



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вершина Парижа

Эйфелева башня — символ гениальности конструкторской мысли Франции и визитка Парижа, едва не была уничтожена в зародыше из-за борьбы французской интеллигенции «с безвкусицей». Затем — из-за того, что Гитлер не сумел с ее высот полюбоваться Парижем. Но башня, чья жизнь была рассчитана на 20 лет, выдержала все испытания.

Смотрите галерею: «Строительство Эйфелевой башни»

Башня, изменившая облик Парижа

31 марта 1889 года Гюстав Эйфель (родился 15 декабря 1832 в Дижоне) пригласил наиболее крепких французских чиновников подняться на самую высокую точку своего 300-метрового детища и полюбоваться видами Парижа. Зрелище, вероятно, устроило всех, а уж окупила себя башня прямо во время Всемирной выставки 1889 года, для которой и была построена.

Гюстав Эйфель с друзьями на Эйфелевой башне во время Всемирной выставки в Париже. 1889

В дальнейшем высота башни неоднократно менялась из-за установки на ней радио‑ и телевизионных антенн и доросла до 312 метров. Но это произошло уже в ХХ веке.

На самом деле 300-метровую башню изначально задумали еще в 1884 году инженеры фирмы Эйфеля начальник бюро Морис Кёхлен (Maurice Koechlin) и глава технологического отдела Eiffel&Cie — Эмиль Нугье (Émile Nouguier). По их замыслу, это было высокое сооружение в виде мачты на четырех опорах-столбах решетчатой конструкции. Опоры должны были соединяться между собой по мере того, как башня набирает высоту.

Устойчивость 300-метровой башни из набиравшего популярность в ХIX веке чугуна должны были обеспечивать конструкции, аналогичные опорам мостов. Однако впервые этот принцип использовался в вертикальной конструкции, что и являлось новым инженерным решением. Причем башня эта должна была стать самой высокой в Европе.

План Эйфелевой башни

Сама по себе конструкция первоначально была не слишком эстетична. Но идея появилась на свет еще задолго до конкурса на проект входной арки на Всемирную техническую выставку, объявленного мэрией Парижа 1 мая 1886 года. Ее собирались провести в 1889 году в честь 100-летия Великой французской революции 1789 года.

Однако башня на опорах, пусть даже арочных, была слишком технократична и просто не имела шансов появиться на свет поблизости Марсова поля напротив Йенского моста. Тем более выступить как гвоздь программы на выставке технических достижений.

Робер Делоне. Эйфелева башня. 1924

А посему над конструкцией основательно поработал главный архитектор проектов предприятия — Стивен Совестр (Stephen Sauvestre). Он предложил связать части башни ажурными арками, соорудить в ней застекленные залы, придать верху башни округлую форму и сделать ей соответствующее парадное освещение.

Два принципа, которые легли в основу конкурса — башня должна стать самоокупаемой и легко разбираться на части, когда в ней отпадет надобность, были соблюдены.

Возведение Эйфелевой башни

Ажурная конструкция из чугуна легко собиралась и разбиралась. Возвести ее планировалось в течение двух лет, что было очень быстро для того времени.

На «тендер» претендовало 107 инженерных фирм, в конце конкурса осталось 4, так или иначе трактующих проекты, похожие на предложенный Эйфелем. Но после того как накануне очередного отборочного тура Эйфель внес в него последние и наиболее удачные технические изменения, позволяющие максимально ускорить строительство, конкурентов у него уже не осталось.

300-метровый монстр? Передовая общественность против!

Проект Гюстава Эйфеля был признан лучшим, после чего он выкупил у своих инженеров права на него и занялся финансовой частью вопроса. Прежде всего, надо было решить вопрос с долевым участием в строительстве организаторов и исполнителя. В январе 1887 года Эйфель подписывает договор, в котором оговаривается, что Эйфель после сооружения башни берет ее в аренду у государства и муниципалитета Парижа на 25 лет. При этом участие заказчиков в строительстве башни составляет 25% расходов на строительство (1,5 млн золотых франков), остальное вносит сам Эйфель.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Однако необходимой суммы для строительства у Эйфеля не было, а потому он создал акционерное общество с привлечением средств трех банков (это составило половину суммы), вторую половину внес сам Эйфель. Общая сумма составила 7,8 млн франков. Однако перевести ее в соответствие с любым из нынешних курсов валют не представляется возможным. Инфляция наблюдалась во Франции и в 1887—1889 годах, но была привязана к ценам на золото.

Могу лишь сказать, что с экономической точки зрения она оказалась весьма рентабельной и исправно приносила доходы всем вложившим в нее средства сторонам. И даже тем, кто пытался ее «продать», как земли маркиза де Карабаса. Но это уже — другая история.

Поль-Луи Делонс. Строительство Эйфелевой башни. 1888

Пожалуй, редко у какого сооружения в Париже было столько влиятельных противников, сколько у Эйфелевой башни. Сооружение, которое возводили в центре Парижа, тогда — малоэтажного, со своим характерным обаянием старого города, где бедняцкие хижины стояли рядом с красивейшими церквями. Железная башня абсолютно не вписывалась в его привычный облик.

При этом представление всех проектов на входную арку на выставку шло в открытом режиме, каждый претендент и его детище обсуждались на страницах газет. Даже сама идея — возвести техническую конструкцию в историческом центре города, надо сказать, мало кому нравилась. Парижане, при всей их революционности, были весьма консервативны.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Писатели и художники негодовали: как можно так уродовать Париж? Строительство «архитектурного монстра» и «скелета колокольни» Эйфеля стало одним из самых обсуждаемых и осуждаемых высшим обществом. В результате Эмиль Золя, Шарль Гарнье, Ги де Мопассан, Александр Дюма — младший возглавили движение сопротивления против Эйфелевского проекта в прессе. В частности, их воззвание к правительству появилось в консервативной газете Le Monde.

Были у башни и менее церемонные противники, считавшие, что она не выдержит первой же бури и рухнет на головы посетителей и прохожих. По некоторым подсчетам, противниками башни стали 300 деятелей культуры и … Адольф Гитлер.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Однако недаром на родине Гюстав Эйфель был известен как проектировщик железнодорожных виадуков (наиболее известен 600-метровый виадук Гараби на юге Франции), а в США разрабатывал внутреннюю конструкцию для статуи Свободы. Вся структура башни была рассчитана так, что могла выдерживать сильнейшие колебания воздуха, в том числе и порывы ветра в разных направлениях.

И так уж вышло, что народные волнения шли своим чередом, а конструкция фирмы Эйфеля росла вверх с помощью 300 рабочих, возводимая по четко просчитанным чертежам инженеров и из заранее сделанных конструкций. Строительство началось 28 января 1887 года, а закончилась 31 марта 1889-го. Башня состояла из 12 тысяч металлических деталей, крепившихся на 2,5 млн заклепок.

Сборка лифта для Эйфелевой башни

Для подъема частей башни вверх устанавливались мобильные краны, которые двигались по рельсам для будущих лифтов.

Лифты, спроектированные и установленные в восточной и западной опорах башни в 1899 году сотрудниками фирмы Fives-Lill, работают до сих пор. В 1983 году они стали приводиться в движение не гидравлическими, а электродвигателями. В строение Эйфеля внесли вклад 72 ученых и инженера. Как пишет в статье о башне Олег Пономарев, физики рассчитали, что давление, оказываемое башней на землю, составляет «всего четыре килограмма на квадратный сантиметр (такое же давление оказывает человек, сидящий на стуле). Колебание верхушки при самом сильном ветре — не более 12 см. На башне одновременно могут находиться 10 400 человек. Наилучшая видимость — за час до захода Солнца (в эту пору, говорят, можно видеть окрестности в радиусе 70 километров)». На башню ведут лестницы (1792 ступени) и лифты.

Электрификация Эйфелевой башни

С лифтами связана и еще одна история — уже военного времени. В самом начале Второй мировой войны, перед тем как немецкие войска вошли в Париж, французам удалось сломать лифты, да так, что немцы не сумели их починить за все время оккупации французской столицы. Таким образом, они помешали Адольфу Гитлеру исполнить свою давнюю мечту: полюбоваться Парижем с высоты Эйфелевой башни в роли победителя.

В 1944 году немецкие войска покидали Париж, а Гитлер, раздосадованный поломкой лифтов, отдал приказ военному коменданту Парижа — генералу Дитриху фон Колтицу — взорвать Эйфелеву башню вместе с остальными парижскими уникальными сооружениями. Но тот ослушался фюрера. Как уверяют экскурсоводы, лифты заработали, едва последний оккупант покинул Париж.

Башнепродавцы и самоубийцы…

Стоит отметить, что башню, рассчитанную на 20 лет службы, неоднократно пытались снести. Но в одну из попыток ее спасло зарождение радиослужбы. В1906 году на башне были установлены многочисленные радиолокационные антенны, в 1921 году с нее была произведена первая радиопередача, а затем целый цикл, получивший название «Эйфелева башня», а в 1956 году она заработала как один из самых высоких приемников для телевидения. Кроме того, башню использовали под рекламу, для киносъемок и прочих нужд.

Робер Делоне. Эйфелева башня. 1910

Со времени возведения Эйфелевой башни известны две попытки продать ее на металлолом, предпринятые одним и тем же мошенником — неким фальшивомонетчиком, игроком и прирожденным обманщиком Виктором Люстигом, родившимся в Богемии и получившим воспитание человека из высшего общества. Люстиг был так проворен, что, будучи в США, надул даже Аль Капоне.

Сей деятельный господин любил читать газеты, в одной из которых обратил внимание на статью о скором сносе Эйфелевой башни из-за того, что она пришла в негодность.

В мае 1925 года Люстиг мгновенно заказывает фальшивые документы, в соответствии с которыми он объявляет себя гендиректором Министерства почты и телеграфа. Затем мошенник заказывает номер в одной из самых дорогих гостиниц Парижа «Криллон» и приглашает туда пять торговцев металлом — из самых состоятельных. В роскошных апартаментах с видом на Елисейские Поля он объявляет коммерсантам о том, что готовится тендер на покупку, снос и дальнейшую утилизацию Эйфелевой башни.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

«Подготовка тендера ведется в строжайшем секрете, так как некоторые чиновники имеют в этом проекте личную заинтересованность, да и народ будет возмущаться, — намекает мошенник. — А заявки надо предоставить уже на следующий день». Торговцы поверили в его версию, однако, взятку скромному чиновнику предложил лишь один из них — Анри Пуассон.

Люстиг, обналичив чек, спокойно уехал в Вену, а торговец стал ждать официального объявления результатов тендера, да так и не дождался. Пуассон понял, что опростоволосился, но в полицию заявлять не стал. Не хотел портить собственную репутацию. Через несколько лет он вернулся в Париж и попытался вновь повторить тот же фокус, но несостоявшийся потерпевший заявил в полицию. Поймали Люстига уже в США в 1935 году. Отсидев 12 лет из 15, великий комбинатор умер в тюрьме от пневмонии.

Следующими в очереди на продажу башни оказались пожилые кассирши: Джинетта, Жозетта, Маргерит, Эдит, Элоиза и еще несколько дам. Они научились обманывать кассу и печатать дополнительные билеты. Обман вскрылся лишь в 2001 году после того, как в управление компанией пришла анонимка от кассира, проработавшего в кассе один сезон. Он подробно описал всю схему, которая безотказно работала почти 6 лет.

Робер Делоне. Эйфелева башня и Марсово поле. 1922

По данным следствия, дамы продали более 112 000 неучтенных билетов в период между 1996 и 2002 годом. Ущерб оценен примерно в 1 миллион евро. Следствие по делу продолжалось до 2007 года. 22 июня группе из 13 злоумышленников был вынесен приговор: от трех месяцев до года условно, штрафы в сумме от 2000 до 10 000 евро, к которым добавилась индивидуальное возмещение убытков — еще от 20 до 100 тысяч евро в пользу компании.

К сожалению, только финансовыми аферами «темная сторона» Эйфелевой башни не кончается. Это — одно из самых популярных мест для совершения самоубийств. А по ним — Франция лидирует среди европейских государств. Однако не все суициды заканчиваются одинаково печально. В одной из парижских бульварных газет была напечатана история, когда женщина прыгнула с башни и упала на машину. За ее водителя она через некоторое время и вышла замуж.

Завершение строительства Эйфелевой башни. 1889

Но с Эйфелевой башни производятся и спортивные прыжки, а на ее вершину организован марафон инвалидов с ограничением движения. Люди поднимаются на время по многочисленным ступеням башни. Преодолевают свой недуг и получают веру в себя. Это, пожалуй, главная награда посетителей «визитной карточки» Парижа.