Гальбин» около 30 человек подожгли металлический вагончик, который использовался как стационарный полицейский пост. А вблизи Клесова почти 1000 копателей перегородили дорогу полицейским для въезда в урочище «Свалка». Старатели угрожали полицейским и сопротивлялись. Во время схватки пострадали 10 полицейских — 5 работников спецподразделения, а остальные из Сарненского отдела полиции.

«Провінція» (Черкассы) разбирается с задержанием за взятку (2 тысячи долларов плюс талоны на 400 литров бензина) и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Владислава Пустовара. Чем отличился Пустовар на должности руководителя местной милиции/полиции? «Провинция» запомнила, как в сентябре 2014 года милиция и лично ее руководитель палец о палец не ударили, чтобы помочь фермерам из Ротмистровки (Смелянский район), у которых бандитскими методами отбирали урожай и бизнес. Осталась в памяти и история с бывшим ректором ЧГТУ Тамарой Качалой. Невзирая на многочисленные заявления о финансовых злоупотреблениях в вузе от уволенных преподавателей и публикации в прессе, черкасская милиция «в упор» не замечала нарушений. Не забудешь, даже если очень захочешь, как руководитель черкасской милиции и бровью не повел на выступление представителя «Правого сектора», заявившего в ноябре 2015 года с трибуны сессии областного совета, что депутатов будут отстреливать, если они будут вести себя «не так». А когда спустя пару месяцев тот же «Правый сектор» средь бела дня захватил головной офис «ПриватБанка» в Черкассах, милиция лишь пассивно наблюдала за беспределом. Если задержание за взятку действительно является очищением полиции, то видео факта мздоимства обязательно обнародуют. Ну, а если это способ освободить кресло для «своих», тогда полицейский начальник действительно отделается легким испугом.

Как полагают «Чернівці Таймс» (Черновцы), премьер-министр Яценюк и глава МВД Аваков боятся собственной полиции. На Буковине недавно приняли присягу полицейские. По мнению издания, это выглядело не столько помпезно, как жалко. Начиная от формы, которая приобретена не в Америке, а в лучшем случае где-то на Калинке, заканчивая напутственным речами от чиновников. Но больше всего возмутил обыск перед присягой. Так, каждого из 342 патрульных полицейских перед тем, как пустить на Центральную площадь, обыскали с помощью металлоискателей и личного досмотра. Просили извлечь все из карманов и даже заглядывали в пачки из-под сигарет. Кого так боится в родном городе Арсений Петрович, бесстрашно кричавший на Майдане про «пулю в лоб»? Кого боится министр внутренних дел, который по статусу бояться не может? Оказывается, своих же полицейских, которые прошли строгий отбор, многочисленные тесты и обучения. Скажите, как должен доверять этим полицейским народ, если им не доверяет премьер-министр и министр МВД?

Уровень занятости в стране стабильно продолжает падать, констатируют «Донецкие новости» (Донецк). Причем, по мнению экспертов Мировой организации труда, ситуация с работой не претерпит существенных улучшений в ближайшие два года. Уменьшение числа штатных работников предприятий зафиксировано практически во всех регионах страны (за исключением Луганской области). То есть это общенациональный процесс. Официальная причина такой ситуации — война в Донбассе, а также мировой экономический кризис. Безусловно, странная война в Донбассе внесла свою лепту в общую ситуацию. По данным Минсоцполитики, по состоянию на 1 февраля количество зарегистрированных вынужденных переселенцев превысило 1,7 млн человек. Подавляющее большинство беженцев сосредоточилось в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Луганской областях и в Киеве. Интересно, что безработица среди переселенцев имеет свои особенности. Одной из них является высокий процент женщин, не имеющих работы. В среднем среди зарегистрированных безработных удельный вес женщин составляет 56,4%. Но среди безработных переселенцев доля женщин — почти 72%. Кроме того, если количество безработных с высшим образование в целом по стране составляет менее 45%, то среди безработных переселенцев этот показатель превышает 70%. Восточные области держат и рекорды по количеству штатных сотрудников, переведенных на неполный рабочий день или неделю. Сейчас в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях в сокращенном режиме работает от 11% до 21% всех работников. А по количеству уволенных штатных работников за прошлый год лидируют Черкасская, Хмельницкая и Херсонская области, а также Киев. Это говорит о том, что военные действия — не единственный и даже, возможно, не главный фактор роста безработицы на Украине. Просто экономика не тянет.

Посол Евросоюза Ян Томбинский посетил Тернополь, информирует «Тернопільська Липа» (Тернополь). Он провел встречу с чиновниками в Тернопольской облгосадминистрации, где в ответ на очередную просьбу инвестировать средства в местный аэропорт корректно намекнул на плохое состояние дорог в городе. Очевидно, именно поэтому Томбинский на 40 минут опоздал в Тернопольский национальный экономический университет на запланированную дискуссию «Евроинтеграционный прогресс на Украине: видение регионов». К сожалению, уровень дискуссии мог бы быть гораздо выше, ведь некоторые из присутствующих пытались переложить на плечи гостя свои личные проблемы. Однако звучали и актуальные вопросы, например, какие последствия для Украины будет иметь предстоящий референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. «Он имеет совещательный характер. Его результаты будут действительны при условии 30%-й явки. Но я боюсь, что такие опросы не дают ответа на вопросы, что поднимаются. В таких случаях референдум дает ответ на вопрос, поддерживает население политику руководства страны», — сказал Томбинский. Среди самых больших проблем Украины посол назвал отсутствие системности реформ и ответственных структур. В стране отсутствуют возможности для освоения средств ЕС. У Евросоюза есть 90 млн евро для Украины, но в ней нет качественных крупных проектов и надежных институциональных структур. Нет смысла инвестировать в локальные проекты, если нет общих изменений. «Я вижу способ внедрения реформ на Украине «методом сэндвича»: снизу — стремление, инициатива, а международные партнеры и ЕС будут «дожимать сверху», — уточнил европейский политик.

Похоже, эпопея с блокированием российских фур отошла в прошлое, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). В настоящее время грузовики без проблем проезжают Закарпатье. Российские водители пытаются формировать колонны из нескольких большегрузных автомобилей, вероятно, для того, чтобы вместе себя защищать. Напомним, что акцию по блокированию фур начали в Закарпатье, такую идею блокировки подал и внедрил с помощью подконтрольных активистов закарпатский политик Виктор Балога. Поняв, что идея блокировки бьет по закарпатским перевозчикам, располагающим около 6000 большегрузных автомобилей, акцию не без их «помощи» остановили. В то же время идею блокировки фур перехватила «Свобода», которая для самопиара продолжила ее в других регионах Украины. В настоящее время «свободовцы» по неизвестным причинам акцию остановили, согласно сообщению на их сайте, последняя блокировка была зафиксирована 18 марта на Буковине.

Портал «За Збручем» (Тернополь) выявил «измену»: в Почаевской лавре снова агитируют за Новороссию. Как сообщает издание, «желая отбелить свою репутацию после продажи сепаратистской литературы, в Почаевской лавре Московского патриархата мифы российской пропаганды о «Новороссии» приравняли к реальным историческим фактам, называя указанное определение «историческим термином, обозначающим обширный историко-культурный регион в дореволюционной Российской империи». Как известно, термином «Новороссия» пользовались исключительно в Российской империи в отношении аннексированных еще в XVIII веке земель Украины, а Путин «реанимировал» эту сказочную страну для территориальных претензий и военной агрессии против нашего государства. Однако в Почаевской лавре материалами сепаратистско-шовинистического сайта «Новороссии» пользуются уже 10 лет, еще задолго до российской агрессии. Наряду с этим в своем оправдании писаки из Московского патриархата упустили ряд других шокирующих цитат из собственных сепаратистских книг: о ядерном потенциале России, необходимость защиты в лице Путина русского православия и другое».

А для Украинской греко-католической церкви никак не заканчивается полоса испытаний, рассуждает «Zaxid.net» (Львов). Едва приутихли споры вокруг памятника Андрею Шептицкому, как УГКЦ вновь оказалась в эпицентре скандала, на этот раз — из-за срыва ЛГБТ-квеста во Львове. В обоих случаях роль греко-католиков является предметом публичных дискуссий, причем не всегда правильных. В результате УГКЦ несет имиджевые потери и понемногу теряет ореол «прогрессивной церкви, полученный во время Евромайдана». УГКЦ о своем отношении к акции ЛГБТ заявила заранее. По определению митрополита Львовского Игоря Возняка, это «провокация и знак дьявольской войны и несправедливости в первую неделю Великого поста». Вместе с тем митрополит призвал городские власти «не допустить провокаций, которые бы могли вызвать кровопролитие, массовые беспорядки и очернение города». Однако беспорядки все же произошли. В ряде украинских СМИ звучала версия о руке Кремля, но европейская пресса отреагировала вполне однозначно: или украинская власть не способна обуздать маргиналов-гомофобов, или украинцы и являются теми гомофобами, которые готовы закидать камнями своих жертв. И все это накануне референдума в Голландии. Свою порцию «чернухи» получила и УГКЦ. Прямых доказательств причастности Церкви к разгону марша не существует. Однако задекларировав свое негативное отношение к ЛГБТ, греко-католики попали по одну сторону баррикад с погромщиками. И отделаться от этой сомнительной компании очень непросто. Похоже, мы наблюдаем кумулятивный эффект скандалов, которые разрушают позитивный имидж УГКЦ на Украине, более того, эти скандалы сплачивают общественную оппозицию к Церкви. Если так пойдет и дальше, рано или поздно, в Галичине найдутся собственные «Пуси Райот» или претенденты на соответствующую роль.

Однако «Збруч» (Галичина) немного успокаивает: «Дикий Львов» не испугал Европу. Западное общество осталось в основном равнодушным к разгону акции украинских сексуальных меньшинств. Как установило издание, сорванный ультраправыми группировками «Фестиваль равенства» во Львове не привлек внимания местных медиа в Нидерландах, где 6 апреля состоится референдум по ратификации этим государством Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Вне Нидерландов в Западной Европе только четыре мейнстримных национальных издания заинтересовала эта тема. В выборку для мониторинга голландских медиа попали газеты Volkskrant, Telegraaf, Nederlands Dagblad, Trouw, Reformatorisch Dagblad и новостные онлайн-сервисы nos. nl, nu. nl, bnr. nl, rtlnieuws. nl, блоги geenstijl. nl и burgercomite-eu.nl. Их в марте интересовала Украина в контексте того, кто же оплатил путешествие во Львов и Киев лидера проевропейской партии «Демократы-66» Александра Пехтольда. В то же время на нишевом блоге Gay.blog.nl появился призыв ко всем членам ЛГБТ-сообщества Нидерландов принять участие в референдуме 6 апреля и проголосовать «за», чтобы продемонстрировать солидарность с сексуальными меньшинствами из Украины. Расчет простой и немного наивный: в случае вступления в силу соглашения Украине придется, возможно, придерживаться царящих в ЕС ценностей и стандартов обращения с геями и лесбиянками. Среди изданий других стран широко осветила события во Львове британская Guardian (через своего корреспондента в Москве Шона Уокера). Коротко проинформировали об обстоятельствах отмены «Фестиваля равенства» со ссылкой на AFP швейцарские Temps и Neue Zürcher Zeitung, а также австрийский Kurier.

Одесский суд продлил еще на два месяца меру пресечения журналистке Елене Глищинской, находящейся на 32-й неделе беременности, рассказывает «Общественный информационный центр» (Одесса). Глищинская уже несколько месяцев пребывает за решеткой в Одесском СИЗО по обвинению в «сепаратизме». Заседание суда проходило в режиме видеоконференции, так как беременность женщины протекает с осложнениями, и на данный момент она находится в медсанчасти СИЗО. Не беря во внимание состояние здоровья заключенной журналистки, прокурор потребовал продление ареста, так как, по его мнению, обвиняемая может скрыться от суда, испортить или уничтожить вещественные доказательства, а также оказывать давление на свидетелей. Доводом защиты Глищинской было указание на то, что она не предприняла ни единой попытки покинуть город или страну, так как занималась своей профессиональной деятельностью. И сейчас, находясь в СИЗО, она хочет доказать свою невиновность в суде. Суд не учел доводы адвокатов обвиняемой и оставил Глищинскую до 14 мая в камере.

Евгению Орехову в этом году могло бы исполниться 10 лет, но этого не произошло, напоминает «Жизнь Луганска» (Луганск). 20 августа 2014 года он и его семья недалеко от своего дома, когда они всей семьей возвращались от бабушки, попали под минометный обстрел украинских силовиков. Мать погибла на месте, а ребенок скончался на операционном столе… Митинг памяти по погибшим в результате военного конфликта 2014−2015 годов детям Донбасса прошел 29 марта в Луганской школе №17 им. Валерия Брумеля, где учился Женя. На территории Луганской народной республики от вражеских снарядов украинских войск в 2014—2015 годах погибло около 30 невинных детей. Они бы могли учиться, радовать родителей, получать профессию и просто жить. Нам остается лишь чтить память погибших детей и сделать все возможное, чтобы такого больше не произошло, заключает издание.